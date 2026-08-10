Solo en Off | Los Massa-Galmarini, revolucionados por la biopic de Moria Casán

Desde sus oficinas del barrio de Retiro, Sergio Massa se tomó con filosofía las acusaciones del presidente Javier Milei, quien afirmó –basándose en dichos de Eduardo Bolsonaro- que el tigrense habría recibido nada menos que U$S mil millones en concepto de “ayuda” financiera durante la campaña presidencial de 2023, que terminó con el triunfo del candidato de La Libertad Avanza. “Con esa plata hubiésemos comprado los perros de Milei y también a Karina (Milei)”, retrucan cerca del ex ministro de Economía, que mientras desarrolla encuentros discretos con vecinos y distintos sectores sociales está, como toda su familia, revolucionado por la inminente presentación de la serie sobre la vida de Moria Casán, pareja de Fernando Galmarini, suegro de Massa y padre de la dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini.

Cuentan desde la familia que Casán les “ofreció” participar de algún modo de la serie de ocho capítulos, pero que todos –con prudencia- se negaron, salvo el propio Galmarini, quien aparece en los minutos finales de la biopic, que se estrena el viernes en la plataforma Netflix. La que sí ocupa un rol protagónico es la actriz Sofía Gala, hija de Casán y que interpreta a su madre en algunos de los pasajes de la serie, a su vez flamante pareja del músico de rock Fito Páez.

Contentos por la sorpresiva (¿ y provisoria?) incorporación del autor de Circo Beat a la familia, muy cerca de Massa fantasean con la posibilidad de una gran fiesta “peronista”, con la protagonista de la serie –que supo ser candidata a diputada de la mano del fallecido ex presidente Carlos Menem, en 2005-, Páez y otro músico amigo de la familia, el bailantero Pablo Lescano, líder del grupo Damas Gratis y que supo amenizar actos del Frente Renovador durante la campaña de 2013, cuando Massa le ganó a la lista kirchnerista que encabezaba, con la venia de la entonces presidenta, Martín Insaurralde.

“Algo de alegría en estos tiempos difíciles”, agregan conocedores del pensamiento de Massa, crítico del modelo económico libertario. En charlas periódicas con Cristina Kirchner y también con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, sigue intentando encontrar caminos de unidad para un peronismo convulsionado, a un año de las Paso que el Gobierno quiere suspender.

Los Midachi, otra muestra de “amplitud” política de Pullaro

Todavía sorprendidos –para bien- por el amable trató que les dispensara Karina Milei a su paso por la provincia (cesión de una ruta nacional a la provincia) en el gobierno de Santa Fe que encabeza el radical Maximiliano Pullaro preparan un acto vinculado con el humor, pero también con la política. El miércoles, el gobernador tendrá, en la casa de la provincia, su foto con el popular trío Midachi, surgido en la provincia y que lleva adelante su gira de despedida de los escenarios. A nadie en la gobernación santafesina se le escapa que dos de los tres integrantes de Midachi tuvieron y tienen identidades políticas.

Midachi confirmó su regreso luego de varios años lejos de los escenarios Hernan Zenteno - La Nacion

Miguel del Sel supo ser dirigente, embajador y hasta candidato a gobernador por el Pro, y que Dady Brieva, conocido militante del kirchnerismo, sigue defendiendo a la ex presidenta Cristina Kirchner. “Somos muy amplios”, se ufanaron cerca de Pullaro, que en lo político hace equilibrio entre sus socios de coalición provincial (incluye, entre otros, al Partido Socialista), y la necesidad de conservar buenos vínculos con la administración libertaria.

Frigerio, con pies de plomo con los mundialistas entrerrianos

La euforia mundialista pegó de lleno en territorio entrerriano, donde gobierna el desarrollista Rogelio Frigerio. Cuidadoso de guardar el equilibrio, y de no ser acusado de “politizar” las victorias del seleccionado, el gobierno entrerriano organizó el homenaje en la localidad de Gualeguay al defensor Lisandro “Licha”Martínez, uno de los futbolistas más comprometidos políticamente, con algunas posturas alejadas del gobierno libertario, como la legalización del aborto, la defensa de los jubilados y contra la ley de tierras.

Lisandro Martínez festeja el triunfo contra Inglaterra. Días después fue homenajeado en su localidad, Gualeguay BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“No sé si es K o no, pero estuvo lindo y tanto él como (Marcos) Senesi, a quien homenajeamos en Concordia, estaban agradecidos” explicó uno de los hombres clave de la administración provincial. En el homenaje en Gualeguay, donde la intendenta Dora Bogdan le entregó a Martínez el título de ciudadano ilustre, aparecieron algunas autoridades de deportes de la provincia, “pero muy bajo perfil todo, porque la idea era que sea lo más despolitizado posible y que el protagonista sea Licha”, cerró la fuente, con sana envidia por la multitud que el zaguero nacional juntó en torno a su figura.

Eyal Sela y un guiño por las Malvinas en su larga despedida

Al estilo de las interminables giras de despedida de Los Chalchaleros-un allegado le enrostró la comparación en tono de broma-el embajador saliente de Israel en Buenos Aires, Eyal Sela, fue objeto de homenajes y encuentros, en su última semana antes de regresar a casa.

El embajador saliente de Israel en Argentina, Eyal Sela. Santiago Filipuzzi

Luego de cuatro años de labor diplomática, marcada por el cruento ataque del grupo Hamas al sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, y la fuerte respuesta militar del gobierno de Benjamín Netanyahu, Sela aceptó de buen grado las palabras de elogio que diplomáticos y políticos le prodigaron, entre otros, en la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, el relacionista diplomático Ariel Blufstein, además de una despedida sin flashes ni cámaras para periodistas, organizada por la sede de la embajada israelí.

Pragmático y cuidadoso de sus palabras, Sela dejó una señal positiva en torno a la postura de Israel sobre la soberanía de las Islas Malvinas. “Lo que decimos es que apoyamos las negociaciones para encontrar una salida diplomática. Uno de los dos países quiere eso, el otro no”, lo escucharon decir al diplomático hebreo, en un inequívoco gesto de acercamiento con la posición de Argentina, socio estratégico de Israel en la gestión Milei.

La salida de Raimondi, un meditado “hasta luego”

Llegó el domingo, y con él la anunciada despedida de Daniel Raimondi, el embajador argentino en Brasil, damnificado por la trifulca verbal entre los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, con las elecciones en Brasil como telón de fondo. Cuentan conocedores de la sede diplomática que las últimas palabras de Raimondi a su personal fueron medidas, sin dramatismo y con un deseo apenas escondido: volver lo antes posible a Brasilia. “Contó que continuará manejando el vínculo desde la Cancillería, y que piensa volver después de las elecciones”, contó una discreta fuente diplomática.

Daniel Raimondi, embajador argentino en Brasil, de regreso a Buenos Aires por disposición del gobierno brasileño Archivo

Con Emilia Cortés-diplomática de carrera como Raimondi, aunque con menos experiencia- a cargo formalmente de la relación diplomática, quien quedó a salvo del enojo brasileño fue Luis María Kreckler, cónsul en San Pablo y a quien voces internas señalaban como el promotor de la visita de Milei a San Pablo que incluyó aquel apoyo a Flávio Bolsonaro que derivó en el escándalo bilateral. “Dejan un puente ahí, los brasileños no son tontos”, especuló otra alta fuente diplomática, conocedora de la alta estima que Karina Milei siente por el experimentado embajador Kreckler.