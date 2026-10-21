La visita de Milei a España alteró la campaña electoral e incomodó como nunca antes a sus aliados

MADRID.- Javier Milei revolucionó hoy la campaña electoral española, pero no logró el resultado que esperaba: su desembarco en esta capital incomodó como nunca antes a sus aliados españoles y embanderó al Partido Socialista (PSOE), que lo eligió como el enemigo perfecto. Desde muy temprano, toda la campaña camino a las elecciones del 29 de noviembre próximo giró alrededor del Presidente, la figura más repetida en los medios y en las redes sociales, tanto para sus seguidores como para sus detractores.

Un Pedro Sánchez sonriente le dio la bienvenida prácticamente desde el amanecer. “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece en Europa”, decía una bandera que desplegó el PSOE en la sede de su partido. Como si fuera su aliado, el presidente español aprovechó cada minuto de Milei en suelo español.

Poco después, el socialista subió un video con tono proselitista. “Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos”, dijo. “Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo”, continuó. Y este mediodía tuiteó un mensaje mientras escuchaba una canción de Lali Espósito, la cantante argentina que suele ser blanco de insultos del libertario. Los últimos cinco mensajes de redes sociales del PSOE fueron dedicados a confrontar con Milei.

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Fiel a su estilo, el Presidente echó leña al fuego un rato después, cuando intervino en el Nueva Economía Fórum con los insultos más duros que se le hayan escuchado contra Sánchez. Lo miraban empresarios españoles y argentinos, como Betina Bulgheroni, políticos españoles, como el presidente del Senado español, Pedro Rollán del Partido Popular, y diplomáticos como el embajador de Estados Unidos en España.

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, participa en una protesta por la visita a España del presidente argentino, Javier Milei, en la plaza de Callao de Madrid Rodrigo Jiménez - EFE

La reacción oficial del gobierno español llegó después. El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su “más enérgica condena ante los insultos y calumnias” dirigidos por el presidente argentino a su homólogo español, según un comunicado difundido por el ministerio. La diplomacia española se refiere así a las declaraciones en las que Milei ha llamado “impresentable dictador” al jefe del Ejecutivo durante su visita a Madrid y ha pedido “sacar a patadas a los socialistas”.

El ministro de Transportes, Oscar Puente, le respondió en las redes sociales: “El PP trae a Milei para que haga exactamente esto. Y el presidente del Senado está encantado de escucharlo y se siente perfectamente representado por este señor. Fin de la historia”, escribió. Más material para la campaña del PSOE contra la ultraderecha, que encontró a la motosierra en un elemento movilizador para su tropa.

Los corresponsales extranjeros abrían los ojos cada vez que el Presidente encadenaba insultos contra su par español o cuando atacaba a los periodistas que querían preguntarle por la pobreza en la Argentina. Por primera vez en este foro, el cartel azul que los sponsor instalan detrás del disertante esta vez apareció misteriosamente vacío, sin nombres propios de empresas.

Milei lamentó no haber podido visitar al rey Felipe VI, con quien mantiene una buena relación. Fuentes españolas recuerdan que durante la asunción del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, charlaron animadamente durante un largo rato. Los medios españoles publicaron hoy que el Presidente intentó reunirse con el rey de España, pero que la Casa Real rechazó esa posibilidad, ya que, por protocolo, es un beneficio que solo puede concederse en visitas de Estado, una condición que Milei siempre rechazó para evitar cruzarse con funcionarios socialistas.

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Los traslados de Milei fueron caóticos: a la salida del Real Casino de España insultó a una periodista española y chicaneó a un reportero de El Intermedio, un programa de humor político que suele llevar al piso a un imitador de Milei que irrumpe con una motosierra. A su llegada a la Universidad Rey Juan Carlos, la siguiente escala de su agenda, lo esperaba una manifestación de estudiantes y profesores de esta facultad pública en solidaridad por el financiamiento a la educación en Argentina. Adentro la esperaba el economista Jesús Huerta de Soto, el gurú de la Escuela Austríaca, venerado como un maestro por el libertario.

A excepción de Isabel Díaz Ayuso, que se mueve por fuera de la estructura nacional, desde el Partido Popular (PP) eligieron el silencio. Cualquier referencia sobre Milei sería más letra para Sánchez. “Nuestra campaña va por otro lado”, minimizaron desde el partido que conduce Alberto Núñez Feijóo, que todavía no conoce personalmente a Milei. Aunque no ocultan el descontento por la actitud de la alcaldesa de esta capital, que eligió recibirlo después de días de incertidumbre. Milei ya había incluido la reunión en su agenda, pero el equipo de Díaz Ayuso recién lo confirmó esta mañana.

Un detalle: la reunión con Milei no será en la Real Casa de Correos, la sede principal de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, el lugar reservado para sus encuentros más importantes. Díaz Ayuso eligió mover la reunión a las oficinas de la empresa estatal de aguas públicas, en un barrio periférico de la ciudad, para evitar una posible confrontación entre el libertario y los cientos de manifestantes que todavía permanecen en el acampe que reclama mejores condiciones para la vivienda. Esa manifestación motivó el adelantamiento de las elecciones para el 29 de noviembre.

La videollamada de Milei con Abascal, en España

Pero antes de esa reunión, Milei lidiará con el momento más incómodo de su viaje. Santiago Abascal, líder de Vox, no asistirá al encuentro de esta tarde en la Fundación Disenso, el think tank del partido de ultraderecha. Abascal era el primero que llegaba a su hotel en cada uno de sus seis anteriores viajes. La selfie que subían a redes sociales era todo un ritual de su paso por Madrid, pero esta vez el español evitó la foto y concentró la mayor actividad proselitista de la semana para este miércoles en el norte del país. Hubo una videollamada que la Oficina del Presidente se encargó de subir en redes sociales, pero que a los pocos minutos borró. Luego, el video fue divulgado por Presidencia, por otro canal. “Dicen que no me queres más”, saludó Milei a Abascal entre risas y por una videollamada que buscó escenificar cercanía.

Okey…



(Se ve que en todos lados quieren sembrar incertidumbre donde nunca hubo) https://t.co/djySZyFhD6 pic.twitter.com/n8aMloSmo7 — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 21, 2026