Luego de perder frente a Javier Milei en el balotaje del pasado 19 de noviembre, Sergio Massa se refirió a cómo será su futuro una vez que deje el cargo en el Ministerio de Economía cuando asuma el nuevo gobierno el 10 de diciembre. El excandidato presidencial de Unión por la Patria confirmó que tiene tres ofertas del sector privado para trabajar en el exterior y que relanzará la Fundación Encuentro.

“Voy a trabajar. Estoy evaluando qué es lo más conveniente para mi vida personal y para mi familia”, sostuvo anoche, al salir del ministerio de Economía en un breve intercambio con la prensa. Esta se trata de la primera declaración pública luego de conseguir el 44,35% de los votos frente al 55,65% de Milei, según los datos del escrutinio definitivo.

Tras conocerse los resultados electorales ese domingo, el excandidato presidencial ya había adelantado que sus prioridades iban a cambiar en los años por venir. “Quiero contarles, desde lo personal, que hoy termina una etapa en mi vida política. Seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades. Sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional y el federalismo”, había anticipado en su discurso desde el bunker al dar a conocer la derrota.

Sin embargo, el ex intendente de Tigre reveló que no se alejará totalmente de las actividades políticas, ya que tiene planeado “volver a poner en marcha la Fundación Encuentro”, un think tank propio que había lanzado en 2020. “Vamos a trabajar en propuestas e ideas, como siempre lo hecho. Siempre hice política sobre la base de hacer o proponer, eso será en todo caso un aporte mío para la nueva etapa de la Argentina”, aseguró.

El futuro de Massa

De acuerdo con versiones que comenzaron a circular, y que fueron publicadas por la revista Forbes la semana pasada, habría tres fondos de inversión estadounidenses interesados en el trabajo de Massa y en las inversiones en América Latina, entre ellos, el Renaissance Fund de Greylock Capital Management.

El CEO de esta compañía, Hans Humes, conoce a Massa desde 2017 y elogió sus habilidades, al mismo tiempo que reiteró su convicción de que su experiencia sería una gran adición al fondo. “Creemos que sería una gran incorporación para nosotros”, declaró la semana pasada a la misma publicación y agregó: “Sabemos que otras instituciones están hablando con él sobre oportunidades futuras. Pero dada la estructura única de nuestro fondo, estamos seguros de que es el ajuste óptimo para alguien de sus habilidades”.

