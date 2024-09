Se complica el armado de La Libertad Avanza en Mendoza después del escándalo con Lourdes Arrieta

Escuchar

MENDOZA.- La Libertad Avanza, el armado político de Javier Milei, entró en terreno pantanoso en Mendoza luego del desplazamiento de la polémica diputada nacional Lourdes Arrieta. Es que el proceso de afiliaciones ante la Justicia Electoral para conformar la agrupación libertaria en la provincia del oeste argentino, que apoyó con más del 70% en las urnas a la candidatura presidencial, pasó a “fojas cero” en cantidad de avales, según pudo saber LA NACIÓN de altas fuentes tribunalicias.

La joven diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, se quedó afuera del armado de LLA en la tierra cuyana, y cuestiona a la nueva conducción.

“Arrieta alcanzó a presentar sólo 380 afiliaciones, y fueron devueltas a las nuevas autoridades de LLA ya que les faltaba la aclaración de la firma de la autoridad partidaria que se exige como requisito. Estamos a la espera de lo que hagan las nuevas autoridades”, señalaron a LA NACION desde la Justicia, luego de los trascendidos que indicaban que la diputada “secuestró” más de 2400 fichas, incluso, escondiéndolas en la casa de un vecino. “No nos consta a nosotros en el expediente que se hubiesen retenido otras ni nos han informado nada al respecto las nuevas autoridades”, aclararon desde el fuero electoral, recordando que para la conformación partidaria, LLA necesita al menos 4000 afiliaciones, las cuales deberán ser presentadas antes que finalice octubre. Por eso, los flamantes responsables del partido deberán volver a empezar, ya que reconocen que las pocas fichas presentadas tienen errores de confección.

En el medio, se generó un fuerte cruce de acusaciones entre la excomandante del partido y el actual encargado de formar LLA en Mendoza y compañero de banca de Arrieta, Facundo Correa Llano, quien se muestra esquivo ante las consultas periodísticas, para evitar los tropezones que ya sufrió ella, siguiendo las directivas que le imparten Karina Milei, hermana del presidente, así como Martín y Eduardo Menem. Este diario lo contactó en reiteradas oportunidades, pero optó por no responder. A comienzos de agosto, Correa Llano, dejó el Partido Demócrata (PD) para convertirse en mileísta, lo que le permitió, finalmente, quedarse con el armado local de la agrupación. Desde el histórico partido, molestos por el “pase”, dijeron a LA NACIÓN que fue una decisión personal y que no dio explicaciones.

Justamente, en los últimos días, la legisladora nacional, hoy a cargo de un monobloque en el Congreso, denominado Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal, pero cada vez más lejos de los libertarios, salió con los tapones de punta para enrostrarle a la nueva conducción los errores cometidos al haberla desplazado del liderazgo. “Si no me hubieran sacado, tendría partido”, disparó la legisladora, quien, sorpresivamente, en las últimas horas, se mostró muy cerca del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien perfila para ser el nuevo presidente del Partido Justicialista nacional.

“Me siento mucho más libre; elegir qué es lo que quiero votar, lo que quiero criticar, y con quién puedo tener un vínculo”, dice ahora Arrieta, luego del papelón que protagonizó meses atrás cuando participó de la visita a genocidas en el penal de Ezeiza y luego negó conocer de qué se trataba, lo que desembocó en su salida del bloque pero también del armado del partido en Mendoza, que ya venía con varios cuestionamientos: junto a su hermano se los acusó de presentar avales truchos y de personas fallecidas, además de haber echado de manera intempestiva al titular del PAMI en la provincia.

Tras sacarse de encima a Arrieta, las nuevas autoridades del partido, por la bajo, reconocen el difícil panorama que tiene en frente para llegar a cumplir con los plazos judiciales, los cuales les permitirán no sólo conformar la agrupación sino poder presentarse a elecciones con el sello de Milei. Ahora, bajo este escenario, la propia diputada nacional se defendió de los cuestionamientos y aseguró que el retroceso en el proceso de afiliaciones responde a la “inconsulta, intempestiva y desprolija” forma de sacarla del partido, ya que la presentación de firmas que ella empezó a realizar debía hacerse con la certificación de las nuevas autoridades, designadas minutos antes. Por eso, quedaron en stand by o escondidos los demás avales que había conseguido Arrieta, por lo que deberán volver a salir a buscar a los interesados en sumarse al mileísmo mendocino.

“Tienen que volver a hacer el trabajo. Si hubieran sido un poquito más inteligentes y me hubieran sacado después de la conformación del partido, podrían tener el partido en el tiempo informado”, expresó Arrieta, en declaraciones al diario UNO, y cargó contra su sucesor, por querer quedarse con su puesto. “Construí 18 equipos en toda la provincia, de los cuales muchos tuvieron que tomar la decisión de irse con él. Otros se envalentonaron y dijeron que no iban a entregarle el partido a la casta, porque Facundo Correa Llano es parte de la casta, que no se ensucia las manos por el prójimo”, completó Arrieta.