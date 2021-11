“Quiero agradecerles a Alberto y a Cristina que largan a los chorros”, dijo el padre del kiosquero asesinado en La Matanza

Unas horas después de que una pareja de delincuentes matara de un disparo en la cabeza a su hijo Roberto Sabo en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, que pertenece al partido de La Matanza, el padre de la víctima se mostró conmocionado por lo ocurrido y culpó a una parte de la clase política. “Quiero agradecer a Alberto y a Cristina que largan a los chorros, a todos los asesinos, a los matones, a matar gente buena a la calle. Gracias, Alberto. Y gracias, Cristina. Y a Guillermo Moreno también”, dijo ante la prensa Pedro Sabo, presente en la marcha que convocaron los vecinos para pedir justicia por el kiosquero de 48 años asesinado.

Asimismo, el hombre se quejó por el accionar del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y del gobernador Axel Kicillof. “Por qué no vienen a dar la cara acá Espinoza, Kicillof... Sinvergüenzas. Viene a La Matanza a traer Los Palmeras, a pagarle cinco o seis millones de pesos para que bailen. Hay carteles de Espinoza por toda La Matanza por seguridad. Seguridad las pelotas, hijo de mil puta, que venga a dar la cara”, remarcó Pedro en diálogo con TN, en referencia con la contratación que hizo el Municipio para el Festival de la Primavera, que tuvo a la banda de cumbia santafesina el mes pasado en Laferrere.

En la movilización los allegados del kiosquero asesinado pidieron con insistencia la presencia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y de Espinoza. Mientras que el primero de ellos se hizo presente en el lugar e intentó dar explicaciones sin éxito debido a los gritos e indignación reinante, el intendente aún no se pronunció al respecto de lo ocurrido.

Roberto Sabo, el comerciante asesinadoo Facebook

“Nunca pensé que me iba a pasar esto, hace 40 años que trabajo en la misma cuadra”, aseguró mientras tanto Pedro, quien contó que él estaba encargado de un comercio que se encontraba en ese entonces frente al local que ahora atendía su hijo, donde los delincuentes intentaron robarle ayer y después lo mataron y se dieron a la fuga con una moto y un vehículo robados.

“Él empezó de a poquito el kiosquito adelante, yo lo ayudé, después yo me retiré porque me jubilé, sigue él con mi nieto. Y ahora no sé que vamos a hacer porque está lleno de delincuentes acá, no sé si mañana voy a trabajar y me matan a mi también”, expresó Pedro, desesperado por lo ocurrido, y agregó: “Nunca pensé que me iba a pasar esto, me arruinaron toda la familia, mi señora, mis hijos, todo. Nunca más puedo vivir tranquilo”.

Los dos delincuentes fueron detenidos luego de fugarse del lugar del asesinato Twitter @EmmaDalbe

Asimismo, el hombre pidió “pena de muerte a los delincuentes”, que finalmente fueron detenidos por las fuerzas policiales e identificados como Leonardo Daniel Suárez, de 29 años, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, y una adolescente de 15 años que vive en Fuerte Apache, cuyo nombre se reserva por tratarse de una menor de edad. Entre los dos tenían cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y un revólver calibre .22 con cuatro vainas intactas y una servida. La causa quedó a cargo del fiscal Federico Medone.