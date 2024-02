escuchar

Omar Maturano es el jefe del sindicato de los maquinistas de tren desde 1994. El gremio se llama La Fraternidad y su nombre no es casual: para nombrar a un maquinista el empleador, ya sea el Estado o un privado, debe tener el aval gremial. Hijos de maquinista, parientes o alguien vinculado al sindicato son los únicos que pueden entrar al selecto club. Es una verdadera fraternidad.

Maturano fue menemista, kirchnerista, macrista y apostó por Alberto Fernández. Tuvo, sin embargo, sus cruces fuertes con el kirchnerismo. Su hijo Sebastián es uno de los referentes de la Juventud Sindical de la CGT, quien en un discurso reciente fue muy duro con La Cámpora.

“Somos pacientes, pero la paciencia tiene un límite”, justificó anoche Maturano la medida de hoy, que afecta a miles de usuarios. Según el dirigente ferroviario “un maquinista con diez años de servicio gana entre 960.000 y 990.000 pesos de bolsillo”. La Fraternidad cuenta hoy con aproximadamente 9000 afiliados dentro de un universo de casi 55.000 personas que se desempeñan en el sistema ferroviarios. Los otros tres gremios que tallan en la actividad son: Unión Ferroviaria, que es el mayoritario y es liderado por Sergio Sasia; Señaleros Ferroviarios Argentinos (Asfa), cuyo referente es Luciano Salomón, y la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (Apdfa), a cargo de Adrián Silva. Hoy, casualmente, los sindicatos ferroviarios fueron citados a la Secretaría de Trabajo para retomar su paritaria. Participarán todos, salvo Maturano. “El único gremio que eligió el mecanismo de la medida de fuerza es La Fraternidad, a contraposición del diálogo abierto que se mantiene con el resto”, señaló el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien diferenció a Maturano del resto de los sindicalistas del rubro.

Omar Maturano y Juan Carlos Schmid, cuando estaban al frente de la Confederación del Transporte LA NACION

Los gremios ferroviarios, que ahora muestran una división, actuaron en tándem en octubre pasado cuando activaron una campaña en contra de los por entonces candidatos presidenciales Patricia Bullrich y Javier Milei, a quienes acusaron de tener intenciones de privatizar los trenes y aumentar las tarifas del boleto. “Estuvimos de acuerdo en que haya una pegatina en apoyo a Massa y a favor de los subsidios al transporte de pasajeros, pero no pensábamos que iba a ser en la cartelería de los horarios”, dijo Maturano en octubre del año pasado al ser consultado por LA NACION. Y se diferenció de Sasia en abrirles las puertas a las privatizaciones: “La privatización del servicio no está mal si se mantienen los puestos de trabajo y nos dan las herramientas”, dijo.

En el ajedrez sindical, Maturano integra la CGT y es muy crítico de los acercamientos que tuvo la central obrera con los movimientos sociales y agrupaciones de izquierda. No se referencia con ninguno de los integrantes del triunvirato de mando. Con Pablo Moyano, particularmente, tuvo sus diferencias y peleas por el control de la Confederación de Trabajadores del Transporte, un poderoso conglomerado de gremios de la actividad del que Maturano pegó un portazo. Tampoco comulga con Héctor Daer, referente de “los Gordos”, y quizás con el que tenga mejor vínculo es con el barrionuevista Carlos Acuña.

Cuando fue la tragedia ferroviaria de Once, en 2012, Maturano denunció la decadencia del sistema. “En la Argentina no puede correr ningún tren. Ninguno tiene los frenos al ciento por ciento y el material rodante está agotado. Las vías y el sistema de señalamiento son de 1923 y las máquinas, de 1965″, dijo con naturalidad el líder de La Fraternidad en una entrevista con LA NACION. En ese momento, el sindicalista desligó del hecho al ex subsecretario de Transporte ferroviario Antonio Luna, un hombre de él, ubicado por el kirchnerismo en la administración pública como un gesto al gremio. Una verdadera fraternidad.

