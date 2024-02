escuchar

ROSARIO.-Los gremios que nuclean a los docentes de Santa Fe anunciaron que es casi imposible que las clases comiencen el próximo lunes, como estaba previsto, luego de que en la mesa paritaria el gobierno de Maximiliano Pullaro propuso un aumento del 7 por ciento en marzo.

Este escenario de conflicto se multiplicará en otras provincias, en parte, a raíz de la desaparición del Fondo de Incentivo Docente, que ya empezó a tener un impacto concreto en Santa Fe, donde el ministro de Educación José Goity adelantó que en la provincia dejará de implementarse el Plan 25, que sumaba 45 minutos más de clases a la jornada escolar. Esto suma malestar entre los gremios, porque representa una hora cátedra que los docentes cobraban.

El próximo viernes los gremios docentes darán una respuesta al gobierno santafesino, después de ofertar un aumento, que –según la mirada de la administración de Pullaro- significa un 43,4 por ciento, porque suman el 14% de incremento que se pagó en febrero correspondiente a enero, el 22,4% ( que se liquidará en las próximas semanas) y el 7% de marzo, que se saldará en los primeros días de abril. Sólo este último porcentaje de incremento corresponde a la paritaria 2024, porque lo anterior pertenece al año pasado, cuando la gestión de Omar Perotti se comprometió a pagar esa cifra, que fue considerada inviable por el gobierno actual.

El secretario general de Amsafé, sindicato que nuclea a los maestros estatales, Rodrigo Alonso, dijo que la oferta “dejó disconformes” a los representantes gremiales, porque el 7% por ciento de aumento no refleja la inflación del primer trimestre. “No se tiene en cuenta el 20 por ciento de enero, ni el 20% que se espera para febrero de inflación, ni lo que se puede prever en marzo. Es una propuesta que está muy lejos de las expectativas que teníamos los docentes”, apuntó el dirigente, que presidirá la asamblea donde se votará si comienzan o no las clases.

Los gremios docentes de Santa Fe, en la negociación Prensa Sadop

Alonso señaló que “hay una cuestión técnica que el gremio planteó el 4 de enero que tiene que ver con la referencia salarial, por la cual se obtiene ese porcentaje. Ese 7%, que de por sí es insuficiente, es sobre el salario de diciembre lo cual no representa ningún tipo de actualización salarial”.

El titular de Amsafé tildó de “engañoso” el anuncio oficial de un 43,4 % de aumento. “El 36,38 por ciento del 43 que dice la Provincia es una deuda que tiene el gobierno con los trabajadores y trabajadoras. No es una oferta salarial. Esa deuda ya fue acordada en agosto y homologada por decreto. La oferta real que hace el gobierno es del 7% de incremento salarial. Teniendo en cuenta donde vamos a perder el Incentivo Docente y la extensión horaria, y donde habrá menos recursos para los comedores escolares, es una situación muy preocupante”.

“El aumento real que ofrece la provincia de Santa Fe a los docentes es de 20 mil pesos. Con esa oferta que hizo la provincia y en el contexto nacional, es muy probable que el congreso de Ctera resuelva el no inicio del ciclo lectivo y lo mismo ocurrirá en la provincia de Santa Fe”, remarcó Alonso.

La misma lectura tuvo el representante del gremio de los docentes privados. El secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Martín Lucero, consideró que la propuesta salarial del gobierno “está muy lejos de lo que esperaban los maestros”, y añadió: “Nos terminan pagando una deuda con nuestro propio aumento. Una deuda del 7% que teníamos en diciembre que venimos reclamando y que se termina de cobrar a mediados de marzo. El aumento concreto es de 20.000 pesos para este 2024. Además, nos van a descontar 29.000 pesos del Incentivo Docente que no es responsabilidad de la provincia, pero en los hechos concretos los docentes tendrán $29 mil menos en el bolsillo”. Lucero calculó que “20.000 pesos son dos blocks de hojas”, y agregó: “El lunes no empezarían las clases y a partir de allí podría surgir un plan de lucha hasta que el gobierno convoque a paritaria y se revea la situación. El lunes no empezarían las clases”.