Santiago Caputo apuntó contra Horacio Rosatti: “Necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto”

El asesor presidencial, Santiago Caputo, apuntó hoy contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Fue después de que el juez advirtiera sobre la inconstitucionalidad de la emisión indiscriminada durante su participación en el evento ExpoEFI 2026, que se realizó ayer en el Centro de Convenciones y Exposiciones (CEC).

Luego de que acompañara a Manuel Adorni a su exposición en el Congreso, Caputo, quien supo estar a cargo de la interlocución con la Corte y los tribunales hasta que el Presidente le dio el control del área a su hermana, Karina Milei, utilizó su cuenta oficial en la red social “X” para atacar a Rosatti.

Es sabido que el consejero todoterreno del Presidente tiene un vínculo cercano con Ricardo Lorenzetti. De hecho, fue Lorenzetti quien le acercó a Caputo el nombre del controvertido juez federal Ariel Lijo para ocupar una de las vacantes en la Corte.

Podría haberse acordado antes y no cuando quedó en minoría y necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto. — Santi C. (@slcaputo) April 29, 2026

A través de sus redes, Caputo se hizo eco del discurso de ayer de Rosatti en ExpoEFI 2026, en el que había destacado la importancia de que los gobiernos mantengan una “relación razonable y prudente entre la base monetaria y las reservas”.

“Podría haberse acordado antes y no cuando quedó en minoría y necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto”, escribió Caputo. El consultor parece hacer referencia al quiebre que generó en la Corte Suprema el proyecto impulsado por Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz para cambiar cómo se elige a los jueces. Rosatti, que preside el máximo tribunal y también el Consejo de la Magistratura, se opuso a apalancar esa iniciativa con el argumento de que se requerían mayores consensos.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia CSJN

Ayer, Rosatti remarcó que se deben tener en cuenta las cláusulas de la Constitución Nacional que refieren a cuestiones económicas. En este sentido, argumentó que “es inconstitucional una emisión descontrolada de la moneda”.

“Es sano que no se emita indiscriminadamente, no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión institucional. Y la Constitución está por encima de todos nosotros”, puntualizó.

Hace una semana, Caputo ya había apuntado contra Rosatti cuando atacó a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte. En otro tuit, Caputo hizo referencia a un artículo del portal de noticias Lapolíticaonline que relataba una presunta reunión entre Mauricio Macri, líder de Pro, y Lorenzetti. Según la información consignada por ese medio, Macri le habría sugerido a Lorenzetti alternarse en la presidencia de la Corte con Rosenkrantz para aislar a Rosatti.

Caputo retomó ese artículo y escribió: “Linda operación de Robles para ensuciar a la mayoría de la CSJN en beneficio de Horacio Rosatti. Me pregunto quién más estará detrás”.

Ayer, Rosatti remarcó que se deben tener en cuenta las cláusulas de la Constitución Nacional que refieren a cuestiones económicas. En este sentido, argumentó que “es inconstitucional una emisión descontrolada de la moneda”.

“Es sano que no se emita indiscriminadamente, no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión institucional. Y la Constitución está por encima de todos nosotros”, puntualizó.

Caputo, junto a Milei y los ministros que acompañaron a Adorni al Congreso Presidencia

En los Tribunales creen que Caputo traslada su interna con la hermana del Presidente al tablero de la Corte Suprema. Es decir, que apunta contra Rosatti y Robles porque sospecha de su supuesta relación con los Menem, aliados internos de Karina Milei.

Inquieta por el avance de la causa $LIBRA o Andis, la secretaria general de la Presidencia le arrebató a Caputo el control del área de Justicia. Fue cuando impuso a Juan Bautista Mahiques como sucesor de Mariano Cúneo Libarona y desplazó al caputista Sebastián Amerio como vice de Justicia para designar en su lugar a Santiago Viola, un abogado de su confianza.

En esa puja interna, Caputo se inclinaba por nombrar al exintendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro como nuevo ministro. Finalmente, el Presidente le dio el gusto a su hermana y oficializó el desembarco de Mahiques. Para consolar a su asesor, puso a Amerio al frente de la Procuración del Tesoro.