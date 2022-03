“No empecés a ensuciarme”: el ida y vuelta cómplice entre Carlos Navarro Montoya y Oscar Ruggeri

Este lunes, Sebastián Vignolo, conductor de F90 (ESPN) presentó a la nueva incorporación de su programa: el exarquero de Boca Juniors, Carlos Fernando Navarro Montoya. Entrenador y comentarista deportivo, el “Mono” estará en el ciclo deportivo para analizar la fecha los días lunes. Casualmente, el director técnico viene a ocupar el lugar que dejaron vacante Sebastián Domínguez y Sebastián Abreu. Por eso, ante su llegada, Oscar Ruggeri le advirtió al animador: “Que siga viniendo. Esa esquina es tremenda. Los presentaron ahí, ¿y sabés cómo disparan?”, señaló el Cabezón.

Navarro Montoya: "Agustín Rossi tiene un don"

Luego, Vignolo aclaró: “Disparan para bien, porque se van a dirigir”. En efecto, Abreu participó del programa, y a los pocos días se hizo cargo técnicamente del equipo Always Ready. Sin embargo, su estadía en el conjunto boliviano no duró mucho, ya que fue despedido hace un par de semanas de su cargo. En tanto, Domínguez abandonó la silla para sumarse al equipo de trabajo de Hernán Crespo. En ese sentido, Navarro Montoya se vio en la obligación de aclarar su situación: “Yo no quiero dirigir. Yo quiero dirigir en la Argentina, pero si no, me quedo acá, ¿si estoy a gusto? Sabés lo que es volverlo a ver al ‘Cabezón’?”.

Inmediatamente, Vignolo intuyó: “En ocho días hay un desparramo...”. Por su lado, Ruggeri acotó: “¿Qué dijo? ¿Que quería dirigir acá? Chau la silla”. Asimismo, Federico Bulos señaló: “Después del domingo, se abren cupos”. Un poco más en serio, Oscar le consultó a Navarro Montoya: “¿Estás para dirigir, ‘Mono’?”. A lo que el exportero respondió que le gustaría hacerse cargo de un colectivo de primera división.

Después, Navarro Montoya y Ruggeri recordaron sus épocas como jugadores. En la década del 90′, el “Mono” atajó en Boca, mientras que Oscar jugó de defensor en Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Para dar inicio al intercambio, Vignolo le preguntó al exgolero: “¿Te metió algún gol, éste?”. En tono de chicana, el flamante columnista contestó: “No, ¿qué (me) va a hacer goles si el ‘Cabezón’ no hace goles?”. Entre risas, el exzaguero contrapuso la aseveración de su nuevo compañero con una anécdota: “¿Te acordás que era canchero? Hacía así y la agarraba con una mano. Y te (la) mostraba. Y yo le hice ‘tac’ en la mano, y le hicimos el gol”. Herido en su orgullo, el colombiano nacionalizado argentino le retrucó: “Es la única que podés contar”.

En Boca 1996, con Carrizo, Navarro Montoya, Gamboa, Fabbri, Basualdo y Maradona; Caniggia, Verón, Tchami y MacAllister Archivo

A raíz de esa misma jugada, Navarro Montoya explicó que Ruggeri no podría haber jugado con el VAR por sus artimañas al borde del reglamento. Al instante, Oscar contestó, herido en su orgullo: “Ustedes sí pueden jugar y yo no. Todos los demás pueden. Vos hacés lo que quieras en el arco, todos hacen lo que quieren”.

Además, Ruggeri apuntó contra los arqueros que traspasan el límite de tiempo permitido con la pelota: “La agarran con la mano y están 50 segundos. Se tiran al suelo y se quedan agarrados en el suelo”. Navarro Montoya replicó: “No era mi caso, ‘Cabezón’. Yo no hacía tiempo”. Al límite, Oscar le contestó: “Era(s) el peor de todos. El que más tiempo hacías”. En broma, el exarquero respondió: “ No empecés a ensuciarme. Mirá que empiezo a salpicar. Si me ensuciás, empiezo a salpicar ”. Tranquilo, el ex campeón del mundo con la selección argentina replicó: “No pasa nada, ‘Mono’, si yo no voy a dirigir”.

Ruggeri celebra su título con San Lorenzo. 1995 San Lorenzo - Archivo

Con ánimos de integrarlo al grupo, Ruggeri le dio a Navarro Montoya: “Eras el que más tiempo hacías, vos”, a lo que el exarquero dijo: “¿Vos no hacías tiempo?”. Al advertir que Oscar cuchilleaba con el conductor, el ‘Mono’ le pidió: “No hables en vos baja. No hagas como las abuelitas”.

Yendo al punto, Ruggeri explicó: “Sí, como no. Límite, hasta donde te dejaban los árbitros. Según el que te dirigía, ¿o no preguntabas vos ‘quién nos va a dirigir el fin de semana’?”. Luego, Navarro Montoya recordó que, en su carácter de capitán, iba a los sorteos y se enfrentaba con Ruggeri, a quien dijo que le ganaba “siempre”.

“Tiene un don”: el elogio de Navarro Montoya a Agustín Rossi

El exarquero de Extremadura, Independiente y Chacarita, entre otros equipos, ponderó la labor del portero de Boca Agustín Rossi en el partido entre Boca y Estudiantes: “Yo creo que redondeó de los partidos que mas seguridad y aplomo mostró. (Antes,) Solía tener alguna falla que, a veces, no terminaba en gol. Le dio una seguridad al equipo que es muy importante”. En ese sentido, indicó que la actuación del joven jugador fue “determinante” más allá del penal que atajó.

Justamente, sobre su virtud en los penales, Navarro Montoya aseguró que Rossi “ tiene un don como lo tenía Goyco, (René) Higuita, ‘El Pato’ Fillol” y “Gatti”.

Para no perder la costumbre, Ruggeri le endilgó al Mono que él se adelantaba en los penales, y lo hizo mientras lo señalaba con sus manos. El gesto le disgustó a Navarro Montoya, quien replicó: “Qué raro que vos apuntas. ¿Por qué usas el dedito? Como cambiaste, eh”. Entre risas, Oscar concluyó: “No, ‘Mono’, está muy bien”.