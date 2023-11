escuchar

El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, advirtió que tendrá dificultades para afrontar el pago del medio aguinaldo, del sueldo de enero y de la deuda en dólares de la provincia, y responsabilizó a la gestión de Gustavo Bordet y al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, por la difícil situación fiscal. Frigerio es el quinto mandatario provincial que alerta sobre las complicaciones para afrontar el medio aguinaldo.

“Todas las provincias estamos en una situación muy parecida. Acá hay un problema importante, que surge más allá de las administraciones provinciales, y tiene que ver con la decisión del oficialismo durante la campaña de hacer política con recursos provinciales”, expresó Frigerio en Radio Mitre. El argumento del exministro de Mauricio Macri coincide con el planteo que habían hecho ayer Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torrres (Chubut). Quienes también admitieron problemas, pero evitaron apuntar contra Massa fueron Claudio Vidal (Santa Cruz) y Axel Kicillof (Buenos Aires), que envió un pedido a la Legislatura de su provincia para poder endeudarse en US$150 millones para hacer frente a las bonificaciones de fin de año.

El gobernador electo de Entre Ríos se refirió a la reforma del impuesto a las Ganancias impulsada por Massa en el último tramo de la campaña electoral por la preisdencia en su disputa contra Javier Milei. “Esa baja de impuestos afectó a la coparticipación, lo que implica que a todas las provincias nos falta una masa salarial, y eso nos complica el pago de sueldos y del aguinaldo. En nuestro caso, además, tenemos un vencimiento de deuda en dólares. Por estos motivos, en gran parte del país estamos con una gran preocupación respecto a la cuestión financiera y fiscal”, dijo Frigerio. Y agregó: “Este es el daño que dejaron las medidas proselitistas que se tomaron a costa de los recursos de las provincias y, además, son consecuencia que en algunas provincias, como la mía, no había ahorros ni recursos para afrontar esta situación. Además, estas provincias acompañaron aquellas medidas que claramente afectan sus recursos”.

En ese sentido, señaló: “Según me cuentan los funcionarios de la provincia, hoy los recursos para el pago del aguinaldo no están, así que va a depender mucho de la recaudación de diciembre”.

Respecto al vencimiento de deuda en dólares que deberá afrontar la provincia en febrero, manifestó: “Me dicen que tampoco están los recursos disponibles, así que veremos cómo lo afrontamos. Creo que cuando uno asume esta responsabilidad, lo hace sin beneficio de inventario, así que voy a agarrar la provincia que me den y con un enorme esfuerzo la vamos a defender. No me refiero sólo al pago de sueldos o de deudas, sino que hay muchos desafíos en salud y educación, por ejemplo. Y lo vamos a afrontar con los recursos que tengamos”.

Santa Fe y Chubut

“A las provincias nos sacaron una masa salarial, lo que corresponde a un mes de pago de los empleados públicos y eso golpea las finanzas. Con mucha dificultad vamos a enfrentar los aguinaldos, el sueldo de enero y el déficit fiscal de una masa salarial y media. El plan que fue quita de Ganancias para ver si se podían sostener en una elección perdida de antemano a las provincias nos sacaron un mes de pago de salarios de todos los empleados públicos”, dijo ayer Pullaro en Cadena 3. Y añadió: “Fue una decisión populista. Vamos a tener problemas con una caída importante de la coparticipación por las medidas que se tomaron”.

La preocupación que transmitió Pullaro se extiende como reguero entre el resto de los gobernadores. Ignacio Torres, de Chubut, dijo ayer que si desde la Casa Rosada no compensan a las provincias por la suba en el piso del impuesto a las Ganancias no va a poder pagar los aguinaldos. Más allá del tema de Ganancias, de subir el mínimo, la discusión no está en la medida, está en de dónde sale la plata. Lo que hizo Massa fue una medida proselitista, de campaña, inconsulta y con la plata de las provincias. A Chubut le cuesta aproximadamente dos masas salariales, lo cual en este contexto es imposible afrontar siquiera el aguinaldo, ahora en el mes de diciembre”, señaló Torres en Radio Rivadavia.

LA NACION