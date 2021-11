Sergio Berni, sobre el crimen del kiosquero Roberto Sabo: “No es una cuestión policial en este caso”

Luego de ser insultado anoche cuando llegó a Ramos Mejía tras el asesinato del kiosquero Roberto Sabo, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo hoy que lo acontecido “no fue una cuestión policial” y que tampoco es consecuencia de la liberación de presos por parte de la Justicia. “Es gracias a un sistema que no funciona, que tiene que ver con lo cultural, lo económico. Hay un factor cultural muy importante, una degradación económica y social muy importante. Cuando hablamos de cultural, hablamos de educación incluida, hay falta de absorción del concepto de autoridad, de orden. Hay degradación social”, puntualizó.

El funcionario dijo entender “el dolor de un padre y de los vecinos”, al calificar la situación como “terrible”, y añadió en Radio La Red: “Cómo no van a estar angustiados, están angustiados y con razón. Por eso trabajamos como trabajamos, hacemos lo que desde nuestra área nos compete. No nos olvidemos de que la seguridad no es un concepto abstracto, sino que se construye todos los días, es multiagencial y lleva implícito diferentes organismos: el Estado, lo cultural, la educación, la economía, ni hablar de la Justicia, la resocialización”.

En ese sentido, explicó en cuanto a la actuación de los efectivos de la bonaerense: “No fue una cuestión policial. La policía los detuvo. Forcejó un policía con el delincuente a la salida. El patrullero estaba pasando por ahí y se detuvo a los dos. No es una cuestión policial en este caso y esto no quiere decir que me esté sacando el lazo de encima”.

Ayer fueron detenidos por las fuerzas policiales Leonardo Daniel Suárez, de 29 años, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, y una adolescente de 15 años que vive en Fuerte Apache, cuyo nombre se reserva por tratarse de una menor de edad. Entre los dos tenían cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y un revólver calibre 22 con cuatro vainas intactas y una servida.

“Cuando me enteré lo primero que dije fue ‘seguro fíjense que tiene antecedentes’ y sí. Una persona que estuvo presa desde el 2014 al 2020 con antecedentes por robo agravado sale de la cárcel sin resociabilización, no hay seguimiento del patronato liberado, con una menor”, enumeró Berni en cuanto a Suárez y añadió: “Tienen que leer los antecedentes, la historia clínica de cada delincuente y siempre es el mismo patrón: totalmente fuera del sistema, sin control, sin educación, sin perspectiva de trabajo, es un fenómeno extremadamente complejo”.

El ministro de Seguridad habló de la inseguridad en la Provincia como una “enfermedad endémica”, pero aseguró que su gestión bajó los homicidios a 668 contra 898 de 2016. “Todos los delitos vienen bajando permanentemente”, sostuvo, aunque entendió: “Obviamente que cada vez que hay un homicidio de estas características nos afecta a todos”.

Por otra parte, consideró que “la puerta de entrada de la corrupción a la Policía Bonaerense” fue incorporarla en investigaciones de narcotráfico y también habló de la falta de efectivos. “Hay 2,1 policías cada 100 manzanas en la Provincia. Por eso necesitamos los móviles, se compraron, por eso necesitamos mayor capacitación y más profesionalismo. Fíjense que [en este caso] la Policía respondió”.

Noticia en desarrollo