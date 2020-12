"La gran pregunta es cuales son los límites de esta ambigüedad. Si el costo de mantener la unidad es este, al país no le sirve para nada y al gobierno tampoco", consideró Sergio Berensztein Fuente: Archivo

Sergio Berensztein analizó el primer año de gobierno de Alberto Fernández, dijo que "no se ha resuelto nada" y que el "esfuerzo" del mandatario por mantener unida a la coalición oficialista "obtura su capacidad de gobernar" y "al país no le sirve para nada".

"Perdimos un 25% del mandato del presidente Fernández sin que se haya resuelto nada y de hecho inventamos nuevos problemas. Seguimos perdiendo oportunidades en la Argentina. Perdimos la oportunidad con la reestructuración de la deuda de tener financiamiento en un contexto donde casi todos los países lo tienen, menos Venezuela, Argentina y algún otro", consideró el analista político, y agregó: "De hecho, el valor de los activos sigue deprimido; quiere decir que el gobierno no pudo capitalizar la reestructuración".

"En términos sanitarios también fue un desastre. Las escuelas están cerradas. Me cuesta encontrar algún motivo para decir que el gobierno hizo bien algo. La verdad que no. Veníamos de un gobierno que había fracasado, como el de Macri, y ahora continuamos con otro gobierno que fracasa. Finalmente, en la Argentina fracasan todos los gobiernos, no es una cuestión de un partido", afirmó Berensztein en diálogo con Marcelo Longobardi durante el programa Cada mañana (Mitre).

Más adelante, el analista se refirió a la "ambigüedad" del presidente Alberto Fernández: "El esfuerzo del Presidente por mantener un equilibrio en la coalición es complejo porque obtura su capacidad de gobernar y de tener un rumbo y un plan más competente".

En ese sentido, dijo que "lo ha hecho con costos internos y externos muy altos" como, por ejemplo, la relación con Venezuela. "La vergüenza de lo de Venezuela es insólita, ¿cuánta ambigüedad podés tener? Si tenés a todo el mundo civilizado y te callás, estás otorgando".

"Estas ambigüedades son costosas en términos de la crisis económica, porque estas idas y vueltas convalidan que nunca sabés lo que va a hacer el gobierno. Por eso, los actores económicos tienen estrategias defensivas. Dicen: 'Si no se sabe lo que va a hacer el gobierno, frente a eso, me guardo'. Por eso no hay inversión. Porque puede pasar cualquier cosa. Quiere decir que el miedo predomina por sobre cualquier vocación de hacer dinero", describió.

"La gran pregunta es cuales son los límites de esta ambigüedad. Si el costo de mantener la unidad es este, al país no le sirve para nada y al gobierno tampoco", finalizó.