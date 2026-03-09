Solo en Off | Macri recuperó el optimismo y ahora pide que “no le peguen” a Rodríguez Larreta

Mudado otra vez a territorio porteño, y con la sensación de estar de vuelta, Mauricio Macri parece querer por estos días aprovechar las consecuencias de la feroz interna desatada, ya a cielo abierto, en el algo desvirtuado triángulo de hierro que rodea al presidente Javier Milei. Una pelea que viene ganando Karina Milei por sobre Santiago Caputo, con la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia en su capítulo más reciente.

Mientras prepara la reunión nacional del Pro, el próximo jueves 19, el ex presidente prepara la estrategia, centrada en, al menos, retener la ciudad de Buenos Aires en 2027, sin descartar (nadie lo hace en su entorno por el momento) una eventual búsqueda de revancha en las presidenciales. Cuentan voces informadas que Macri dio instrucciones a los suyos de no golpear a su antiguo jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, alejado del macrismo y con un perfil de neta oposición al actual jefe de gobierno, Jorge Macri, quien ya avisó que irá por su reelección, desde un bloque minoritario en la legislatura porteña.

“No le peguen a Horacio”, fue la frase que escucharon varios macristas de la primera hora de boca del ex mandatario, empeñado en pegar las piezas de un Pro desmembrado al que se le escaparon no sólo Rodríguez Larreta, sino otros dirigentes de peso como Patricia Bullrich, hoy jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza. Desde el larretismo, con sólo tres legisladores sentados en sus bancas, esperaban que Jorge Macri hiciera alguna alusión crítica hacia la gestión de su antecesor, pero el discurso del jefe de gobierno porteño ante la legislatura se orientó en medidas hacia el futuro vinculadas a la seguridad ciudadana. Otro motivo que dio pie a pensar en una desescalada en la guerra fría que hoy sacude a distintas tribus Pro. Mientras cerca suyo se entusiasman con la anhelada “vuelta” de grandes empresarios desencantados del mileismo, Macri se dio una vuelta por el glamoroso cumpleaños del relacionista público Leo Mateu, dónde se encontró no sólo con su amigo, el binguero e influencer judicial Daniel Angelici, sino también con el principal armador libertario en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, con quien se saludó cordialmente.

Karina “festejó” su desembarco en Justicia con la música de Chayanne

Sin dudas fue una semana intensa y con desenlace más que favorable la que vivió la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La designación, el miércoles, de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, y sobre todo de Santiago Viola, su principal espada en cuestiones legales, como su segundo, reforzaron su poder interno en detrimento del asesor presidencial Santiago Caputo. A modo de “festejo”, o tal vez simplemente para darse un gusto, Karina Milei llegó la misma noche de ese día clave al Movistar Arena, para disfrutar del recital del cantante Chayanne, desde un palco vip dónde pudo pasar desapercibida.

Karina Milei hizo una visita breve al evento y se tomó fotos con estudiantes que siguen el proyecto de Javier Milei

No iba sola: su madre, Alicia Lucich; la legisladora porteña Pilar Ramírez; Bettina Angeletti, esposa del jefe de gabinete, Manuel Adorni, y su estrecha colaboradora en Balcarce 50, Mara Gorini, también fueron-entre otras- de la partida y disfrutaron de hits como “provócame” o “torero”, ante el delirio de las fans del cantante portorriqueño.

Llaryora rescata al Parlasur y lo “muda” a Córdoba

A prudente distancia del gobierno de Javier Milei, y en medio de la construcción de un polo alternativo con otros mandatarios provinciales, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora “rescató” al Parlasur, el parlamento del Mercosur que el gobierno libertario considera parte de los “gastos innecesarios” del bloque regional. Este lunes, los parlamentarios de los países miembro (incluida Bolivia) cambiarán de destino: no se reunirán en Montevideo y estarán en Córdoba, por primera vez juntos desde la aprobación legislativa del acuerdo con la UE.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, abrió el año legislativo en su provincia

Según participantes de la reunión, a realizarse en la legislatura de Córdoba, la idea surgió del propio Llaryora, deseoso de mostrar un perfil diferente del Gobierno en relación a la integración regional. La reunión, solicitada por el legislador cordobés Rodolfo Eiben, tratará un conjunto de temas, entre ellos el análisis –a propuesta del legislador peronista Gabriel Fuks- del acuerdo comercial firmado por el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump, afectado por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en relación a la política de aranceles.

Cúneo Libarona, contento por su regreso al llano

Aliviado se lo vio a Mariano Cúneo Libarona, el miércoles en Casa Rosada, a la que llegó para asistir a la asunción de su reemplazante como ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Satisfecho por la despedida que le dedicaron sus pares del gabinete –a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se la vio emocionada luego de darle un abrazo- Cúneo Libarona también recibió una distinción del propio presidente Javier Milei, quien lo “premió” haciéndolo subir al estrado en el salón Blanco en el momento de la jura de Mahiques.

El Presidente Milei tomó juramento al nuevo Ministro de Justicia, Dr. Juan Bautista Mahiques. Mariano Cúneo Libarona (saliente del cargo) se retira de Casa Rosada Enrique García Medina

En diálogos privados, el ya ex ministro valorizó su condición de “desocupado”, más allá de las versiones que indican que reabrirá su estudio de abogados en la ciudad de Rosario. “No tengo ni matrícula, me encanta”, contestó el ex ministro cuando lo consultaban por su supuesto regreso a la abogacía. Luego de esperar el visto bueno del Presidente, quien lo retuvo durante meses en ese puesto sensible, Cúneo Libarona dejó trascender que buscará pasar más tiempo con su joven pareja, familia y amigos, a los que dejó algo descuidados por sus obligaciones de funcionario.

Nuevas viejas caras en el Indec post-Lavagna

Una serena expectativa se vive por estas horas en el edificio del Indec, a escasas tres cuadras de la Casa Rosada. Pedro Lines, el sucesor de Marco Lavagna luego de la ruidosa salida del ex funcionario massista, mantiene un perfil bajo y da escasas señales sobre sus pasos a seguir. “Es alguien de la casa, y va a ascender a gente de la casa porque hay muchos ravioles de la estructura que no estaban completos”, comenta una fuente que conoce a Lines (ex director técnico del Indec) y es experta en los vericuetos del instituto encargado de medir –y difundir- índices clave como la inflación o la pobreza.

Pedro Lines, nuevo director del Indec

Eso sí: nadie cree que Lines ponga en marcha el nuevo índice de precios al consumidor (IPC), razón principal de la despedida de Lavagna de la entidad que manejara durante seis largos años. También está en duda la actualización del índice de variación del salario, cuyo próximo informe está previsto para el 25 de este mes y tendrá a enero como objeto de ponderación. Mientras la inflación viene subiendo de modo lento pero paulatino, en el Gobierno esperan que el índice de febrero, que se conocerá este jueves, les dé una buena noticia.