LA PLATA.- El ministro de Economía y candidato presidente, Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartieron un acto proselitista en Ensenada sin romper el férreo silencio de 17 días que sostienen sobre el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau. En medio del escándalo de las tarjetas se notó la ausencia de Cristina Kirchner, cuya participación se esperaba. Tampoco se dejó ver el titular de la Legislatura, Federico Otermín.

Massa no se refirió al escándalo que conmueve a la Legislatura, pese a que uno de sus hombres de confianza, Rubén Eslaiman, integrante del comando de campaña, es vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Tampoco lo hizo Kicillof, a pesar de que la conducción de la Legislatura, al menos en lo formal, responde políticamente a sus lineamientos.

El ministro de Economía prometió estar dispuesto a cambiar funcionarios y medidas que hagan falta para empezar una nueva etapa en la Argentina.

“Algunos sienten frustración o tristeza porque hay cosas que a lo largo de los años no se hicieron. Que sientan bronca, que no cumplimos”, dijo . “Es cierto, generamos empleo, pero el salario no alcanza”, manifestó. “Es cierto no nos alcanzó para recuperar la pobreza”, admitió. Y luego prometió: “Tengo coraje para cambiar funcionarios y medidas que hagan falta para empezar una nueva etapa en la Argentina”, prometió.

“Como bonaerense, como nacido en el conurbano que soy, quiero decirte que hagamos el máximo esfuerzo, la victoria está cerca”, dijo antes de prometer la eliminación del impuesto a las ganancias antes de llegar a la presidencia de la Nación.

En el inicio de la veda para hacer anuncios de gestión, Kicillof también evitó referirse al escándalo en la Legislatura cuando habló desde el escenario montado en el Club Cambaceres: “Tenemos que hablar, pero también tenemos que escuchar. No es con portación de armas sino con el respeto a los derechos humanos que vamos a tener más seguridad en nuestra provincia”, dijo Kicillof, quien llamó a no votar “a los que dicen que los derechos humanos son un curro”.

Jornada donde disertarán los candidatos a gobernador. Axel Kicillof en CARBAP Fabián Marelli

Entre las banderas alzadas por los 20.000 asistentes estaban las del movimiento Octubres, cuyo referente local Guillermo Escudero, tuvo que salir a desmentir un vínculo con Julio Rigau, pese a que el puntero estuvo en su boleta como candidato a concejal de este municipio.

El gobernador citó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ausente en el acto: “C ristina dijo que era elección de pisos, vamos a ponerle un techo para que nadie vote a los que vienen a entregar la patria ”, arengó Kicillof.

Luego defendió su gestión y a los empleados del Estado: “Dicen que hay muchos empleados públicos en la provincia de Buenos Aires, está entre las dos que menos empleados públicos tienen si se la compara con habitantes”, dijo en una única defensa a su gestión. “Vienen por los derechos. No es un recorte. Es sacarnos derechos y posibilidades”, manifestó.

“Escuchaba que vinimos a atrincherarnos en la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir convirtiendo a la provincia en la locomotora y el triunfo de las próximas elecciones”, prometió. “ No desdoblamos. Vamos juntos con Sergio en la boleta. Con los municipios, en la provincia . Sin Nación no hay una provincia que necesita más recursos”, dijo Kicillof y vaticinó que Massa será el próximo presidente de los argentinos.

“Ellos vienen a dinamitar, vienen con la motosierra, vienen el ajuste, nosotros no venimos con odio, venimos con amor”, cerró Kicillof. “Falta poco para ver a Sergio Massa presidente de Argentina”, dijo.

Los postulantes de Unión por la Patria guardan silencio público sobre el caso del puntero político peronista detenido y acusado de hurto en la Legislatura el 9 de septiembre en el Banco Provincia situado a una cuadra de la Legislatura y a dos cuadras de la Casa de Gobierno.

Banco Provincia de la ciudad de La Plata. Calle 7 y 54 Santiago Hafford

Ni Massa, ni Kicillof, ni Federico Otermin- presidente de la Cámara de Diputados- se han pronunciado aún sobre el caso del puntero detenido mientras hacía extracciones de dinero con tarjetas de débito de decenas personas empleadas en la Legislatura. El puntero fue liberado el jueves 21 tras un fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con los votos en mayoría de Juan Benavides y Alejandro Villordo.

El fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo ya presentó una reserva ante la Cámara de Casación y en los próximos días apelará el fallo que declaró nulo lo actuado y dispuso la liberación de Rigau. Vogliolo entiende que presentada la reserva el fallo no está firme y aspira a que la UFI °2 a cargo de Betina Laky continue con la investigación.

Fiscalía de la ciudad de La Plata. Calle 7 entre 56 y 57 Santiago Hafford

El teléfono de Rigau -que aún está en poder de la justicia- podría abrirse para una pericia judicial en las próximas semanas y arrojar luz sobre los interlocutores entre el puntero político y los responsables de una caja con un presupuesto anual de 62 mil millones de pesos que tuvo una sola sesión ordinaria en este año electoral.

Los candidatos en campaña de Unión por la Patria no han expresado su opinión sobre el escándalo que conmueve a la política en el último tramo de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

Ayer Kicillof avaló a Otermin -presidente de la Cámara de Diputados y candidato a intendente de Lomas de Zamora- mediante un posteo en redes sociales.

Kicillof y Otermin, en Lomas de Zamora Captura de Video

Kicillof se ilusionaba con tener hoy a Cristina Kirchner en Ensenada para apuntalar la campaña de UP, pero la senadora no confirmó su presencia en un escenario que se montó a 20 minutos en auto de los tribunales donde se guarda en custodia el teléfono de Rigau.

Uno de los hombres de máxima confianza de la vicepresidenta también está involucrado en el caso que investiga la justicia: Carlos Moreno es vicepresidente de la Cámara de Diputados y habría avalado algunos de los contratos de los empleados titulares de las tarjetas de débito en poder de Rigau.

En los próximos días el juez de Garantías Guillermo Atencio podría resolver si habilita una pericia del teléfono de Rigau, que se encamina a solicitar la UFI n°2, mientras la Fiscalía General tramita un recurso de apelación sobre la nulidad de la Investigación Penal Preparatoria n° 06-00-47.539-23.

La Fiscalía General de La Plata, a cargo de Vogliolo- superior de la UFI° 2- entiende que la nulidad de esta causa no está firme dado que ya presentó una reserva para recurrir el fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones ante la Cámara de Casación. De acuerdo a esta interpretación la UFI 2 estaría en condiciones de pedir nuevas medidas.

El ministerio público fiscal - que depende en última instancia del Procurador Julio Conte Grand- también considera que la causa no está suspendida mientras se tramita la apelación en Casación.

Kicillof sostiene una batalla personal con Conte Grand: varias veces pidió el apartamiento del cargo de Procurador General, dado que el funcionario fue Secretario General de la provincia durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

El Procurador tampoco se ha expresado en público sobre la liberación exprés de Rigau: sostiene que podría ser parte de la causa si Casación hace lugar al recurso que prepara Vogliolo y la defensa de Rigau apela ante la Suprema Corte de Justicia.

Mientras la política evalúa la conveniencia de mantener silencio o dar su versión sobre el escándalo, la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires analiza presentarse ante el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Atencio, como particular damnificado en la causa que investigó una supuesta defraudación a la Legislatura.