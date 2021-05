Santiago Cafiero dijo que no le parece mal vacunarse en Miami pero sí que lo haga Mauricio Macri

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió esta mañana a los argentinos que viajan al extranjero, por ejemplo a Miami, para vacunarse de forma gratuita contra el coronavirus y si bien criticó al expresidente Mauricio Macri por hacerlo resaltó que entiende que ocurra y que no lo reprueba.

“No me parece mal”, dijo sobre quienes compran pasajes para inocularse en otros países donde la campaña contra el Covid-19 está más avanzada que en la Argentina pero agregó: “Sí cuando lo hace un expresidente como Macri, que tiene una doble vara porque no tuvo problemas en usar el sistema de salud de Estados Unidos para vacunarse y cuando era presidente no quería que ciudadanos de países limítrofes se atendieran acá”.

Asimismo, en diálogo con radio Provincia, el funcionario confirmó la llegada hoy de “600.000 dosis de Sputnik V y 840.000 de AstraZenaca” y agregó que, sumadas a las 200 mil que arribaron ayer del mecanismo Covax, alcanzan 1,6 millones de dosis de vacuas en las últimas horas.

En línea con estas declaraciones Cafiero remarcó que esta semana se alcanzará “el 20 por ciento” de la población argentina “vacunada con una dosis” y recordó que en Europa se vacunó hasta el momento al 35%, en un intento por dar dimensión de la importancia del nivel de vacunación en Argentina. También indicó que el 77% de los mayores de 60 años están vacunados, “que era uno de los objetivos”, al tratarse de personas “que revisten mayor riesgo de letalidad”.

“Mientras algunos promueven el miedo nosotros aplicamos vacunas. Estamos combinando medidas de cuidado y de restricción como se dio en todo el mundo. Las campañas de vacunación hay que hacerlas con estas medidas de cuidado, que reducen la circulación”, añadió tras volver a criticar a la oposición porque “no aportó nada”, sólo pensó “en la próxima elección y no en salvar vidas”.

Vizzotti y Nicolini irán a Cuba para gestionar más vacunas

Respecto de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno para conseguir más vacunas, adelantó que el viaje que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini hicieron a México es similar a los realizados a Rusia, para “visitar las plantas donde producen vacunas, certificar procesos, tener comunicaciones con las autoridades regulatorias, destrabar cualquier inconveniente para aprobar lotes y para que llegue al país la mayor cantidad”.

Cafiero seguró que las dos funcionarias irán a Cuba luego de cumplir su tarea en México, con el mismo objetivo, porque “el Presidente nunca tuvo una mirada sesgada y comprará a quien pueda entregar, siempre que sean aprobadas por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)”, según la agencia Télam.

El jefe de Gabinete había informado más temprano que el país firmó contratos para la provisión de “65 millones de vacunas” contra el coronavirus y que los retrasos en las entregas se dieron “en todo el mundo”. “Tenemos compras por 65 millones de vacunas y muchas tendrían que haber llegado antes”, argumentó y reiteró que “fue un error confiar en que los contratos se iban a cumplir en tiempo y forma, no sucedió aquí, sino en todo el mundo”.

En este marco, sobre la posibilidad de que se plantee un esquema de aperturas y cierres intermitentes de la actividad, aclaró: “Hoy el DNU lo que plantea son nueve días con las restricciones que estamos teniendo ahora, pero la medida tiene una extensión de 21 días”, dado que continúa luego de las medidas que rigieron entre el 1° y el 21 de mayo, a lo que se añade el fin de semana del 5 y 6 de junio con aislamiento estricto. “Hay un tramo de nueve días con mayores restricciones y luego volvemos a la caracterización de antes, con la circulación hasta las 20 horas”, precisó el ministro.

Por último, al ser consultado respecto a la razón por la que la Argentina no cerró un acuerdo comercial con el laboratorio Pfizer, reiteró que “en los contratos que solicitaba Pfizer hubo dificultades para adaptarlo al marco normativo vigente y no tenían certeza de entrega”.

“El tema es que entreguen las dosis, firmar contratos es fácil”, cerró Cafiero.

Arribo de vuelo proveniente de Rusia

LA NACION