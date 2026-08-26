Royón asumió al frente de la comisión de Energía y pidió “una agenda para y desde las provincias”

La senadora nacional por Salta Flavia Royon asumió hoy la presidencia de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, un espacio estratégico y de relevancia para su provincia. “La agenda energética tiene que pensarse desde las provincias y para las provincias”, afirmó.

Royon señaló que desde ese espacio impulsará, en coordinación con el gobernador salteño Gustavo Sáenz, una “agenda de desarrollo productivo”. Además, agradeció el acompañamiento de los senadores Flavio Fama y Pablo Cervi para asumir la presidencia de la comisión.

“La energía es hoy el recurso geopolítico más determinante del mundo, y la Argentina tiene una matriz privilegiada: reservas de litio de clase mundial, minerales críticos para la transición energética, uno de los mayores reservorios de gas no convencional del planeta y un potencial de generación renovable entre los más competitivos de la región”, dijo Royon.

La legisladora, que fue ministra durante la presidencia de Alberto Fernández y quedó como secretaria de Estado al comienzo de la gestión de Javier Milei, agregó: “El rumbo que le daremos a la comisión es de previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras, para que nuestro potencial energético y minero se traduzca en inversión, producción y desarrollo real”.