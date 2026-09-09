“Se les ve el serrucho”: Kicillof sugirió que Milei quiere eliminar las PASO por miedo a que lo desafíe “un Milei de buenos modales”

POSADAS.− “Milei piensa que para tener la reelección hay que sacar las PASO”, afirmó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, este mediodía, en Misiones, donde se mostró junto a Hugo Passalacqua en medio de la disputa del mandatario misionero contra el histórico cacique provincial, Carlos Rovira.

Kicillof evitó confirmar si va a competir por la presidencia en 2027, aunque sí sugirió, en cambio, dos motivos por los cuales cree que el presidente Javier Milei impulsa la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El primero, admitido incluso dentro de las filas libertarias, es quitarle una herramienta a la oposición para organizar sus internas. El segundo, aventuró, es evitar que otros dirigentes oficialistas lo desafíen.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires' Axel Kicillof en Misiones GPBA

“Con las PASO, Milei piensa, su laboratorio piensa, cómo se va a organizar la oposición, y las PASO pueden ser un instrumento [para organizarla]. Al mismo tiempo, dentro del gobierno de Milei hay algunos anotados para reemplazarlo”, aventuró, flanqueado por Passalacqua, en una conferencia de prensa en la Biofábrica, una empresa estatal que desde hace 20 años desarrolla semillas, cultivos y bioinsumos.

“Se les ve el serrucho [a los supuestos rivales internos de Milei], reemplazar a Milei por un Milei de buenos modales, más amigable, que no putee a todo el mundo, que no esté contra los periodistas. Pero el programa no se toca, los problemas que tenemos hoy van a seguir igual, se va a cambiar el mascarón de proa”, sintetizó el bonaerense, dejando en claro que está en contra de eliminar las primarias a nivel nacional.

Además, explicó que para lograr ese objetivo, Milei comisionó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a utilizar con los gobernadores la estrategia de premios y castigos para conseguir apoyos a la eliminación a las PASO.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires' Axel Kicillof en Misiones GPBA

“A Santilli lo pusieron [en la jefatura de Gabinete] con un solo objetivo: conseguir la reelección de Milei”, afirmó Kicillof, quien detalló que el funcionario buscará negociar con los gobernadores recursos a cambio de apoyo a la eliminación.

“¿Cómo va a ser el método? Viendo si puede apretar, extorsionar, te doy un recurso si me votás alguna ley, y eso es un método espantoso, porque estamos [los gobernadores] con muchas dificultades”, explicó.

Motosierra a las provincias

“Está bien luchar contra la inflación, apoyamos eso, pero no de esta manera”, dijo Kicillof, quien criticó duramente el plan económico y afirmó que la gran variable de ajuste para lograr el equilibrio fiscal fueron los recortes a las provincias.

Además, sostuvo que “los problemas de la producción en Misiones son muy parecidos a los nuestros y a los de todo el país, con muy pocos los sectores a los que les va bien”.

“Hay una cuenta muy incómoda para el gobierno nacional. Cuando uno mira todo el superávit, mes por mes, la diferencia entre lo que gastó e ingresó, si uno suma todo esto, son 44 billones, es exactamente igual a los que perdieron las 23 provincias desde que llegó Milei. Comparado con 2023, el número no tendría que dar igual pero da igual”, explicó.

“Si no le hubiera robado la plata a las provincias, no hubiera tenido ese superávit. Entonces dan ganas de preguntar, es un superávit o una deuda que no pagás, ¿cómo se construyó? sacándole a jubilados, personas con discapacidad, remedios, cajas de jubilaciones, fondo de incentivo docente, y todo eso recae sobre gobiernos provinciales", afirmó.

El mandatario misionero suele repetir: “Buenos Aires trae solo amarguras”, en referencia a la inequidad en el reparto de los recursos entre el gobierno central y los distritos.

Jornada de acuerdos y visitas

Kicillof llegó esta mañana a Posadas para una jornada donde firmó acuerdos con Passalacqua y recorrió primero la Escuela de la Innovación y, más tarde, la Biofábrica.

La Biofábrica de Misiones le transfirió a Buenos Aires tecnología y asistencia para la apertura de dos establecimientos similares en territorio bonaerense: uno en Mercedes y otro en Miramar. “Son hijas de esta biofábrica”, dijo Kicillof, quien criticó a la política libertaria por “ir contra el Estado, la desregulación y los fondos para investigación”.

Axel Kicillof recorre una biofábrica en Posadas, Misiones, junto al gobernador Hugo Passalacqua Sixto Fariña

El mandatario bonaerense también apoyó a Passalacqua en su disputa política interna con Carlos Rovira, el jefe político de Misiones por más de 20 años, que ahora perdió influencia a manos del gobernador.

“Axel es muy respetuoso de la institucionalidad y no va a decir nada públicamente, pero apoya a Passalacqua, quien además está más cerca ideológicamente que Rovira, a quien vemos más cerca de Milei”, dijo a LA NACION uno de los funcionarios cercanos que acompañó a Kicillof en su incursión en la tierra colorada.

Por su parte, Passalacqua también se deshizo en gestos de apoyo al gobernador bonaerense, con quien está mucho más vinculado ideológicamente.

Ambos, además, comparten un pasado en común como docentes universitarios. Passalacqua en la UNaM, en la Facultad de Artes; y Kicillof como profesor de Pensamiento Económico en la UBA.

Muy fuerte fue el contraste con la visita que realizó Milei a Iguazú el viernes pasado, cuando Passalacqua y el presidente no se sacaron juntos ni una foto, y la única que trascendió la distribuyó la organización del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que realizó su 47° convención anual en el lujoso hotel Loi Suites.

En cambio acá Passalacqua recibió a Kicillof, firmaron acuerdos, compartieron varias horas y se prodigaron mutuos elogios.

Tras la conferencia de prensa, Kicillof almorzó con Passalacqua en la residencia oficial del gobernador y luego visitará la cooperativa Las Tunas, en Apóstoles, a unos 80 kilómetros de Posadas.

Kicillof iba a cerrar su visita con un acto en el PJ Misiones, que tiene como presidente a Christian Humada, hijo de Julio, gobernador peronista entre 1989 y 1993.