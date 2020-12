Santiago Cafiero: "La Corte tira la pelota a la tribuna"

El jefe de Gabinete dijo que el oficialismo no planea realizar un juicio político a ninguno de los jueces de la Corte Suprema a pesar de las críticas que señalan Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

En sintonía con las críticas que expresó la vicepresidenta Cristina Kirchner en su última carta, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero apuntó contra el funcionamiento de la Corte Suprema y sostuvo que, con sus fallos, el máximo Tribunal "tira la pelota a la tribuna".

En conversación con Radio Mitre, Cafiero reiteró el enojo del Ejecutivo hacia la Corte por la aceptación del per saltum que presentaron los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli para evitar sus traslados. "En los últimos años la Corte aceptó solo dos per saltum y muy corporativos", dijo.

"Nosotros seguimos en la postura que siempre tuvimos con respecto de que la justicia no está funcionando de forma adecuada y ahí se inscribe la reforma judicial que tiene media sanción", agregó el jefe de Gabinete.

En la carta que difundió la semana pasada, la vicepresidenta se refirió a la conformación actual del actual máximo Tribunal como "la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas" y lo atribuyó a su partido político. A su vez, insistió con sus denuncias de lawfare en el que dice que hay una "articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores".

"Somos la fuerza política que en el 2003, con el 22% de los votos, denunciamos la extorsión de lo que se conocía como la 'mayoría automática de la Corte', dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas", dijo.

Un aspecto puntual que señaló Cafiero es la forma en que se elige la Corte, que consideró "arbitraria". Además argumentó que, al no ser nombrados a través del voto popular "no se revisa a sí mismo". Para no dar lugar a malentendidos, aclaró: "No tiene que ver con que haya que votar a los jueces".

Cristina Kirchner también había señalado el aspecto de la designación de dos jueces en particular: "El macrismo en el Poder completó la fotografía de la Corte actual, cuando a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia intentó nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte Suprema".

Por otro lado, Cafiero desmintió que desde el Frente de Todos quieran llevar a juicio político a los integrantes de la Corte. Cristina Kirchner en su carta apuntó sus críticas a un integrante del máximo Tribunal en particular: "Por si todo ello fuera poco, en el año 2018, Carlos Rosenkrantz, uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes está conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país, fue designado Presidente de la Corte Suprema Justicia de la Nación. No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación".

