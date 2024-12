Sergio Berni criticó que haya presos que puedan cambiar de sexo: “Primero que terminen de cumplir la condena”

El exministro de Seguridad Sergio Berni habló en LN+ y se mostró de acuerdo con la iniciativa anunciada por el gobierno de Javier Milei de prohibir que los presos puedan pedir un cambio de cárcel al autopercibirse de un sexo diferente. “Primero que terminen de cumplir la condena”, dijo el exfuncionario bonaerense. “El preso que se quiera cambiar de sexo, que termine de cumplir la condena y después, si se autopercibe hombre, mujer o marciano, que vaya a Marte y se cambie el sexo. Pero primero que la cumpla ”, insistió Berni este lunes al ser entrevistado por Luis Majul y Pablo Rossi.

Hace una semana, el Presidente anunció la medida que luego fue revalidada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un acto en Casa Rosada: “Ya que hablamos de los presos, quiero darles una pequeña primicia: en las últimas semanas, se hicieron conocidos varios casos de delincuentes que, utilizando la ley de Identidad de Género, pretendían argumentar que, en realidad, eran mujeres que debían estar, en una cárcel de mujeres [...] Solo en un país cuyos valores han sido profundamente trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo”.

En la misma línea se expidió Berni y luego profundizó en el rol del Estado en las cárceles: “Tiene la obligación de hacer cumplir la condena y que se rehabilite, pero también custodiar que desde la cárcel no sigan generando la actividad delictiva por la cual fueron presos”.

Más adelante, coincidió con otra de las medidas adoptadas por la administración libertaria: prohibir el uso de celulares personales para los presos. “A través del celular, los presos manejaban un negocio tan o más importante que el narco: las apuestas ilegales . El sistema de cobro de las apuestas ilegales, que es extorsivo, patotero, de “pagás o te mato”, hizo que el narco pasara de manejar su banda desde la cárcel a manejar un negocio tan redituable como ese”, relacionó el exfuncionario bonaerense.

Asimismo, reflexionó: “En la sociedad hay hipocresías. Cuando hablamos de adicciones es todo narcotráfico, pero nos olvidamos de que los diputados en el Congreso aprobaron una ley [media sanción] sobre las apuestas, que es más adictiva y genera tanto o más negocio que la comercialización de drogas”.

Berni consideró que el cambio de gobierno le permitió al peronismo “empezar a darse cuenta lo que es la seguridad”. Dijo que las buenas decisiones del Ejecutivo en esta materia hay “que reconocerlas” y comparó con administraciones anteriores. “Teníamos un pelotudo que se disfrazaba de hombre araña para festejar Navidad en las cárceles. Era una joda”, recordó sobre el extitular del servicio penitenciario Víctor Hortel.

Y recriminó: “Las veces que me habré puteado... Tuvieron que pasar estas cosas para que se dieran cuenta. El zaffaronismo con el que me peleé toda la vida, equivocadamente”, sugirió, y agregó: “Las cosas hay que reconocerlas. Está claro que este es el camino. Está claro que Pullaro, desde que asumió, cambió la metodología y genera las condiciones para ir acotando el trabajo de las bandas”.

El video de la amenaza a Bullrich y Pullaro

En otro tramo de la entrevista, Berni fue consultado respecto al video que una supuesta banda narco difundió el domingo por la tarde con amenazas directas para Bullrich y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El exfuncionario nacional y bonaerense aseguró que se trata de un tema que no debe subestimarse y dijo que es una metodología propia de bandas del narcotráfico.

“Los que estamos en esto todos los días estamos totalmente acostumbrados y, lamentablemente, no nos sensibiliza. Son amenazas típicas de bandas de narcos de diferentes montas. No es algo novedoso, sino una copia de algo que pasa cotidianamente. Son remixes de situaciones que ocurren diariamente en la confrontación del narcotráfico”, explicó Berni y recordó videos similares.

Con eso en mente, detalló: “Mi memoria auditiva me lleva más a Buenos Aires que a Rosario. Incluso allí hay extranjeros, porque se refieren mal a la provincia, no tienen un tono bien bonaerense. No logran empalmar bien la capital y la provincia. Mi memoria auditiva, de tanto escuchar bandas organizadas, me lleva a la provincia de Buenos Aires”. Berni destacó el trabajo del actual ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y aseguró que “en poco tiempo van a estar detenidos”. “Lo que han perdido es la capacidad de seguir manejando sus negocios en las cárceles”, agregó.

Según su diagnóstico, se trata de un evento relacionado con el narcoterrorismo. “Cuando hablamos de narco asociado al terrorismo es esto. No tengo ninguna duda de que esta gente genera terror a través de su metodología de trabajo, que se contradice con su forma de operar”, indicó.

“Estas bandas lo que hacen es suplantar al Estado donde no está presente con fuerza. Son las bandas que, cuando uno va a los lugares más carenciados, cuando una persona no tiene los medicamentos, acude al puntero del barrio. Antes era el que repartía la leche, después los planes, y ahora no solo trafica, sino que compra las voluntades a su alrededor. Una actividad que marca la presencia de narcos es cuando hay un puntero que se ocupa de los velorios de los vecinos más carenciados”, sintetizó.

