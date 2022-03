Sergio Berni: “Este gobierno perdió la épica”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, opinó esta noche sobre la situación social que atraviesa el país luego de que el Indec informó este martes que la inflación de febrero trepó a 4,7% y se convirtió en la más alta de la inflación.

En este contexto y sumado a que organizaciones sociales y agrupaciones políticas realizaron hoy una protesta en el centro porteño en reclamo de un aumento del salario mínimo vital y móvil (SMVM), Berni aseguró que “no hay un clima de tensión sino de preocupación”.

“No hay peor enemigo que la inflación para nuestra clase media. Celebro que el Presidente haya dicho que va a declararle la guerra a la inflación, ojalá que este anuncio se convierta en una realidad para recuperar el poder del salario y pelear contra esta alza de los precios que están totalmente descontrolado”, opinó al respecto.

En diálogo con C5N, en donde también estuvo presente el dirigente social “Pitu” Salvatierra, el funcionario opinó sobre la realidad en los barrios y sostuvo que se debe transformar los planes sociales en proyectos de trabajo. Por su parte, Salvatierra dijo que en estos sectores no observa tensión sino “desesperanza”. Fue entonces cuando Berni cuestionó al propio oficialismo del que forma parte: “Este gobierno perdió la épica, cuando pasa eso se pierde la desesperanza en los lugares más vulnerables”.

En otro momento, el funcionario se refirió a su “salida” del kirchnerismo y explicó los motivos por los cuales ya no se siente representado en ese espacio. “Me fui decepcionado del kirchnerismo, creo que perdió la conducción. No sé si me fui o el kirchnerismo se alejó de las bases por las cuales estuve militando por 34 años, creo que el kirchnerismo a partir de conformar Frente de todos perdió su esencia”, dijo Berni.

Luego, hizo una metáfora con un tacho de pintura, y planteó: “Si usted pone en un tacho de pintura, pintura blanca o negra, ¿puede salir amarillo? No. ¿Qué va a salir? Gris”. Creo que en esta mezcla, el kirchnerismo perdió su esencia y es muy difícil recuperarlo, el gris no vuelve nunca al blanco, siento que el kirchnerismo se alejó de esos principios por lo que estuve militando”.

Berni se refirió al ataque en el despacho de Cristina Kirchner

El ministro bonaerense apuntó toda la responsabilidad contra la policía de la Ciudad de Buenos Aires en lo que fue el ataque al despacho de la vicepresidenta en el Senado de la Nación. “Me parece un gran desacierto de quien tenía a cargo la responsabilidad haber dejado durante el tiempo que transcurrió esa gente descontrolada y en un estado de violencia absoluta”, dijo. Y agregó: “Es anormal la inacción de la policía”.

Respecto a este caso, ratificó que esta tarde, detuvieron en Vicente López a uno de los indicados como uno de los actores materiales del ataque. “Es una persona extranjera y aparentemente tiene una relación de militancia política. No puedo dar mayor información”, concluyó Berni.