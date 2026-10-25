Sergio Massa respaldó a Lula previo a las elecciones presidenciales en Brasil

El exministro de Economía Sergio Massa expresó públicamente su apoyo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien este domingo se enfrentará a Flavio Bolsonaro en el balotaje que definirá al próximo mandatario. El excandidato de Unión por la Patria publicó una imagen de cuando se reunió con el líder del Partido de los Trabajadores y le dedicó un mensaje.

“Mañana y siempre del lado Lula de la vida”, señaló Massa en sus redes sociales a horas de que comiencen las elecciones en Brasil.

Este domingo, el mandatario brasileño busca su reelección frente al senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una contienda que llega a su definición con las encuestas en un escenario de empate técnico. En la primera vuelta, el 4 de octubre, el candidato opositor obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula consiguió el 45,16%.

Mañana y siempre del lado Lula de la vida ✌️🇦🇷🇧🇷❤️ pic.twitter.com/7hTA8xF0aR — Sergio Massa (@SergioMassa) October 24, 2026

Tal como informó LA NACION, los últimos sondeos de Datafolha y Quaest ubicaron al opositor por delante, con un 51% frente al 49% del presidente, dentro del margen de error.

El respaldo de Massa se inscribe en una relación de afinidad política entre Lula y los principales referentes del peronismo que integraron Unión por la Patria. En 2022, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Axel Kicillof celebraron públicamente el triunfo del dirigente del PT frente a Jair Bolsonaro y, un año después, durante la campaña presidencial argentina, Lula dio un apoyo implícito a Massa.

Lula llega a la segunda vuelta frente a Flavio Bolsonaro con las encuestas en un escenario de empate técnico Andre Penner - AP

En esa misma campaña, Lula también defendió el intercambio comercial entre ambos países y pidió preservar los empleos que genera. “Brasil necesita de la Argentina y la Argentina necesita de Brasil”, sostuvo entonces, frente a la propuesta de Milei de cortar las relaciones con su gobierno.

La publicación también se suma a las recientes intervenciones del líder del Frente Renovador en la política argentina. Este miércoles se reunió con una quincena de rectores en la Universidad Nacional de San Martín, respaldó sus reclamos y pronosticó una derrota del gobierno de Javier Milei en las elecciones de 2027.

Sergio Massa expresó su apoyo a Lula en la víspera del balotaje brasileño Gustavo Garello - AP

“Inexorablemente, el año que viene la mayoría de la sociedad le va a dar vuelta la página a esto”, dijo ante las autoridades universitarias. En ese encuentro, les pidió prepararse para una nueva etapa y puso el foco en recuperar el papel de las universidades en el desarrollo del país.

En septiembre, Massa había participado de un homenaje a José Manuel de la Sota en el hotel Savoy y luego mantuvo una cena reservada con intendentes bonaerenses en San Fernando. En esas conversaciones defendió la realización de primarias para definir las candidaturas del peronismo, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional.