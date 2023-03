Sergio Berni relativizó el ataque a los búnkers narcos en Rosario y dijo que pasa también en la Provincia: “Esas imágenes no son nuevas”

escuchar

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, habló el lunes por la noche en una entrevista televisiva y se refirió al ataque a cinco búnkeres narcos en Rosario por parte de los vecinos y familiares de las víctimas asesinadas. “Esas imágenes no son nuevas”, dijo al respecto y continuó: “No solo pasa en Rosario sino a lo largo y ancho de la Provincia y la Nación”. Además, justificó sus dichos sobre que en “15 días” podría solucionar la problemática de esa ciudad.

Consultado en LN+, por Luis Majul y Pablo Rossi, sobre los incidentes ocurridos este lunes al mediodía en el norte de Rosario, Berni explicó por qué cree que suceden y agregó que es algo que no solo ocurre allí. “Se repite con mucha más frecuencia de lo que uno cree, no solo en Rosario sino a lo largo y ancho de la Provincia y la Nación. No hay que ser hipócrita”.

En ese sentido, explicó: “Tiene que ver con un sistema de generación de seguridad que está desbordado y agotado con algunos modelos que ya no van más”. Y recordó: “La lucha contra el narcotráfico en la Argentina y en el mundo es un modelo que se copió desde los años 70 cuando [Richard] Nixon declaró al narcotráfico como el enemigo número uno de EE.UU. “.

Luego, se le preguntó sobre los dichos del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien en la semana aseguró que en Rosario “ganaron los narcos”. “No estoy de acuerdo para nada y creo que además la responsabilidad del narcotráfico es federal”, expresó y sentenció: “No comparto las opiniones”.

“Cada vez hay más violencia, corrupción y destrucción del tejido social”, se sinceró y explicó su frase sobre detener el problema en Rosario en “15 días”. “A mí júzguenme por lo que hago”, comenzó y siguió: “No es una fecha al azar sino el resultado del operativo que hicimos en 2014: intervenimos en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe y nadie sabía que estábamos entrando con 3000 gendarmes”.

Acto seguido, sostuvo: “Los Monos quedaron condenados por narcotráfico, juntamos y reunimos todas las pruebas […] y hasta el 10 de diciembre de 2015, una semana antes, logramos presentar las pruebas”.

Al respecto de su gestión en la Provincia de Buenos Aires en la gestión del gobernador Axel Kicillof dijo que la Provincia tuvo su pico en 1500 asesinatos por año en los últimos 10 años pero que hoy está a menos de la mitad. “Hoy está en dos homicidios por día. Antes tenía tres. ¿Se solucionó el problema? No, sino no estaríamos acá. Es un problema estructural endémico, pero lo estamos tratando”.

Por último habló sobre cómo nace el narcotráfico. “El fenómeno del narcotráfico con esa violencia y destrucción del tejido social y la corrupción existen en otros canales, como el judicial o la política”, opinó y agregó: “La gran mayoría empezaron como punteros políticos. Esos que hoy son los vendedores en los barrios eran los punteros políticos, que no tienen ideología, que se venden al mejor postor”.

