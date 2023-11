escuchar

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, advirtió que tendrá dificultades para afrontar el pago del medio aguinaldo y el sueldo de enero, y responsabilizó al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, por haber impulsado una reforma del Impuesto a las Ganancias que golpeó a las economías provinciales.

“A las provincias nos sacaron una masa salarial, lo que corresponde a un mes de pago de los empleados públicos y eso golpea las finanzas. Con mucha dificultad vamos a enfrentar los aguinaldos, el sueldo de enero y el déficit fiscal de una masa salarial y media. El plan que fue quita de Ganancias para ver si se podían sostener en una elección perdida de antemano a las provincias nos sacaron un mes de pago de salarios de todos los empleados públicos”, dijo hoy Pullaro en Cadena 3. Y añadió: “Fue una decisión populista. Vamos a tener problemas con una caída importante de la coparticipación por las medidas que se tomaron”.

La preocupación que transmitió Pullaro se extiende como reguero entre el resto de los gobernadores. Ignacio Torres, de Chubut, dijo ayer que si desde la Casa Rosada no compensan a las provincias por la suba en el piso del impuesto a las Ganancias no va a poder pagar los aguinaldos. Más allá del tema de Ganancias, de subir el mínimo, la discusión no está en la medida, está en de dónde sale la plata. Lo que hizo Massa fue una medida proselitista, de campaña, inconsulta y con la plata de las provincias. A Chubut le cuesta aproximadamente dos masas salariales, lo cual en este contexto es imposible afrontar siquiera el aguinaldo, ahora en el mes de diciembre“, señaló Torres en Radio Rivadavia.

El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, también alertó por el pago del medio aguinaldo en su provincia y apuntó contra Arcioni Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Se sumó hoy a un planteo similar el santacruceño Claudio Vidal, que reemplazará el 10 de diciembre a Alicia Kirchner en la gobernación. “Vamos a ver si contamos con los fondos, porque la provincia hace unos meses atrás solicitó un crédito de 10 mil millones y tiene otro crédito al cuatro por ciento, así que hay que ver en qué situación estamos. A 15 días de su retirada, [el gobierno saliente] deja un sistema de medidas que perjudica a lo que se vienen”, dijo el sindicalista petrolero en el diario local Nuevo Día.

Al igual que Torres y Vidal, que cuestionaron a las gestiones salientes, la de Mariano Arcioni y Alicia Kirchner, respectivamente, Pullaro apuntó hoy contra Omar Perotti. “Tenemos una deuda flotante de más del doble que los recursos en caja”, dijo el santafecino y agregó: “Nos encontramos con una situación de la provincia muy mal, un déficit fiscal de 200 mil millones de pesos y una caída de coparticipación importante por las medidas que se llevaron, pero vamos a poder cumplir con estos desafíos. Por una cuestión electoral nombraron gente, funcionarios y hoy nos toca asumir esa realidad”.

Pullaro, que ganó las elecciones en una gran alianza que incluyó a socialistas y a los partidos que integran Juntos por el Cambio, aseguró que los gobernadores acompañarán a Javier Milei. “Lo vamos a acompañar para que le vaya bien, pero no nos podríamos ubicar desde otro lado que no sea el que eligió la sociedad para nosotros”, planteó, y dio detalles sobre el polo de poder que está en construcción con los otros mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio. “Vamos a tener una agenda común para que nos permita trabajar y que las provincias lideren el cambio que debe venir”, subrayó.

LA NACION