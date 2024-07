Sandra Pettovello volvió a aparecer en público junto a Milei y le hizo un pedido a los docentes

Escuchar

En un acto por la inauguración del Plan Nacional de Alfabetización en San Juan en el que participó junto al presidente Javier Milei este jueves, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, destacó la labor de los docentes y aseguró que ellos son quienes “impactan en el crecimiento de los niños como personas” y que “dejan una huella en sus vidas”.

En este marco, les envió un pedido especial: “Conocemos sus dificultades actuales y también sabemos que, si generamos las condiciones para que puedan ejercer de modo más pleno su trabajo profesional, ustedes lograrán, sin duda -en un mediano plazo- mejoras sustantivas en la educación argentina. Les queremos transmitir que estamos comprometidos con esta meta ”.

“Los invito, a los docentes de nuestra patria, que en el marco de esta nueva política educativa nacional y federal, que nos entusiasma y nos reúne, renueven una vez más el compromiso que tienen todos los días con los estudiantes y con la educación de nuestro país”. agregó.

“La República Argentina, en los últimos decenios, transitó un camino de decadencia que, lamentablemente, sumió a la mitad de la población en la pobreza. En el caso de los niños y jóvenes, la situación es más grave aún porque el 60% de ellos son pobres. Pero esto es solo una primera dimensión del problema”, expresó y detalló: “El verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa. Tal como lo demuestran las evidencias de las distintas evaluaciones nacionales e internacionales, como las pruebas PISA y Aprender, casi un 35% de los alumnos de tercer grado no saben leer y escribir, y no son capaces de realizar las operaciones matemáticas básicas . Además, alrededor de un 50% de los alumnos no es capaz de comprender un texto de complejidad básica al finalizar la escuela primaria, lo cual incide directamente en la altísima deserción en la secundaria y en el magro desempeño posterior de miles de estudiantes”.

De esta forma, la funcionaria se refirió al problema de la alfabetización, al que culpabilizó por “poner a todo el sistema educativo en crisis”. ”La Argentina sufre, como sabemos, desde hace años, una tragedia: el síndrome de la devaluación. Devaluamos constantemente nuestra moneda, pero también devaluamos nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestra educación, la escuela y la política educativa”, consideró.

También aprovechó para destacar el trabajo de la cartera que encabeza, cuyo objetivo es “generar las condiciones para un cambio de paradigma que permita pasar de un asistencialismo ineficaz, clientelar e injusto al desarrollo de políticas que generen verdaderas condiciones para que los niños, jóvenes y adultos puedan desplegar sus vidas en libertad”.

La ministra junto a Manuel Adorni y Karina Milei en el acto en San Juan.

El plan nacional de alfabetización que presentó el Gobierno busca garantizar el desarrollo de los niveles de lectura y escritura apropiados para los estudiantes de tercer grado, garantizar oportunidades equitativas de alfabetización como motor para la aceleración de aprendizajes en los estudiantes de cuarto grado y desarrollar dispositivos de seguimiento y evaluación que permitan mejorar la calidad y la equidad de la educación. “El presidente Milei firmó durante la campaña electoral el compromiso por la alfabetización, que ya tenía un consenso fuerte en la sociedad civil y en el sistema educativo. Mientras tanto, buena parte de la casta política seguía mirando para el otro lado, malgastando los recursos educativos en ideología, burocracia, corporativismo y negociados”, lamentó al respecto.

Finalmente, Pettovello reiteró su “gratitud hacia todos los maestros y profesores” que forman a los estudiantes en la Argentina y les habló directamente a los ciudadanos: “Convocamos a todos los argentinos a convertir en nuestra principal bandera de los próximos años el lograr la alfabetización integral de cada uno de nuestros estudiantes. Que nuestras dificultades y desafíos no sean un obstáculo, sino un impulso para redoblar nuestros esfuerzos y poder, finalmente, alcanzar nuestro ideal de volver a ser la gran nación educadora que soñó [Domingo Faustino] Sarmiento”.

LA NACION