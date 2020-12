Sabina Frederic: "La violencia que hay en el sur la dejó Patricia Bullrich"

Sobre las peleas con Sergio Berni, opinó: "Parece una telenovela" Fuente: Archivo

La ministra de Seguridad Sabina Frederic analizó los principales puntos de su gestión y apuntó contra su antecesora, Patricia Bullrich, a quien responsabilizó por la violencia que hay en el sur del país. En diálogo con Romina Manguel, para A24, dijo que no bajaría la edad de imputabilidad y opinó acerca de los prejuicios en torno a su persona.

De esta manera, habló sobre quienes la tildan de "mano blanda" y, puntualmente, sobre Sergio Berni. Entonces, bromeó acerca de sus peleas con el ministro bonaerense, y soltó: "Parece una telenovela (...) Yo evito la polémica con él aunque reconozco las diferencias".

En línea con esa crítica, resaltó que ella tiene "diálogo fluido" con los referentes de las organizaciones sociales y explicó que lo que busca desde el ministerio es balancear "la tensión entre el derecho a manifestarse y el derecho a circular" para evitar que los reclamos perjudiquen a la sociedad. "Nosotros no podemos negar el derecho a la manifestación. La conversación permite desactivar el rigor del conflicto. Hemos tenido un montón de situaciones de las que nadie se enteró porque se evitaron un montón de circunstancias", destacó Frederic.

Sobre esto, señaló que cortar las calles "es un delito en la medida en que la Justicia determine que es un delito". "Cuando la Justicia ordena desalojar, desalojamos. Nosotros nunca vamos a actuar contra la Justicia", profundizó la ministra. Tal como contó, se les da un plazo para que puedan negociar un acuerdo pacífico para que los manifestantes se vayan del lugar. Y entonces, lanzó: "Si no se retiran, represión".

"Cuando uno reprime de entrada hay muchas consecuencias negativas y a veces hay mártires como Kosteki y Santillán, y como Rafael Nahuel. Nosotros no queremos muertos", sentenció. "¿Alguien quiere muertos?", le preguntó la periodista y la funcionaria contestó: "Hay gestiones que, por sus decisiones y por la idea de que hay que privilegiar un derecho sobre el otro, terminan pagando costos altísimos".

Frederic ejemplificó esto con la situación que se vive en Mascardi: "Nosotros sufrimos este conflicto, que es producto de un desalojo mal hecho porque no desalojó a nadie en el 2017 y una inspección que terminó con la muerte de un muchacho de 20 años". Más adelante, retrucó al decir que "la violencia del sur la dejó Bullrich". Y acusó:"Hay una capacidad muy grande de esconder quién dejó el problema".

"No hemos tenido protestas dentro de las fuerzas"

En otro tramo de la entrevista con Manguel, Frederic opinó que las fuerzas no vivieron con "desconcierto" su asunción considerando las fuertes diferencias que tiene con la dirigente de Juntos por el Cambio. "No hemos tenido protestas dentro de las fuerzas", puntualizó. Además, reconoció que su antecesora "hizo cosas bien" y desmintió haber prohibido las Taser.

De todos modos, según la actual ministra, Bullrich no protegió ni a Chocobar ni a la Gendarmería. En esta misma dirección, habló sobre el caso de Santiago Maldonado, y sostuvo: "Hacía adentro, había muchísimo malestar en la Gendarmería porque muchos oficiales sabían que había sido un operativo con muchísima negligencia, impertinente, sin necesidad, desproporcionado e ilegal". Según consideró, el error de Bullrich fue no "preservar las reglas del juego y la normativa interna" porque al no hacerlo se "contribuye a la degradación institucional".

Ante la pregunta de si es posible que los integrantes de la fuerza dejen de actuar ante un ilícito por temor a las consecuencias que puedan tener después, Frederic aclaró: "Eso eso falso. Por ejemplo, [el policía Juan Pablo] Roldán terminó acuchillado por una persona esquizofrénica, y lo vuelvo a decir aunque a Diego Santilli no le guste, pero quienes no actuaron fueron los policías de la Ciudad. Un oficial y un suboficial de la Policía Federal, que depende de mí, salieron de la montada para tratar de terminar con la situación. No hay ninguna evidencia que muestre que no actuamos".

La baja de la imputabilidad

Sobre el final del encuentro, Manguel se refirió al asesinato del quiropráctico armenio Dimitri Amirya en manos de un adolescente de 15 años. Respecto a ese tema, Frederic ratificó su postura: "No creo que bajar la imputabilidad ayude en ciertos crímenes". De todos modos, advirtió que "el Estado se debe políticas para menores de 13 años" de modo tal de prevenir esta problemática, a la que consideró prioritaria.

"Este chico tiene que tener un castigo, pero hay que pensar en cómo prevenir las situaciones. Evidentemente tiene una trayectoria de vida que lo ve empujando a un camino sin salida. Entonces, como Estado tenemos que evitar que el camino lo condene a una situación como esta o como esas en las que terminan ellos asesinados", resaltó la ministra, aunque advirtió que "en las estadísticas no son tantos": "Solamente tenemos en la Argentina un 6% de victimarios menores de 18 años".

Los prejuicios en torno a su gestión

En la entrevista, Frederic también habló sobre quienes cuestionan el hecho de que esté a cargo de la cartera de Seguridad siendo antropóloga social y sostuvo que hay "un desconocimiento" respecto de esta disciplina. "Los integrantes de la Fuerzas Federales me conocen bastante", contó y dijo que siente que "respetan la autoridad que da el conocimiento". "El pensamiento político de cada uno de ellos corre por su puerta", añadió.

Por último, consultada por su relación con el titular del CELS, el periodista Horacio Verbitsky, negó que él la hubiera nombrado para el cargo. "Nunca pertenecí al CELS, ni voy a hacerlo", dijo. "A Horacio lo conozco desde hace dos o tres años. Tengo un diálogo con él mucho más fluido ahora, donde él expresa sus diferencias y yo, mis posiciones", señaló.

