escuchar

Patricia Bullrich se reunió esta tarde con Waldo Wolff, el próximo ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. La imagen con la que el funcionario porteño hizo público el encuentro, y mediante la que elogió la experiencia de la exministra, se dio después de que el posible desembarco de la presidenta de Pro en el gabinete de Javier Milei desatará una crisis dentro de su partido, así como en La Libertad Avanza (LLA).

“La Argentina que viene necesita orden, reglas claras y trabajo en equipo. La jerarquía y el aporte de la experiencia de @PatoBullrich son sumamente valiosas para esta etapa que viene. De esto y muchas otras cuestiones conversamos hoy”, escribió Wolff, quien en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) apoyó a Horacio Rodríguez Larreta.

Quienes trabajaron para hacer posible esta foto indicaron a LA NACION que fue una reunión “positiva”. “Tuvieron diferencias políticas durante la campaña, pero siempre tirando del mismo carro. Waldo valora el aporte que le pueda dar Patricia por su paso por Seguridad”, agregaron.

La Argentina que viene necesita orden, reglas claras y trabajo en equipo. La jerarquía y el aporte de la experiencia de @PatoBullrich son sumamente valiosas para esta etapa que viene.

De esto y muchas otras cuestiones conversamos hoy. pic.twitter.com/D2s9RIofx8 — WW (@WolffWaldo) November 27, 2023

Lo cierto es que la foto puede leerse como una forma de Bullrich de sumar apoyos para desembarcar en el Ministerio y de mostrar la cohesión que podría haber entre la Nación y la Ciudad en materia de Seguridad. Que la difusión de esta imagen no haya salido del equipo de Bullrich también habla del propósito de la misma.

Es que si bien aún no fue oficializada en el cargo, dentro de Pro la postulación de Bullrich como titular de la cartera de Seguridad generó mucho ruido, especialmente con Mauricio Macri. El expresidente considera que la titular de Pro hizo su propio juego y chocó con su intención de manejarse con cautela en la negociación de apoyos y alianzas.

Javier Milei junto a Mauricio Macri y Patricia Bullrich tras consagrarse como presidente electo

Cerca de la excandidata presidencial se separan de Macri. “Se cree que es el jefe”, señalan, mientras que aclaran que la discusión es entre el presidente electo y el fundador de Pro. “ Milei conduce, Patricia solo va a ser funcionaria”, precisan .

No obstante, los recelos no se agotaron solo en Macri. El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, consideró que Bullrich debería dejar la presidencia de Pro y reiteró la posición de la liga de mandatarios de JxC: el mandato que le dio la sociedad a la extinta coalición no fue cogobernar, sino ser una oposición “responsable”. “Son decisiones personales, acá no hubo una consulta dentro de la coalición”, puntualizó Frigerio en diálogo con El Fin de La Metáfora, programa que se emite por Radio Con Vos.

Este martes, la liga de gobernadores de JxC hará una cumbre con diputados y senadores en el Club Hípico Alemán para ordenar la tropa y mostrar músculo político. Su intención es despegarse de las cúpulas partidarias y mostrar su poder territorial para negociar con Milei.

Dentro de LLA, la posible designación de Bullrich encendió las alarmas de la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, a quien Milei presentó durante meses como la responsable política de las áreas de Defensa y Seguridad. Guillermo Montenegro, diputado nacional electo y mano derecha de Villarruel, es su postulante para encabezar Seguridad. Por eso, después de la filtración del desembarco de Bullrich en el gabinete libertario, Villarruel realizó una sugestiva visita a la Policía Federal y se mostró como la referente del área.

Visita al Departamento Central de Policía. Me recibieron los Comisarios Generales Mato, Giuffra y Rolle. Toda la plana mayor de la Policía Federal, la Banda, Cadetes y los escalafones de Comunicaciones, Bomberos y Seguridad. Gracias por recibirme! 🇦🇷 @PFAOficial pic.twitter.com/PeIMMjQfFL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 24, 2023

LA NACION