Sobreseen a Sofía Clerici por las acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento que implican a Martín Insaurralde

En su último día a cargo de la causa, el juez federal Luis Armella sobreseyó a la modelo Sofía Clerici, que era investigada junto a Martín Insaurralde y Jesica Cirio por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El magistrado, que culminó su suplencia en el juzgado federal de Lomas de Zamora porque hoy juró su nuevo titular, Juan Tomás Rodríguez Ponte, dispuso que los 600.000 dólares secuestrados a Clerici queden anotados a disposición judicial.

La medida se decidió a pesar de la oposición de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco (especialista en lavado de dinero) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), y con el consentimiento de Insaurralde.

La selfie que se sacó Sofía Clerici en un restaurante exclusivo para miembros Instagram: @sofiaclericiok

La resolución aclara expresamente que el sobreseimiento “no importa tener por justificado el patrimonio de Sofía Clerici ni afirmar el origen lícito de los bienes cuyo origen permanece controvertido”.

Solo dice que se limita a descartar la hipótesis de que el dinero que le fue secuestrado proviniera de Insaurralde o que ella hubiera intervenido en su conversión o disimulación.

La resolución se apoya en el peritaje contable oficial dispuesto por el juez, que no halló ningún elemento documental que acredite entregas de dinero de Insaurralde a Clerici.

Sofía Clerici mostró parte de las lujosas compras que hizo en Europa Instagram: @sofiaclericiok

La modelo, que se presentó en el expediente como “acompañante de viajes”, fue el origen de esta causa, pues publicó una foto en Instagram cuando acompañó a Insaurralde a navegar frente a las costas de Marbella, por el Mediterráneo, en el yate El Bandido, en 2023.

Tras los allanamientos, se secuestraron en su vivienda de Nordelta 569.911 dólares en efectivo, monto que la querella intentó vincular a fondos de origen ilícito de Insaurralde.

El juez hizo lugar al pedido presentado por el defensor de Clerici, Nicolás Larralde, con fundamento en el peritaje contable que concluyó: “No hemos identificado ningún elemento documental que dé cuenta de una o varias entregas de dinero por parte de Martín Insaurralde a Sofía Clerici por suma alguna”, ni tampoco respecto de los elementos suntuarios secuestrados.

Los fiscales Mola y Velasco, a cargo de Procelac, pidieron expresamente que se rechazara el sobreseimiento. Su argumento fue que hay diligencias pendientes y aspectos patrimoniales sin explicación como para cerrar el caso.

Allanamiento en la casa de Sofía Clerici PFA

La fiscalía sostuvo que la ausencia de documentación sobre una entrega de dinero de Insaurralde a Clerici no resuelve el interrogante del origen de los 600.000 dólares, ni de los regalos suntuarios que recibió Clerici.

La fiscalía no descartó que esas sumas hayan sido entregadas en efectivo por Insaurralde, “ya que era el medio con el que solía manejarse” para pagar viajes y alojamientos.

Sobre esa base, los fiscales enumeraron inconsistencias patrimoniales de Clerici que consideraron no esclarecidas, como un déficit patrimonial de $173.456.275,85 entre 2009 y 2023, sin que las acreditaciones bancarias informadas por la AFIP guarden relación con sus ingresos declarados.

Señalaron el origen injustificado de dinero en distintas monedas secuestrado en el allanamiento, valuadas en $517.752.414,36; la compra del inmueble de Los Lagos de Nordelta, por un valor real de 510.000 dólares, a través de Nogoyá 3333 SA, una sociedad que Clerici presidía y que no registró actividad comercial entre 2019 y 2022 ni contaba con fondos propios para la operación.

No se explica, dijeron los fiscales, el Ford Mustang comprado en agosto de 2022, valuado en 50.000 dólares, sin acreditación del origen de los fondos y el contrato de mutuo por 25.000 dólares sin operación de cambio a pesos ni depósito bancario que lo respalde.

También señalaron sus dudas sobre el pago de agosto de 2021 por 28.167 dólares por el alquiler de otro lote del mismo barrio y la incautación de numerosos objetos suntuarios, como carteras y relojes importantes.

El fiscal remarcó que ninguno de esos puntos fue mencionado por la defensa en su pedido y que el peritaje no los “aborda ni los esclarece”.

La UIF fue más allá y solicitó directamente que se difiriera el tratamiento del pedido de sobreseimiento por considerarlo prematuro.

Pero el juez Armella consideró que las inconsistencias señaladas por la fiscalía, “aun valoradas conjuntamente”, no suplen la ausencia de prueba sobre la imputación: el vínculo entre esos bienes y fondos provenientes de Insaurralde o de alguna actividad ilícita investigada en esta causa puntual.

Sostuvo el juez que, tras numerosas medidas patrimoniales, el peritaje contable y el análisis de dispositivos electrónicos, “no se ha identificado transferencia, entrega, comunicación, operación económica o cualquier otro elemento objetivo” que permita establecer ese nexo, y que la hipótesis de una entrega en efectivo sigue siendo, en este estado, “no corroborada”.

Respecto del planteo de la UIF, el juez entendió que no correspondía diferir la resolución, pese a que Clerici nunca prestó declaración indagatoria

El fallo no cierra, sin embargo, el capítulo patrimonial. El juez ordenó extraer testimonios de la causa y remitirlos al Juzgado Federal de San Isidro, por turno, para que allí se investiguen las inconsistencias patrimoniales detectadas —las mismas que la fiscalía había enumerado—, al considerar que esos hechos “habrían ocurrido en extraña jurisdicción”, ya que el domicilio de Clerici en Nordelta corresponde a esa competencia territorial y excede el objeto procesal de la causa de Lomas de Zamora.

El dinero y los efectos secuestrados en su vivienda quedaron a disposición del juzgado que resulte sorteado.