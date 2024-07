Senado: el oficialismo logró dilatar el tratamiento de las jubilaciones, pero el kirchnerismo insistirá en debatir mañana

Escuchar

El oficialismo logró frenar la ofensiva del kirchnerismo, que quiso apurar la firma del dictamen, al dilatar en comisiones del Senado el debate del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que recompone en un 8,1% los haberes jubilatorios. Sin embargo, el Gobierno no puede confiarse ya que el bloque de Unión por la Patria anticipó que pedirá el tratamiento sobre tablas de la iniciativa en la sesión de la Cámara alta prevista para este jueves.

A priori, todo indica que las huestes lideradas por la vicepresidenta Victoria Villarruel podrán contener la embestida, ya que el radicalismo , el Pro y otros senadores de la oposición dialoguista no se sumarían a la jugada de la bancada kirchnerista, que necesitará el apoyo de los dos tercios de los presentes para imponer en el temario de la sesión el proyecto que aprobó la Cámara baja el 4 de junio último con un amplio respaldo de 162 votos a favor y 72 en contra.

“Esto tendríamos que tratarlo ya. Hay cinco millones de personas que están esperando esto. Tenemos la media sanción de Diputados y lo conveniente sería firmar dictamen y darle tratamiento mañana sobre tablas”, afirmó José Mayans (Formosa), jefe del bloque de Unión por la Patria, antes del final del plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

La reunión finalizó en medio de un sainete por la polémica entre el kirchnerismo, que pedía que se firmara un dictamen que no había preparado, y los presidentes de ambas comisiones, la macrista cordobesa Carmen Alvarez Rivero (Trabajo) y el libertario jujeño Ezequiel Atauche (Presupuesto y Hacienda), quienes sostenían que no se podía poner a consideración ningún despacho ya que la comisión se había quedado sin quórum y decidieron que el debate continuará en otra fecha, no especificada, con la convocatoria a invitados a exponer sobre una reforma integral del sistema previsional.

El texto aprobado en la Cámara baja le reconoce a los jubilados un aumento del 8,1% como compensación por la inflación de enero, que el Gobierno no reconoció cuando decidió por decreto el aumento de los haberes previsionales. Además, establece una nueva fórmula de actualización basada en el índice de Precios al Consumidor (IPC) y declara que el ingreso mínimo para el sector pasivo tendrá que ser un 9% mayor al valor de la canasta básica alimentaria.

El proyecto fue repudiado por el presidente Javier Milei, quien anticipó que lo vetaría en caso de que el Senado lo convierta en ley en una dura intervención en la red social X en la que calificó de “degenerados fiscales” a los bloques de la UCR, del kirchnerismo, Hacemos Coalición Federal y fuerzas provinciales que consiguieron reunir más de los dos tercios de los presentes para aprobarlo en Diputados.

El trabajo en comisiones de este miércoles en el Senado Prensa Senado

Sin embargo, el radicalismo se desmarcó rápido del pedido formulado por el kirchnerismo de apurar la firma del dictamen en el plenario de comisiones. El primero que lo hizo fue Víctor Zimmermann (Chaco). “Es imprescindible tomarnos unos días para ver cuál es la fórmula adecuada”, dijo. Poco después, la misma postura de acelerar el debate pero invitando a especialistas a opinar sbre el tema fue sostenida por el jefe de la bancada, Eduardo Vischi Corrientes).

Los legisladores radicales eludieron, así, el pedido del kirchnerista Mariano Recalde (Capital), que había reclamado que las comisiones emitieran dictamen al proyecto aprobado por Diputados. “El Gobierno empezó a actualizar tarde por IPC y el haber jubilatorio quedó retrasado”, sostuvo el legislador de Unión por la Patria, que dijo que “a plata de mayo de 2024 el haber jubilatorio promedio está apenas por encima del de 2004, es decir que retrocedimos 20 años en materia de seguridad social”.

“No se la agarren con los jubilados, no se la agarren con este proyecto de ley que lo busca es ayudar a los jubilados. Corrijan en el rumbo económico y dejen de ajustar con la licuadora y la motosierra”, remató Recalde.

El peronista antikirchnerista Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta) salió en apoyo del oficialismo, recordando que Cristin Kirchner había vetado la ley que reconocía el 82% móvil, sancionada en 2010, por las mismas razones que ahora podría esgrimir Milei, ya que el proyecto que votó Diputados no especifica la fuente de financiación para solventar sus gastos, tal como lo exige la ley de administración financiera.

“Hagamos algo sensato de manera que no necesite un veto. Hay que hacer una mínima sesión de audiencia, cuatro o cinco personas, técnicos, que sepan darnos datos; capaz que en una sola sesión informativa podemos sacar las conclusiones”, agregó Romero.

La única voz radical a favor de avanzar con la iniciativa fue la de Martín Lousteau (Capital), quien dijo que “los jubilados están esperando tener un mínimo de certidumbre y una mínima recomposición” y calificó lo aprobado por Diputados como “un proyecto de urgencia”, se quejó por las políticas del Gobierno y devolvió las críticas de Milei.

“El Gobierno elige ser degenerado fiscal con los más ricos entre los ricos y conservador fiscal con los jubilados”, acusó el presidente del Comité Nacional de la UCR, en referencia a las ventajas otorgadas a las inversiones de empresas y a los sectores de mayores ingresos en la ley Bases y la reforma fiscal sancionadas hace dos semanas. “Los jubilados no pueden esperar a un abordaje integral de todo el sistema previsional”, concluyó Lousteau.