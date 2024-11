Silvia Lospennato, tras el chat de Javier Milei por ficha limpia: “Nuestro votante no va a tolerar ningún pacto con el kirchnerismo”

La diputada nacional de Pro Silvia Lospennato, ideóloga del proyecto de ficha limpia, ratificó hoy que Javier Milei se comunicó con ella después del fracaso de la iniciativa y las especulaciones sobre un posible pacto entre el kirchnerismo y los libertarios, y advirtió: “Nuestro votante no va a tolerar ningún pacto con el kirchnerismo”.

“Yo creo en la palabra del Presidente, a riesgo de sentirme burlada, por eso voy a esperar a la reunión técnica”, afirmó en declaraciones a radio Mitre.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó que haya existido un acuerdo con el kirchnerismo para frenar el proyecto (pese a las ausencias de libertarios en la sesión). Fue Francos quien reveló que el presidente Javier Milei se había comunicado con Lospennato para asegurarle que él va a mandar otro en un sentido similar.

Lospenatto relató: “Fue un chat, nada más. Yo voy a confirmar lo que dejó trascender el propio Presidente. Es lo suficientemente importante. Me dijo que apoyaba el proyecto de ficha limpia y quería que trabajáramos en un proyecto juntos”.

La diputada dijo que no le hizo “ningún reproche de por qué no dieron quórum”. Y afirmó: “No correspondía hacerlo ahí. Es una conversación que tengo que tener con los diputados de la libertad avanza”.

Añadió: “No tengo más datos, simplemente la confirmación de que quiere trabajar conmigo y el Pro este proyecto. El proyecto es de un artículo, muy simple. Si hay alguna duda, hubiera deseado que se planteara antes. Este proyecto lo hicimos con el oficialismo. Dice que las personas que tienen condenas confirmadas por delitos de corrupción no pueden ser candidatas.”

Lospenatto dijo que había escuchado a Francos y no entendía su alusión a que querían que quedara claro que no es una medida proscriptiva de Cristina Kirchner. “Se le aplica a todo el mundo”, advirtió.

Sin quorum para la sesión para tratar ficha limpia Fabián Marelli

“Estoy dolida y decepcionada, porque vinimos trabajando este proyecto. Hubiera esperado saber antes si había un problema con el proyecto. Dicho esto, hay que mirar para adelante”, dijo Lospennato. “Lo importante es que avanzamos. Que quede claro que no es un proyecto proscriptivo de nadie, pero que es indispensable para la democracia argentina. No podemos seguir tolerando a corruptos, impunes que vayan a buscar fueros en el Congreso”.

La diputada de Pro advirtió que “la gente está mirando” y dijo: “Para salir adelante, necesitamos una economía que funcione. En eso, hemos acompañado al Presidente, pero queremos también que las instituciones se respeten, porque es la única manera que estos cambios perduren en el tiempo. El votante de Pro nos pide que hagamos este trabajo. Así que como lo vine intentando hasta ahora, aunque con un poco menos de entusiasmo, vamos a seguir trabajando para que no haya una garantía de impunidad. Y la impunidad no solo se garantiza por ocupar una banca o no con fueros. La impunidad también se garantiza a través del sistema judicial. ¿Qué quiere Cristina? Jueces adictos. Una Casación que pueda controlar, jueces en la Corte que no le dejen firme su fallo. En todo eso los ciudadanos vamos a estar vigilantes. Todos queremos que al Presidente le vaya bien y haga lo correcto. Ojalá nadie lo convenza a Milei de que es necesario pactar o acordar”.

Lospennato negó que sea un proyecto con nombre y apellido. “No es un proyecto proscriptivo, no podemos caer en el engaño del kirchnerismo de que es un proyecto para proscribir a Cristina, porque no lo es. Está presentado desde 2016 y se despachó en septiembre, antes de que hubiera una confirmación de condena, que sucedió como podría no haber sucedido nunca… No tiene nada que ver con proscribir”.

“ No nos compremos el verso kirchnerista de que este es un proyecto proscriptivo de Cristina. Si no quieren tener problemas con sus candidatos, que no ponga candidatos con condenas confirmadas por corrupción ”, afirmó Lospennato.

