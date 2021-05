Según Cecilia Moreau, Perú y Brasil “tuvieron que entregar sus recursos naturales” para comprar vacunas de Pfizer

La diputada nacional Cecilia Moreau, presidente del bloque del Frente de Todos, aseguró hoy que “el Estado argentino siempre tuvo la mejor predisposición” para adquirir las vacunas contra el coronavirus que desarrolla Pfizer, pero sostuvo que desde el laboratorio “no se actuó de la misma forma”.

“El Estado argentino siempre tuvo la mejor predisposición entendiendo la urgencia, pero del otro lado no se actuó de la misma forma y todavía no está claro porqué no se pudieron firmar los contratos”, dijo la legisladora en diálogo con Radio con Vos.

Agregó que de todos modos todavía “no está cerrado” el dialogo con la farmacéutica estadounidense para traer las vacunas que produce contra la Covid-19 y dejó claro que en Argentina siempre existió “toda la voluntad” de negociar. “Se propuso hacer pagos por adelantado, formar parte de la segunda parte de proceso y se estudió la logística sabiendo que es la más compleja de traer”, completó.

En este marco, se refirió a la ley que habilita al Estado a comprar vacunas contra el coronavirus, que el año pasado se votó en el Congreso, y explicó que el nudo de la cuestión fue la palabra “negligencia” que mencionaba la norma como límite para cualquier laboratorio y que Pfizer “quería eliminarla”.

Moreau detalló que en el articulo 4 de esa ley se incluyen “cláusulas de indemnidad patrimonial” para los laboratorios ya que se trataba de una vacuna que en ese momento estaba en etapa de prueba. Esas cláusulas facultaban a los laboratorios a “no responder con sus patrimonios por futuros efectos adversos de la vacuna”, explicó y aclaró que como “esa indemnidad tenía que tener un límite, el laboratorio se tenía que hacer responsable solo en el caso de conductas maliciosas, fraudulentas o negligencia”.

Tras afirmar que “volvería a votar la ley con la palabra negligencia”, Moreau recordó que la norma se votó en noviembre del año pasado -y tuvo más de 230 votos en Diputados y 60 en el Senado- cuando “no se hablaba aún de vacunas, sino de ensayos clínicos” que estaban en proceso de elaboración”.

En defensa de la ley dijo que “es la misma para todos los laboratorios” y que trata de “resguardar los intereses del Estado argentino”, como cuando se establece no negociar con recursos naturales. “Como no vamos a tener una ley que proteja nuestros ríos y cataratas, hay límites a todo, obvio que queremos traer vacunas”, remarcó.

Con estos detalles, Moreau explicó la razón por las que no se adquirieron hasta el momento vacunas del laboratorio Pfizer, un tema sobre el que la titular del PRO, Patricia Bullrich, se empeñó esta semana en generar confusión y dudas al sugerir irregularidades en la negociación con la farmacéutica estadounidense de parte de funcionarios argentinos.

En ese sentido, explicó que la ley buscaba dar un nuevo marco para la compra de vacunas porque “Argentina y el mundo entero estaban en emergencia,” y los laboratorios desarrollaron en meses “un proceso que dura año”. Sostuvo que en América Latina hubo “grandes problemas” para cerrar acuerdos con Pfizer y que en muchos casos “tuvieron que entregar sus recursos naturales” y, aún así, hasta ahora recibieron “muchas menos vacunas de las que pagaron”.

“Según información periodística hay países que tuvieron que conceder sus recursos naturales, por ejemplo Perú y Brasil. Aunque no conozco los contratos, sé que fueron muy complicados”, remarcó. A la vez, afirmó que si estuviese en su poder “destrabaría cualquier situación” que permitiese la llegada de vacunas eficaces, pero destacó que hay límites y “la soberanía es un límite”.

“Nunca a costa de que el Estado argentino tenga que hacerse cargo de los errores que cometan los laboratorios por negligencia, conductas maliciosas o fraudulentas o si implica ceder las Malvinas como dijo Bullrich”, detalló.

Por ultimo, explicó que la presidenta del PRO no debería “hacer daño” en el marco de esta pandemia y que su denuncia la debe hacer ante la Justicia, algo que no hace porque “no la puede fundamentar después”. “Yo no meto todo en la misma bolsa, creo que hay un sector importante de Cambiemos que está ayudando y está gestionando la pandemia, pero me parece que Bullrich está cumpliendo un rol predeterminado”, sintetizó.

LA NACION