Rosatti advirtió que no se aprobará a libro cerrado el plan de reforma de selección de jueces que la Corte envió al Consejo

El proyecto de reforma del sistema de selección de jueces que la Corte Suprema envió al Consejo de la Magistratura no será votado a libro cerrado. Mientras sus autores -los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- pretenden que se apruebe con celeridad, el Consejo dejó claro hoy que va a analizarlo, estudiar también otras propuestas y buscar consensos.

Así fue advertido desde el inicio de la reunión conjunta que celebran desde este mediodía las comisiones de Selección y Reglamentación del Consejo. “Yo no voy a firmar nada a libro cerrado”, dijo el juez Alberto Lugones, presidente de Reglamentación, que abrió la reunión. Cinco minutos después apareció sorpresivamente Horacio Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo, que ratificó que lo enviado por la Corte será “enriquecido” por otros proyectos, nuevos debates y las opiniones de especialistas de distintas ONG que pidieron ser escuchadas.

Rosatti no firmó el proyecto, elaborado por los otros dos ministros de la Corte, si bien participó del acto de presentación de la iniciativa, la semana pasada. No lo firmó, se aclaró en su momento, porque él integra también el Consejo y entendió que no correspondía. Rosenkrantz y Lorenzetti hicieron saber que esperan que su proyecto se apruebe con celeridad. En las últimas semanas, este tema tensionó la relación entre ellos dos y Rosatti, que preside el Consejo por haber sido elegido presidente de la Corte.

Rosenkrantz había dicho, sobre la iniciativa, el día de la presentación: “Consideramos que el Consejo de la Magistratura debería hacer un esfuerzo para evaluarla, si es posible pronto, y, esperamos, aprobarla, sin modificar sus aspectos centrales”.

La presencia de Rosatti en la reunión de hoy fue fugaz. Solo para “agradecerles” a los demás consejeros la predisposición para tratar el proyecto de la Corte y para decir que ahora empieza un camino en el que la iniciativa que elaboraron sus colegas del máximo tribunal va a ser estudiada y complementada con otras miradas.

El proyecto introduce modificaciones en distintas instancias del proceso de selección de jueces con el objetivo declarado de reducir la “discrecionalidad” en la evaluación de los candidatos a magistrados.

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