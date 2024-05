El senador libertario Paoltroni cuestionó hablar de femicidios: “El masculinicidio no existe”

Escuchar

El senador libertario Francisco Paoltroni había estado en el centro de la polémica el mes pasado, cuando comparó al presidente Javier Milei con un “príncipe que les hizo el amor y los despertó a todos”. En ese momento fue acusado por su par de la Cámara alta Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) de hablar de una “violación”. En tanto este viernes, cuando quiso explicar esos dichos, el legislador por Formosa fue más allá y se quejó por el término “femicidios”. Al respecto comentó que “el masculinicidio no existe” y dijo no ver bien “traer el género” a los homicidios.

Primero, Paoltroni sostuvo durante una entrevista en Radio Metro que cuando pronunció lo del “príncipe” no hizo diferencias de género. “Hablé de un acto de amor. Es muy rebuscado. Es la alegoría de decir: ‘Nos durmieron durante 20 años’. Si vos tenés la cabeza muy enroscada y querés hablar de un acto de violación...”, deslizó, en respuesta a los cuestionamientos que recibió.

Acto seguido, se quejó de las diferencias que se establecen en lo discursivo y así expuso, como ejemplo, izquierda y derecha, y hombres y mujeres. “Si es un femicidio, es un horror; pero el masculinicidio no existe”, contrastó y acotó, en un dardo al kirchnerismo: “Entonces, en todo ese debate vacío, nos durmieron 20 años”.

Pero no fue solo eso. “El masculinicidio no existe. Entonces, hablemos de homicidio, no de femicidio. En los mismos términos, si matás a un hombre sería masculinicidio”, consideró.

Más tarde, sin embargo, ya en Radio Con Vos, reafirmó sus valoraciones. “Yo creo que todos los homicidios son malos sin distinción de género, son un horror”, explicó, a la vez que minimizó el número de crímenes de ese tipo que se producen en el país. “No entremos en la cantidad. ¿Si es mucho es malo y si es poco...? Está mal el homicidio, es un horror. Si es masculinicidio o femicidio, ya está. No importa si es más o menos”, pidió.

Y para graficar su postura, recordó el caso de Nahir Galarza, la joven de Gualeguaychú que cuando tenía 19 años asesinó de dos disparos en el pecho a Fernando Pastorizzo, quien era su novio y tenía 20. “La chica de Galarza, que mató al novio, es un masculinicidio. ¿Es mejor o es peor? Es un homicidio. Es un horror. Punto. ¿Por qué me tenés que traer el género a la cuestión del homicidio? Entonces, el masculinicidio es lo mismo pero al revés. No es un error de concepto, es lo que pienso; no hago diferencias entre un hombre y una mujer, para mí es un homicidio”, insistió Paoltroni.

Esto pese a que el término que denostó es reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que es “el asesinato intencional de una mujer por ser mujer y la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres”. También por la Real Academia Española (RAE), que lo presenta como “el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia”.

Mientras, en la Argentina “femicidio” es aplicado hasta por la Justicia. En lo que va de 2024, según datos de la organización Ahora que sí nos ven, se cometió uno cada 29 horas. En 2023, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, hubo un total de 322, lo que representó 80 casos más que en 2022.

LA NACION