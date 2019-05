Sica se quejó por el paro de la CGT: "No están dadas las circunstancias"

El ministro de Producción lamentó la huelga convocada para el 29 de mayo próximo Crédito: Victoria Gesualdi/AFV

El ministro de Producción, Dante Sica , lamentó el anuncio de la CGT de un paro para el próximo 29 de mayo y aseguró que "no están dadas las circunstancias" para una nueva medida de fuerza gremial porque el país "está empezando a vivir una salida de la crisis".

"El paro es un instrumento legal y legítimo, pero no están dadas las circunstancias. No es el mecanismo ahora", sostuvo en un breve diálogo con la prensa a la salida de un panel en el seminario de la Cámara de Comercio Argentino Norteamericana (Amcham) en Puerto Madero.

Pese a que en dos semanas tendrá lugar el quinto paro general durante la gestión de Mauricio Macri, el ministro aseguró que el diálogo con los gremios se mantiene "abierto y fluido". "Un paro no nos quita de nuestro eje del diálogo. Vamos a seguir teniéndolo porque trabajamos diariamente", dijo. Y agregó: "Lamentablemente venimos de una movilización muy fuerte (por el 30 de abril) y un paro ahora complica a muchos trabajadores que necesitan ir a su trabajo".

La cúpula de la CGT anunció el nuevo paro ayer pese a los intentos del Gobierno de evitarlo mediante la transferencia de más fondos para las obra sociales sindicales. Sin embargo, la central obrera cedió ante la presión de los gremios del transporte.

Tras referirse a que el país comienza a dar señales de recuperación de la crisis que afecta a la economía desde el año pasado, Sica hizo mención de las consecuencias de un paro general en este contexto. "Siempre hay costos económicos en términos de un paro, pero más allá de eso, es importante el costo para los trabajadores. Muchos están atravesando un tiempo difícil. Muchos quieren abrir sus comercios para no perder plata. Los que no tienen las coberturas formales y ese día no pueden ir a trabajar pierden sus ingresos. Es lamentable", dijo.

Por su parte, Sica reiteró su voluntad de avanzar en la reforma laboral y remarcó que el objetivo principal deberá ser reducir el alto nivel de trabajo informal. "Tenemos que dar una respuesta al trabajo informal independientemente de los ciclos de crecimiento y de los cambios que se han hecho en los regímenes laborales. No hemos podido perforar el porcentaje de empleo informal en las últimas cuatro décadas. No podemos hacer el juego de la avestruz y esconder la cabeza para evadir la discusión", señaló el ministro.

Antes de dar paso a un panel integrado por el secretario de la CGT, Héctor Daer; el secretario de Trabajo de la Nación, Lucas Aparicio, y el exdiputado nacional del Frente para la Victoria Héctor Recalde, donde también se discutió la eventual reforma laboral, Sica mencionó que el país también debe avanzar en una reforma tributaria. El funcionario dijo que solo "una macroeconomía sana y con consistencia fiscal y monetaria" permitirá solucionar la "presión fiscal del 38 por ciento".

"En estos años hubo fuertes avances para corregir las distorsiones del sistema federal de impuestos, pero para poder tener menos presión hay que tener un Estado menor y más eficiente", dijo.

Más tarde, Aparicio, Daer y Recalde discutieron sobre los desafíos del mercado laboral en los próximos años. En la misma línea que el ministro Sica, Aparicio dijo que el Estado debe modernizar las reglas laborales. Su postura fue compartida por Daer, aunque el sindicalista advirtió de los peligros de implementar determinados cambios, como por ejemplo la reducción de horas semanales de trabajo. En cambio, el dirigente señaló que la urgencia en este contexto "es reconstruir el tejido social y productivo" al poner en marcha la economía, un aspecto en el que la legislación laboral "tiene muy poco que ver".

Recalde, en tanto, manifestó su descontento con lo que ocurre actualmente con los trabajadores de algunas plataformas digitales, que no están legisladas.