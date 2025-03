Solo en Off: la “conversión récord” del embajador alfonsinista que desembarcó en la OEA

En la mañana del miércoles pasado, el Boletín Oficial dio cuenta de la designación del diplomático de carrera Carlos Cherniak como nuevo embajador argentino ante la OEA, puesto en el que ya se desempeña de modo oficioso desde hace unos días.

Para la Cancillería que encabeza Gerardo Werthein se trató de un objetivo cumplido: llenar un importante casillero, vacío desde que el presidente Javier Milei decidió echar de ese cargo a Sonia Cavallo luego de sostener sonoras disidencias con su padre, el exministro de Economía Domingo Cavallo, quien le advierte desde hace rato por los riesgos del atraso cambiario y los términos del inminente acuerdo con el FMI.

En Roma, donde Cherniak fue hasta mediados del año pasado embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), no salían de su sorpresa. Y no porque al nuevo embajador le falten pergaminos para ocupar el cargo – tiene una larga carrera sobre sus espaldas – sino porque hasta hace pocos meses se reivindicaba como alfonsinista, una mala palabra en el lenguaje libertario. El 25 de mayo pasado, recordaban memoriosos de la diplomacia que tuvieron acceso a sus palabras, Cherniak se despidió de su puesto en la FAO (lugar del que, se comenta, no quería irse) con un encendido discurso, en el que ensalzó la figura del expresidente Raúl Alfonsín como “padre de la democracia”. Milei suele definirlo como el “fracasado inflacionario de Chascomús”.

Carlos Cherniak reemplazará a Sonia Cavallo en la OEA

Cerca del canciller Werthein defienden a capa y espada la designación de Cherniak, tanto en su faceta profesional como en la personal, sin negar su corazoncito. “Es un gran diplomático, lo va a hacer muy bien. Dentro de la Cancillería no se discute de política” , responden cerca del canciller cuando le plantean por la simpatía de Cherniak por el alfonsinismo, compatible durante sus años en las FAO con las posturas y aliados del gobierno de Alberto Fernández.

“Nos acusan de poner gente afín, y cuando hacemos otra cosa nos critican igual”, contraatacan desde el Palacio San Martín, donde no hace mucho sobrevoló la amenaza de una purga. Y adjudican los cuestionamientos a “operaciones” del sector de la Cancillería más alineado con Pro, protagonista durante la gestión de Diana Mondino y hoy marginado de la conducción.

A Luis Petri le reclaman por no pagar las expensas

A las reivindicaciones salariales del personal militar, que pugna por una equiparación efectiva con los haberes de las fuerzas de seguridad, el ministro de Defensa, Luis Petri, sumó en las últimas horas una intimación por falta de pago. El consorcio de propietarios del edificio de Reconquista 383, donde funcionan distintas dependencias oficiales, le envió una carta documento para exigirle el pago de una deuda por expensas, que llega a los $22 millones .

A metros de la avenida Corrientes, tienen allí su sede la empresa Coviara, constructora de viviendas para la Armada que ahora depende del Ministerio de Defensa, y otras dependencias oficiales, además de la Liga Naval Argentina.

Piden que el ministerio de Defensa pague deudas de alquiler.

La administración del consorcio advirtió a Petri que, de persistir ese estado de cosas, “la suciedad invadirá aún más el edificio, ya que la empresa de limpieza ha cortado el servicio por falta de pago” y amenaza con iniciar acciones legales.

También están impagos el abono de los ascensores, la factura de luz y los trabajos del plomero, según el detalle incluido en la carta documento. La orden era no pagar, aunque luego de la carta todo podría cambiar.

Una apuesta al amor en medio de la pelea K

Ni las discusiones entre Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, ni la difícil coyuntura bonaerense frenan al intendente peronista de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien apuesta al amor y ya prepara los últimos detalles de su casamiento con la exmodelo Macarena Lemos, su novia desde hace cinco años.

Avant premiere de la pelicula House of Gucci y desfile de moda en el teatro Seminari de la ciudad de Escobar, con la presencia de Mirta Legrand junto al intendente Ariel Sujarchuk y varias personalidades de la moda. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Más allá de los detalles –será casado, luego del civil, por un viejo amigo de la escuela primaria–, el intendente promete una ceremonia “íntima”, sin “show off”, con la participación, eso sí, de funcionarios de la intendencia bonaerense, con amigos “de la política” como el exrector de la UBA Rubén Hallú, pero sin perder “el toque humano”, según cuentan cerca suyo.

Miembro del Consejo Nacional del PJ que encabeza la expresidenta Kirchner, Sujarchuk no adhirió al Movimiento Derecho al Futuro, lanzado por Kicillof, pero tiene una relación cordial con el gobernador de la provincia más poblada del país, a quien recibió la semana pasada para inaugurar obras y tomarse la foto de rigor. Equilibrio peronista, en medio de la lucha interna.

Larreta recibió un llamado incómodo desde el Pro

La sorpresiva candidatura de Horacio Rodríguez Larreta a legislador porteño por fuera del Pro cayó como una bomba en el edificio municipal de Uspallata, aquel que el exjefe de gobierno porteño trajinara en sus ocho años al frente de la ciudad.

Mientras se preparan para enfrentarlo en las urnas, en el gobierno de Jorge Macri no esconden su incomodidad por la decisión de su excompañero de ruta macrista, y sobre todo por las críticas que Rodríguez Larreta le hace a la gestión.

Rodriguez Larreta y Clara Muzzio, entonces su ministra de Espacio Público. Año 2023. Instagram

“Él sabe que la ciudad está sucia y que hay olor a pis porque aumentó la pobreza un 30 por ciento. Pero no lo dice, nos quiere golpear donde duele”, se quejan viejos compañeros de ruta. De hecho, la vicejefa de gobierno, Clara Muzzio, llamó a su exjefe Larreta cuando se enteró de su postulación. “Le recordó que, cuando quiso ser candidata, Horacio le dijo que ‘de ninguna manera, que legislador porteño era un puesto menor’. Ahora cambió de opinión” , aguijonean desde un despacho importante de la jefatura de gobierno, listos ya para la batalla.

La motosierra de Trump y Musk, en un área sensible

Atentos siempre a las semejanzas entre una y otra administración, en Balcarce 50 y el Ministerio de Capital Humano observaron con atención la fuerte movida del dúo Donald Trump-Elon Musk, esta vez con la educación en la mira de la motosierra en su versión norteamericana.

Elon Musk (izq.) sostiene una motosierra junto al presidente argentino Javier Milei durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) anual en el Gaylord National Resort & Convention Center en National Harbor en Oxon Hill, Maryland, el 20 de febrero de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP) SAUL LOEB - AFP

Sucede que, rodeado de estudiantes, el presidente de Estados Unidos ordenó el inicio del desmantelamiento del Departamento de Educación (equivalente a un ministerio, según el organigrama oficial) creado por el demócrata Jimmy Carter a su paso por la Casa Blanca, y con los funcionarios del área aplaudiendo en primera fila.

La gran pregunta que se hacían en los ministerios y despachos locales es si Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, imitará de algún modo a Elon Musk, su “par” en el gobierno republicano, e impulsor del cierre del estratégico departamento.

Cerca del presidente Javier Milei hacen silencio . Saben que los gremios docentes y buena parte de la sociedad no lo aceptaría. Pero en los ministerios y secretarías relacionadas con la educación, el interrogante ya quedó instalado.

