Insólito descargo de una de las diputadas libertarias que visitó a Alfredo Astiz en la cárcel: “No sabía quién era. Tuve que googlearlo”

MENDOZA.- La polémica visita de diputados nacionales libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza sumó un nuevo capítulo. Ahora, la legisladora mendocina Lourdes Arrieta se puso a disposición de la Cámara ante una eventual sanción y, al igual que su par Rocío Bonacci, se despegó del “tour” por Ezeiza, asegurando que fue “estafada y engañada”, ya que fue invitada a participar de una “visita humanitaria” por el penal. En su insólito descargo, dijo que desconocía quién era Alfredo Astiz, uno de los represores condenados a cadena perpetura por delitos de lesa humanidad. “Tuve que googlearlo”, comentó sobre “el ángel de la muerte”, en prisión por el secuestro, tortura y desaparición de dos monjas francesas así como de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino, María Ponce de Bianco.

“Como cristiana evangélica repudio totalmente los actos de violencia y sobre todo los de lesa humanidad”, dijo Arrieta, de 31 años. De esta manera, la principal armadora de La Libertad Avanza en Mendoza, buscó despegarse del controversial contacto con los represores de la última dictadura militar, aunque dejó en claro que su accionar queda supeditado a la decisión que tome el cuerpo legislativo.

“Efectivamente se piensa hacer una comisión evaluadora de conducta en la cual me pongo a disposición de todos los bloques para que se me investigue y para proporcionar toda la información que necesite tanto Unión por la Patria, como Izquierda, el Pro, radicales, todos porque esto ha sido una estafa; me siento estafada en mi moral”, expresó Arrieta, en diálogo con Radio Mitre Mendoza.

La diputada nacional por Mendoza Lourdes Arrieta de La Libertad Avanza dijo que no sabía quién era Astiz

“Yo me siento, y me sentí en su momento engañada, defraudada, porque con el diputado (Beltrán Benedit) que justamente me insistió tanto para que fuera, tenía una buena relación. No sé cuáles eran sus planes”, señaló Arrieta, en coincidencia con las palabras de Bonacci. “Por eso aproveche el envión, las dos la estábamos pasando mal, estábamos angustiadas después de todo lo que se dijo así que aproveche a secundarla y empezar a contar la verdad”, aportó Arrieta, a la espera de la decisión que tome el Congreso.

En un mensaje que se viralizó en las redes y que ratificó días atrás LA NACION, Benedit, organizador del evento, dejó en claro a qué acudieron al penal. “Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”.Hasta ahora ambas legisladoras sigue en el bloque de LLA, a pesar de que Bonacci sugirió que podría apartarse.

“Visita institucional”

En tanto, ambas legisladoras pusieron en dudas que el titular de Diputados, Martín Menem, desconociera el alcance de la visita, sobre todo porque se autorizó la movilidad desde la Cámara. “En lo personal, como Bonacci, no sabía de qué se trataba la visita, pero no sabría decir qué es lo que sabía la presidencia de la Cámara. Para pedir una combi oficial de la Cámara de Diputados, se hace un pedido institucional. Sí sabían que íbamos al penal de Ezeiza, estaba la visita organizada de esa manera”, agregó Arrieta.

También, en declaraciones a otros medios locales, la legisladora mendocina aclaró que se trató de una “visita institucional” sin conocer los motivos específicos de la misma, entendiendo que se trataba de un recorrido para observar las condiciones edilicias y sanitaria de los internos, por lo que tampoco sabía si el resto de sus pares “estaban al pendiente de que íbamos justamente a ver esta gente”. Por eso, volvió a insistir en el asunto: “A nosotros no se nos proporcionó la información de que nos íbamos a encontrar con estos represores, a los cuales repudio completamente. Y como soy parte de la Comisión de Seguridad Interior, ¿cómo no iba a ir y a interiorizarme de lo que es el penal de Ezeiza?”.

Alfredo Astiz, en el banquillo: cumple condena perpetua en Ezeiza Archivo

En ese tren de aclarar por qué decidió participar del recorrido por la cárcel, la legisladora nacional expuso su desconocimiento sobre los años negros del país. “No sabía quién era Astiz, no sabía porque aparte nací en el ‘93, no tengo idea, yo solamente sé que se juzgaron a quienes se tenían que juzgar, no les conocía las caras hasta ese momento y cuando salí del penal me puse a ‘googlear’ justamente quién era”, indicó la mendocina sobre la visita que realizó días atrás con otros cinco compañeros de banca para encontrarse no sólo con Astiz sino con represores como Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Mason.

“Es una época nefasta en la que realmente ¿cómo voy a defender a esos tipos cuando los mismos generales mandaron a matar a 649 héroes que lo dieron todo por nuestra patria?”, acotó la diputada.

Quién es la excétrica diputada

Arrieta es fan del animé y se hizo conocida por llevar patitos en la cabeza al recinto y por mencionar a Cristo en sus intervenciones, pero además está acusada de armar el partido local con avales truchos y de haber echado de manera intempestiva al titular del PAMI en Mendoza en los últimos días.

Lourdes Arrieta, la diputada libertaria que fue a reunión de comisión con un patito en la cabeza

Arrieta logró quedarse con el sello partidario y está acusada de haber recurrido, en ese trámite, a avales de personas fallecidas, sin que la Justicia le impidiera avanzar en el proceso. Y ahora enfrenta otro embate más grave: aparecieron dirigentes de Pro, empresarios y personalidades locales que la llevarán a tribunales por haberlos incluido de manera inconsulta en el listado que necesitaba para llegar a las 4000 adhesiones. Entre ellos, por ejemplo, figuran el diputado provincial y exfuncionario de Patricia Bullrich Enrique Thomas y la legisladora local Sol Salinas, entre otros referentes “amarillos” provinciales, departamentales y distritales.

La joven jefa política de la LLA en Mendoza, conocida como “Lulú”, tiene 31 años y nació en San Juan, pero siendo muy pequeña se trasladó a Mendoza con su familia. Es licenciada en Comunicación Social, locutora y profesa la fe evangélica. Su padre es veterano de la guerra de Malvinas y su madre, ama de casa y emprendedora comercial. Con ella Arrieta vendía cosméticos antes de asumir la banca. Martín, su hermano, es uno de sus principales colaboradores en el Congreso.

En el Partido Demócrata (PD), una de las principales agrupaciones que llevó a Milei a sacar más del 70% de los votos en las presidenciales en Mendoza, buscan despegarse de la figura de “Lulú” Arrieta.