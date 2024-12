Silvia Lospennato contó qué habló con Milei sobre “ficha limpia” y exigió: “‘El que las hace las paga’ tiene que ser un mensaje para todos”

La diputada nacional de Pro Silvia Lospennato, una de las principales impulsoras del proyecto de “ficha limpia”, habló sobre el fracaso de la sesión -por falta de quorum- que buscada darle media sanción a la iniciativa y confirmó que conversó con el presidente Javier Milei, quien le ratificó su intención de avanzar, pero a partir de la confección de una nuevo a cargo del abogado Alejandro Fargosi. La legisladora dio detalles este lunes de la llamada con el jefe de Estado durante una entrevista con TN e insistió con la necesidad de conseguir la aprobación del proyecto antes de las elecciones legislativas de 2025.

La propuesta de “ficha limpia” que se iba a tratar en la Cámara Baja la semana pasada proponía que una persona condenada en segunda instancia por corrupción no pueda presentarse a elecciones en cargos públicos. En diálogo con Joaquín Morales Sola, Lospennato criticó que parte de los diputados que no se presentaron en la sesión hayan sido de La Libertad Avanza y marcó una contradicción evidente con el discurso del Presidente: “Cuando el Gobierno enarbola las banderas de ‘el que las hace las paga’, que es algo con lo que muchos están de acuerdo, está diciendo que queremos un país sin impunidad. Pero eso tiene que ser un mensaje para los narcotraficantes, los ladrones y los corruptos. ‘El que las hace las paga’ tiene que ser un mensaje para todos”.

“ Lo que pasó con ‘ficha limpia’, que no llegamos al quórum, generó en la sociedad la sensación de que algunos que las hacen no las pagan . Hay que corregirlo pronto. No nos podemos quedar con este sinsabor de que los corruptos van a quedar amparados por la propia política que no se anima a sancionar una ley”, planteó la diputada quien en reiteradas oportunidades intentó que se sancione el proyecto en los últimos gobiernos.

A pesar del faltazo de parte de la bancada libertaria, Lospennato reconoció el diálogo con Milei: “Después de la sesión, el Presidente me confirmó su intención de que la ley avance. Nominó a Alejandro Fargosi para hacer la propuesta. Lo que plantea es un temor por el mal uso en las justicias provinciales. Hablé con Fargosi, me dijo que la estaba trabajando y que la quería tener rápidamente. La intención de Fargosi es que se pueda discutir en extraordinarias, pero no depende de él”.

En ese sentido, reflexionó: “Cada minuto que pasa es a favor de esos corruptos que siguen preservando sus privilegios. El kirchnerismo está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener sus privilegios e impedir que avancen estas leyes. No son para el kirchnerismo, sino para cualquier corrupto. El problema que tienen es que son una organización de delincuencia”.

“Lo que hay que hacer es dejar de comprar el relato kirchnerista: no hay proscripción. La ley puede ser perfectible; veremos la propuesta. Pero la nuestra tiene muchos años de estudio”, recordó y señaló: “Ya existe ‘ficha limpia’ en seis provincias. Esa semana que pasó, la Corte Suprema de Salta aprobó la constitucionalidad con condena en segunda instancia, como en otras provincias”.

Además, explicó que no solo existió una propuesta de PRO, sino que las hubo desde el radicalismo, la Coalición Cívica, y hasta de La Libertad Avanza. “Hubo discusiones sobre qué delitos y qué instancias establecer. Se hizo el proyecto más restrictivo para que tuviera menos planteos judiciales. Optamos por la doble condena para tener más grado de certeza”.

Tras ello, explicó que la intención de la sanción del proyecto es para que sirva como un mecanismo más veloz que impida que “un corrupto condenado siga administrando lo público” dado que si bien existe una herramienta similar en la legislación electoral, esta requiere que la Corte Suprema falle a favor de la condena, lo que, según consideró Lospennato, esto puede llevar mucho tiempo y en ese plazo el condenado, presentarse y obtener fueros. “‘Ficha limpia’ opera entre el fallo de segunda instancia y la Corte. Con sentencia firme ya no es ‘ficha limpia’”, sintetizó.

