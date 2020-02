Sin una oferta formal, Axel Kicillof abre hoy la paritaria con los maestros

Axel Kicillof y Nicolás Trotta Fuente: Archivo

La provincia buscará alternativas para no utilizar la cláusula gatillo

Javier Fuego Simondet 10 de febrero de 2020

Las negociaciones salariales entre los gremios docentes bonaerenses y el gobierno de Axel Kicillof comenzarán esta tarde, con la postergación del pago de un retroactivo correspondiente a diciembre y el futuro de la cláusula gatillo como temas centrales. Desde las 17.30, una comitiva de funcionarios provinciales integrada por Mara Ruiz Malec (ministra de Trabajo), Agustina Vila (directora general de Cultura y Educación) y Pablo López (ministro de Hacienda y Finanzas) se sentará a discutir condiciones salariales y laborales con los representantes de los sindicatos nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

La reprogramación para marzo del pago de un retroactivo correspondiente a la aplicación de la cláusula gatillo sobre el aguinaldo de diciembre marcó la semana previa al encuentro que se concretará hoy. El frente docente (que agrupa al Suteba, la FEB, Udocba, AMET y el Sadop) demanda el pago de esa suma. La semana pasada, los gremios difundieron un comunicado en el que subrayaron que realizaron "el reclamo correspondiente".

Uno de los reclamos gremiales al gobierno de Kicillof será que establezca una fecha exacta para cumplir con el compromiso. "Ya que se trata de una reunión formal, pediremos una fecha cierta para ese pago, porque marzo es largo", adelantó Miguel Díaz, secretario general de Udocba, en diálogo con LA NACION. La titular de la FEB, Mirta Petrocini, recalcó la semana pasada que también hará ese pedido de precisiones.

El miércoles, el gobierno bonaerense informó que postergaría hasta marzo el pago del retroactivo. Al día siguiente, convocó a los gremios para sentarse hoy a negociar en paritarias. Una de las intenciones del oficialismo es modificar el método de la cláusula gatillo, que los gremios acordaron con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal en 2019.

El gobierno bonaerense no llegará a la reunión con un porcentaje de aumento salarial definido y buscará alternativas para reemplazar la cláusula gatillo. "Estamos pensando un esquema que deje tranquilos a los trabajadores, que no van a perder con la inflación y que vamos a ir recuperando progresivamente lo perdido, pero que permita entablar un diálogo para ir teniendo en cuenta la coyuntura", afirmó la ministra Ruiz Malec a Télam. Sobre la oferta salarial, señaló que "el Ministerio de Economía ya trabaja en una propuesta", que no adelantó.

En la previa del inicio de esta paritaria clave, opinó el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y subrayó el tipo de ofertas que avala el Gobierno. "Planteamos un proceso de discusión trimestral continuo, para lograr equilibrio y acompañar la nueva oportunidad que tiene la Argentina", remarcó en un comunicado oficial.

A fines de enero, Trotta reactivó la paritaria nacional docente, una concesión a los gremios, que rechazaban la cancelación de esa instancia decidida por el gobierno de Mauricio Macri.

Díaz recalcó que aceptarán cambiar el instrumento de la cláusula gatillo "si hay un método que garantice que los acuerdos salariales se mantengan en el tiempo". El líder de Udocba planteó a LA NACION que otro reclamo será el del "blanqueo salarial".

El 2 de marzo es la fecha estipulada para el comienzo del ciclo lectivo. El gobernador Kicillof prometió que los sueldos docentes estarán por encima de la inflación, un anuncio que reiteró este fin de semana en una recorrida que hizo por Mar del Plata, aunque advirtió sobre una situación económica muy compleja de la provincia de Buenos Aires.