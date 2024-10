Solo en Off: Karina Milei estrenó a “su vicecanciller” durante la gira por Francia

Escuchar

Más sonriente que nunca, Karina Milei protagonizó por estos días su gira oficial por Francia, que incluyó el lanzamiento del programa “embajada argentina de la tecnología”, reuniones con empresarios del sector tecnológico e industrial, recorridas por una megaferia de innovación alimentaria y una reunión a solas con la primera dama, Brigitte Macron.

En sus distintos compromisos, la secretaria general de la Presidencia estuvo acompañada por el joven embajador en París, Ian Sielecki, pero por sobre todo se mostró a su lado Diego Sucalesca, el periodista y amigo de los hermanos en el poder, a quien en Balcarce 50 ya denominan como el “vicecanciller” en las sombras de Karina Milei , que toma cada vez más atribuciones en otro tiempo asignadas a la diplomacia nacional.

Diego Sucalesca escoltó a Karina Milei en sus distintas actividades en París

Titular desde hace meses de la Agencia Nacional de Inversiones y Comercio Internacional, que absorbió atribuciones antes destinadas a la Secretaría de Turismo, como la denominada Marca País, Sucalesca acompañó a Karina Milei en sus encuentros con empresarios y con la esposa del presidente Emmanuel Macron, tal como se encargaron de informarlo desde la oficina del portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Con una larga trayectoria en los medios de comunicación, que incluyó un paso por el irreverente Caiga Quien Caiga de Mario Pergolini y un programa propio que durante varios años animó con una mezcla de humor e información las noches del Canal de la Ciudad, Sucalesca comenzó a cambiar su rumbo hacia 2018, cuando coprotagonizó, junto al entonces economista mediático Javier Milei, la obra de teatro El Consultorio de Milei, donde también participaba su ahora jefa.

El consultorio de Milei, la obra teatral que reunía a los hermanos Javier y Karina con Diego Sucalesca y Claudio Rico

Sin participación aparente en la campaña libertaria que llevó a los Milei al poder, el periodista asumió el rol de la búsqueda de inversiones fuera de las fronteras del país, un trabajo hasta hace poco a cargo de Yanina Martínez, la subsecretaria de Turismo que viene del kirchnerismo y responde al secretario Daniel Scioli. Casi sin contacto con sus antiguos colegas, y en un contexto de cambios de nombres y posturas en la política exterior nacional, Sucalesca viajaría el mes próximo junto a Karina Milei a China, a participar de otra importante feria y, de paso, acercar posiciones con el gobierno de Xi Jinping.

Contento se lo ve, por estas horas, a Sabino Vaca Narvaja, exembajador en China durante la gestión de Alberto Fernández en la Casa Rosada. La razón de su alegría es la aparición de su libro, Atento al camino, crónicas en China, en el que el ahora exembajador (y sinólogo reconocido) cuenta con lujo de detalles sus impresiones de su paso por la tarea diplomática, su visión (positiva) de los vínculos bilaterales, con dos prólogos destacados, a cargo de la expresidenta Cristina Kirchner y la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff.

Defensor de las políticas del gobierno chino, Vaca Narvaja ataca en su libro a los “medios opositores” que “usan la mentira” para desprestigiar a China, en su visión como arietes encubiertos de Estados Unidos, enemigo íntimo del gobierno comunista.

Sabino Vaca Narvaja junto al entonces presidente Alberto Fernández y su comitiva, en febrero de 2022

Militante del campo nacional y popular, e hijo de Fernando Vaca Narvaja, miembro de la conducción de Montoneros, el exembajador hace un lugar a Cristina y Néstor Kirchner en el apéndice fotográfico, al igual que a Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Cecilia Moreau, como para no quedar mal con nadie. Eso sí: la edición incluye, además, unas setenta fotografías y selfies de Vaca Narvaja junto a altos funcionarios chinos, en reuniones, eventos y recorridas. Una amplia cobertura gráfica de su paso por ese país.

