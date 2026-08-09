Rosca dentro y fuera del Congreso: cómo operó el peronismo para voltear la ley de tierras del Gobierno y preservar la del manejo del fuego

La crónica legislativa concluyó la semana pasada con un fuerte contratiempo para el Gobierno. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada sufrió dos amputaciones dignas de la famosa frase “me cortaron las piernas” que dejó para la posteridad Diego Maradona tras el doping positivo en el mundial del ´94. Al proyecto original, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger y la senadora Patricia Bullrich, se le perdieron por el camino dos capítulos claves: la extranjerización de tierras y la reforma de la ley de manejo del fuego.

A diferencia de otras ocasiones, en las que se limitó a observar desde afuera -con cierta impotencia- el curso de las negociaciones entre el oficialismo y sus aliados en el Congreso, en esta oportunidad el peronismo operó -y mucho- para que la iniciativa gubernamental no saliera indemne.

Según pudo saber LA NACION, se formó una suerte de task force de la principal fuerza de oposición para bloquear el proyecto, que llegó al Senado con el visto bueno del presidente Javier Milei. A ese grupo reportaron desde legisladores -Juliana Di Tullio, José Mayans, Wado de Pedro, Jorge Capitanich, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Máximo Kirchner- hasta figuras que no integran el Parlamento pero que tienen una fuerte influencia, como Sergio Massa.

El papel que ejecutó el exministro de Economía se desplegó a través de conversaciones reservadas con viejos aliados, como la senadora salteña Flavia Royón, su colega misionera Sonia Rojas Decut -y el gobernador Hugo Passalacqua- y la senadora Julieta Carrozo, quien reporta al gobernador Rolando Figueroa pero fue jefa de la campaña presidencial del tigrense en la provincia patagónica en 2023. Los vínculos pueden enfriarse, pero el exministro de Economía los vuelve a aceitar cuando lo llaman a escena.

No hace falta aclarar que los salteños, los misioneros y los neuquinos votaron en diversas oportunidades en sintonía con La Libertad Avanza (LLA) en el Senado. En las horas siguientes, Di Tullio publicó un tuit en clave en el que destacó en mayúsculas las letras S, T y M, y dejó a la vista que los senadores del PJ habían recibido ayuda desde afuera de los muros legislativos.

El pueblo argentino logró lo impoSible: que este gobierno enTreguista tenga que bajar dos capítulos claves del proyecto de inviolabilidad.



La ley de tierras y la ley de Manejo del fuego siguen vigentes ✊🏼❤️ pic.twitter.com/pwQE1K2QYL — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 7, 2026

De acuerdo a las fuentes consultadas, otro jugador del peronismo que tuvo una fuerte ascendencia en la rosca contra el oficialismo fue el senador Eduardo “Wado” de Pedro. En su caso, le atribuyen diálogos con Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), los gobernadores del PJ que más se destiñeron en la tonalidad violeta en los últimos años.

“Ellos escuchan, siempre y cuando no se los convoque con pavadas”, resumió un dirigente peronista al tanto de las conversaciones. ¿Qué serían esas pavadas? Por caso, no oponerse a la extranjerización de tierras amenazando con “expropiaciones”, como afirmó su colega riojano Ricardo Quintela. Tampoco están dispuestos a acompañar, en el plano político, consignas como “Cristina libre”, con lo cual De Pedro fue pragmático en no decir una palabra al respecto.

El papel de Máximo Kirchner estuvo enfocado en los senadores de Santa Cruz, un paño que conoce en detalle por su historia política y familiar. En cambio, el que no participó de estas negociaciones reservadas fue el gobernador Axel Kicillof, quien optó por participar desde la calle en la marcha contra la extranjerización de tierras, al igual que otros dirigentes opositores como Myriam Bregman. El bonaerense y posible candidato presidencial del PJ en el Congreso no cuenta con terminales en el Senado.

El operativo de bloqueo al capítulo de tierras -que llevó a una retirada de Bullrich en la noche previa a la sesión del jueves- y el golpe de gracia durante el mismo tratamiento en el recinto a la reforma a la ley de manejo del fuego, reveló hasta qué punto el peronismo olfateó sangre cuando LLA no consiguió el apoyo de sus aliados y se le empezaron a caer los votos que consideraba -erróneamente- ganados de antemano.

Más aún, cuando los enviados a parlamentar con los senadores y los gobernadores notaron que los habituales operadores del Gobierno -los Menem, los “Caputo boys” y Diego Santilli- no estaban moviendo sus fichas para respaldar al “Coloso” Sturzenegger y por ende, tampoco a Bullrich. “Algo pasó ahí y nosotros lo aprovechamos”, deslizó a este medio uno de los dirigentes peronistas involucrados en el operativo anti ley de tierras.

¿Este mismo esquema podría replicarse en Diputados? “Es difícil, creemos que el efecto ya lo conseguimos en el Senado”, dijo un legislador del PJ, con lo cual descartó que la principal fuerza de oposición vaya a trabajar para cercenar nuevos capítulos a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Pero lo cierto es que la herida del oficialismo quedó abierta en el Congreso y podrían revolverla antes de que la Casa Rosada proceda a cauterizarla.