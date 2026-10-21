Sergio Massa dijo que “la sociedad le va a dar vuelta la página” al Gobierno en las elecciones de 2027

El exministro de Economía Sergio Massa se reunió con rectores universitarios, apoyó sus reclamos y vaticinó que el gobierno de Javier Milei perderá las elecciones de 2027. Sostuvo que el cambio de rumbo será “inexorable” y les pidió a sus interlocutores de la educación superior “estar preparados” para una nueva etapa en la que las casas de altos estudios recuperen “la centralidad”.

“Va a haber un día después, más temprano que tarde, yo creo que más temprano, siempre me refiero al proceso democrático, no a otra cosa. Inexorablemente, el año que viene la mayoría de la sociedad le va a dar vuelta la página a esto”, dijo Massa ante una quincena de rectores universitarios, con los que se reunió en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

El jueves de la semana pasada, cuando las universidades marcharon contra el Congreso para pedir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, el massismo estuvo presente en la protesta con una columna de militantes y dirigentes.

Habló Massa: "El año que viene le damos vuelta la página a esto" pic.twitter.com/HjiCpKwjU3 — Alan Longy (@AlanLongy) October 21, 2026

“Tienen que estar preparados en cómo recuperar esos 10 mil docentes y científicos que se fueron o cómo recuperamos la centralidad de la universidad en el desarrollo”, dijo Massa, que agregó que habrá una confrontación para decidir “si la Argentina es un país exportador de productos primarios o de valor agregado”.

Massa se reunió la semana pasada con la expresidenta Cristina Kirchner en el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple su condena a seis años de prisión por el caso Vialidad bajo régimen domiciliario. Si bien no trascendieron detalles de la charla, desde el massismo sostuvieron que dialogan con frecuencia.

Massa se reunió con quince rectores de universidades Prensa FR

Desde que perdió las elecciones de 2023 ante Milei, las apariciones políticas de Massa no abundaron. Y, en la interna peronista entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, busca mostrarse en un papel componedor, aunque su último encuentro con la exmandataria lo ubicó más cercano a ella que al Movimiento Derecho al Futuro (el sello político del gobernador bonaerense).

En el encuentro con los rectores, Massa dijo que “la universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”. Y añadió: “La universidad pública, todos sabemos lo que representa en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad”.

Massa, en la reunión con rectores en la Unsam Prensa FR

Los rectores que dialogaron con Massa en la Unsam fueron Mónica Biasone (Universidad Nacional de Mar del Plata); Pablo Domenichini (Universidad Nacional Guillermo Brown); Jaime Perczyk (Universidad Nacional de Hurlingham); Anselmo Torres (Universidad Nacional de Río Negro); Carlos Greco (Universidad Nacional de San Martín); Rubén Soro (Universidad Tecnológica Nacional); Marcelo Aba (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires); Germán Pinazo (Universidad Nacional de General Sarmiento); Alejandra Zinny (Universidad Nacional de Quilmes); Guillermo Tamarit (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires); Jerónimo Ainchil (Universidad Nacional de San Antonio de Areco); Carolina Farías (Universidad Nacional del Delta); Walter Panessi (Universidad Nacional de Luján); Arnaldo Medina (Universidad Nacional Arturo Jauretche), y Pablo Yanibelli (Universidad Nacional de Río Tercero).