Un mural de desaparecidos que resiste el embate libertario

La delegación de legisladores argentinos que pasó por Brasilia la semana pasada, parte de un encuentro de parlamentarios vinculados al agro con pares de Brasil, se maravillaron por las amplias instalaciones de la embajada argentina en la capital brasileña, que encabeza el diplomático de carrera Daniel Raimondi. Sus extensos jardines con vista a la ciudad y su moderna construcción fueron sobradamente elogiados por los visitantes, ya sin rastros (salvo una pequeña foto junto a sus antecesores) del exembajador Daniel Scioli, quien supo jactarse de sus vínculos con el expresidente Jair Bolsonaro y el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Un detalle llamó la atención de los visitantes: un mural con fotos de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar, ubicado en la entrada de la sede diplomática, a contramano de la política de “memoria completa” impulsada por el actual gobierno libertario. Uno de los legisladores más curiosos preguntó por el mural y se llevó una respuesta diplomática y ambigua. “La orden, por ahora, es no tocarlo”, le contestaron, misteriosos, desde la sede diplomática, sin certezas sobre el futuro del homenaje fotográfico.

De Angeli, entre sus Memorias y el malestar con los “011″ de Pro

Símbolo de la revuelta del campo contra la resolución 125, en los inicios del primer gobierno de Cristina Kirchner, el hoy senador de Pro Alfredo De Angeli fue uno de los legisladores con protagonismo en la delegación argentina que participó en Brasilia de la cumbre AgroGlobal, junto a sus pares del Mercosur. Afecto a las anécdotas vinculadas, casi siempre, a lo rural, De Angeli amenizó –a veces a los gritos– las tertulias de los legisladores argentinos, que más de una vez se extendieron hasta la madrugada. En esas charlas, el hoy senador comentó que está en preparación un libro en el que, con ayuda de un periodista, contará detalles de su vida pública y privada.

El exjuez Sergio Moro saluda al senador Eduardo de Angeli, en la reunión de legisladores del agro en Brasilia

Con gracia, y sin dejar de manifestar su “lealtad” a Mauricio Macri, De Angeli dejó, como al pasar, alguna molestia con sus compañeros porteños de Pro. “Los 011 siempre se sientan adelante”, se quejó De Angeli, en recuerdo a la actitud de sus compañeros de partido con domicilio en la ciudad de Buenos Aires y ese prefijo en sus teléfonos, durante la última convención nacional de Pro, que terminó con pelea abierta entre macristas y bullrichistas.

Passalacqua, incómodamente de acuerdo con radicales y macristas

Convencidos de que su fuerza estará en la unidad, seis gobernadores inauguraron esta semana en Santa Fe el bloque Región Litoral, con el objetivo de posicionarse de otra manera en la puja por los fondos coparticipables y el control de la Hidrovía con el gobierno de Javier Milei. En el acto inaugural convivieron el organizador, Maximiliano Pullaro (UCR), y los también radicales Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (UCR), más el macrista Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y dos provincias por fuera del esquema de Juntos por el Cambio: Formosa y Misiones.

Passalacqua (Misiones), Valdés (Corrientes), Pullaro (Santa Fe), Zdero (Chaco), Frigerio (Entre Ríos) y Eber Solís (vicegobernador de Formosa)

Ausente el gobernador formoseño Gildo Insfrán (falleció el intendente de Clorinda, Manuel Celauro, el día anterior al encuentro), su lugar fue ocupado por su vice, Eber Solís, quien mantuvo el perfil bajo y no habló, ni durante ni después del acto. Medio en broma, medio en serio, quien blanqueó su relativa incomodidad fue el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. “ Estoy buscando diferencias y no encuentro ninguna. Me estoy esforzando para ver en qué nos diferenciamos y no las encuentro ”, afirmó, ante las risas de los presentes. Satisfechos, los litoraleños van por más: se reúnen este miércoles en la Casa de Corrientes en Buenos Aires, y analizan el pedido del cordobés Martín Llaryora, que solicitó sumarse al grupo.