Senado: Bullrich quiere abrir el recinto para tratar el proyecto de propiedad privada y un pliego clave

El oficialismo en el Senado enfrenta una semana clave en la que afrontará el doble desafío de tener que, primero, reunir el número suficiente de legisladores para abrir el recinto en la sesión convocada para este jueves y, después, conseguir los votos para aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el polémico capítulo que permite la extranjerización de tierras rurales.

Ese fue el compromiso que le arrancó la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich (Capital), al resto de los jefes de la oposición dialoguista la semana pasada en una reunión de Labor Parlamentaria en la que se definió convocar a sesión para el mediodía del próximo jueves.

Sin embargo, el desafío se presenta complejo para el oficialismo. La mayoría de las provincias ya comenzaron sus vacaciones de invierno y eso suele ser un factor determinante para la ausencia de senadores, que suelen aprovechar ese período para permanecer en sus distritos. Como si fuera poco, es un año con Mundial de fútbol en pleno etapa de definición y con la selección de Lionel Scaloni todavía con las chances intactas en su búsqueda del bicampeonato.

“Lo veo difícil, hay muchos senadores en sus provincias y otros con planes para viajar al exterior que no los van a cambiar por un proyecto complicado y poco atractivo como el de la extranjerización de tierras”, le dijo a LA NACION un senador que no tiene reparos en apoyar al Gobierno, pero que esta semana tiene decidido ausentarse del Senado y no asistir a la sesión. “Tenía el viaje planificado hace mucho tiempo”, se justificó.

El ministro Sturzenegger durante su último paso por el Senado

La iniciativa que busca levantar las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros viene demorándose desde hace al menos dos sesiones frustradas, y si bien es uno de los objetivos prometidos e impulsados por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, una nueva dilación no significaría nada grave.

Fecha de vencimiento

Sin embargo, en el temario previsto para la sesión de esta semana hay un tema que tiene “fecha de vencimiento” y que a la Casa Rosada le interesaría tener cumplimentado esta semana para evitar complicaciones judiciales ulteriores.

Se trata del pliego que pide un nuevo acuerdo, por cinco años, para el camarista del fuero laboral Víctor Pesino, cuyo nombre cobró notoriedad porque falló a favor, levantó una medida cautelar que había congelado la aplicación de 81 artículos, de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El juez Víctor Pesino y senadora Patricia Bullrich Soledad Aznarez

El juez cumple 75 años el 27 de julio y si no obtiene el visto bueno del Senado para extender su magistratura, como lo establece la Constitución Nacional, pasará a convertirse en un jubilado de manera automática

Así lo estableció una decisión de la Corte Suprema cuando se expidió en el caso de Ana María Figueroa, que era miembro de la Cámara de Casación Penal. A pesar de la presión de Cristina Kirchner, entonces vicepresidenta y presidenta del Senado, la Cámara alta no logró darle un nuevo acuerdo antes de la fecha en la que cumplió 75 años y terminó perdiendo su investidura.

El escaso ánimo para legislar que impera por estos días en el Senado parece haber llegado a oídos de Pesino, que presentó la semana pasada una medida cautelar para que la Justicia frene el cese en sus funciones y “le ordene al Ministerio de Justicia de la Nación que se abstenga de comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación la vacancia del cargo” que ocupa.

En su presentación, Pesino menciona las reuniones que mantuvo con el exsecretario de Justicia Sebastián Amerio y con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y destaca que su pliego obtuvo dictamen de la Comisión de Acuerdos y estuvo en condiciones de ser tratado en la sesión del 25 de junio pasado.

Lo que Pesino no menciona en su escrito es que aquella sesión fracasó por la decisión del propio oficialismo con el que pactó su continuidad en el cargo, que prefirió cerrar el recinto para evitar un debate sobre una interpelación al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El gran temor del camarista, compartido por operadores políticos oficialistas, es que si el Senado no se reúne esta semana difícilmente vuelva a hacerlo hasta la primera semana de agosto, cuando está prevista una nueva sesión en la Cámara alta. Si esto llegarse a ocurrir y su cautelar no prospera, Pesino se quedaría sin magistratura el mismo 27 de julio que cumplirá 75 años.

El temario acordado para este jueves incluye, además, otros 33 pliegos judiciales que también cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos y que todo indica que no tendrían problemas en obtener la luz verde de la Cámara alta.

La renovación de la Justicia que impulsa el Gobierno continuará en el Senado en la primera semana de agosto con dos nuevas audiencias públicas -los días 4 y 5, a las 14 y 11 horas, respectivamente-, en la Comisión de Acuerdos por las que desfilarán otros 22 postulantes a ocupar vacantes en judiciales.