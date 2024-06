Lourdes Arrieta, la excéntrica diputada mendocina que acumula poder, escándalos y denuncias

Escuchar

MENDOZA.- La Libertad Avanza apuesta para su armado nacional en territorio mendocino a una controvertida figura que, mientras acumula poder, no deja de protagonizar escándalos y tiene cada vez más denuncias en su contra. Se trata de la diputada nacional Lourdes Arrieta, una joven e inexperta legisladora que ingresó, sorprendentemente, en el “poco entrable” tercer lugar al Congreso Nacional en los comicios que llevaron a Javier Milei a la Casa Rosada.

Así, de cara al caliente e incierto escenario electoral de 2025, la preferida por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, no para de llamar la atención y provocar reacciones en esta provincia, que podrían complicar su futuro.

Arrieta es fan del animé y se hizo conocida por llevar patitos en la cabeza al recinto y por mencionar a Cristo en sus intervenciones, pero además está acusada de armar el partido local con avales truchos y de haber echado de manera intempestiva al titular del PAMI en Mendoza en los últimos días.

Arrieta logró quedarse con el sello partidario y está acusada de haber recurrido, en ese trámite, a avales de personas fallecidas, sin que la Justicia le impidiera avanzar en el proceso. Y ahora enfrenta otro embate más grave: aparecieron dirigentes de Pro, empresarios y personalidades locales que la llevarán a tribunales por haberlos incluido de manera inconsulta en el listado que necesitaba para llegar a las 4000 adhesiones. Entre ellos, por ejemplo, figuran el diputado provincial y exfuncionario de Patricia Bullrich Enrique Thomas y la legisladora local Sol Salinas, entre otros referentes “amarillos” provinciales, departamentales y distritales.

Se estima que hay cerca de 1000 personas incluidas de manera irregular. Por este accionar, ya hay pedidos para expulsarla del Congreso por “inhabilidad moral” .

El secretario administrativo de la Cámara de Senadores de Mendoza, Pablo Priore, denunció que el nombre de su padre, Miguel Ángel Priore Vitolo, fallecido hace seis años, aparece en el listado de avales. En esa nómina figuran más personas ya muertas o firmantes que desconocían estar en la lista, como Orlando “Orly” Terranova, reconocido empresario y piloto mendocino, que iniciaría acciones legales.

El artículo 66 de la Constitución Nacional contempla declarar la “inhabilidad moral” de los representantes del pueblo en el Congreso. Establece que cada Cámara “podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno”. Para la exclusión y la remoción se necesitan los dos tercios de los votos.

Por otro lado, la reciente y sorpresiva salida del titular del PAMI en Mendoza, Carlos Soloa Vacas, quien asumió en marzo, es otro capítulo polémico en la pequeña trayectoria de Arrieta. Aunque semanas atrás surgieron trascendidos de que sacaría al hombre que ella mismo puso al frente de la obra social de los jubilados, este jueves decidió echarlo. La salida del funcionario, según denunció, tiene que ver con las presiones que ejerció Arrieta, obligándolo a realizar cambios de personal en la repartición y echar empleados, algo que él se negó a concretar.

“Me explicaron que me echaron por motivos políticos. La realidad es que me han apretado, me ha sugerido un familiar de ella que renuncie. Yo creo que ella se ha adueñado de PAMI y cree que puede hacer lo que quiere”, expresó Soloa Vacas en diálogo con LA NACIÓN. Este diario intentó, en varias oportunidades, comunicarse con Arrieta, pero la diputada decidió no responder a las consultas.

La joven jefa política de la LLA en Mendoza, conocida como “Lulú”, tiene 31 años y nació en San Juan, pero siendo muy pequeña se trasladó a Mendoza con su familia. Es licenciada en Comunicación Social, locutora y profesa la fe evangélica. Su padre es veterano de la guerra de Malvinas y su madre, ama de casa y emprendedora comercial. Con ella Arrieta vendía cosméticos antes de asumir la banca. Martín, su hermano, es uno de sus principales colaboradores en el Congreso.

En el Partido Demócrata (PD), una de las principales agrupaciones que llevó a Milei a sacar más del 70% de los votos en las presidenciales en Mendoza, buscan despegarse de la figura de “Lulú” Arrieta.

El meteórico ascenso y crecimiento de ella en Mendoza no deja de inquietar también al radicalismo local, ya que desde el sector de Luis Petri, ministro de Defensa y contrincante interno de Alfredo Cornejo, en las últimas elecciones a la gobernación se evidenció un acercamiento al armado libertario. Petri sueña con ser el próximo hombre en ocupar el sillón de San Martín.

En las elecciones nacionales del 2023, Arrieta escoltó en la boleta a los demócratas Mercedes Llano y Facundo Correa Llano. Los inesperados resultados le permitieron entrar al Congreso. Vale recordar cómo se presentó en la Cámara de Diputados en el momento de asumir la banca: “Por Cristo, nuestro Señor; por los héroes de Malvinas; por la Patria y la libertad, sí juro”. También, en las sesiones, suele cerrar sus exposición con esta frase: “¡Viva Cristo! ¡Viva la Patria! ¡Viva Malvinas!”.

Con los famosos patitos amarillos “Kawaii” en la cabeza, al igual que sus seguidores, Arrieta busca seducir a los mendocinos con su presencia y juventud. Pero sus aspiraciones se ven amenazadas por las denuncias en su contra en la Justicia y en la propia Cámara.