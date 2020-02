Sorprendió Pichetto con un elogio al plan electoral de Cristina

Se refirió a la retirada táctica de la expresidenta durante la campaña Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

En una sorpresiva declaración, teniendo en cuenta el enfrentamiento que mantuvo con la expresidenta, Miguel Ángel Pichetto sostuvo que, de cara a las próximas elecciones presidenciales, Juntos por el Cambio debería "tomar como ejemplo lo que hizo Cristina" Kirchner en 2019.

Según el excompañero de fórmula de Mauricio Macri, la actual vicepresidenta realizó un "giro táctico, fue hacia el centro, expresó una visión más moderada y se guardó" durante la campaña del año pasado. "Esto le permitió ganar", remató el elogio el exsenador por Río Negro en Radio 10.

Pichetto realizó una enfática defensa del liderazgo político de Macri, a tal punto que lo comparó con el que ejerce Cristina Kirchner en el Frente de Todos. "Macri tiene un liderazgo elaborado en la sociedad, no se puede negar. Así como no se puede negar el liderazgo de Cristina en el Frente de Todos", afirmó, antes de aclarar que "no deben confundirse las candidaturas presidenciales con los liderazgos" partidarios.

Sobre el actual gobierno, dijo que el poder político de Alberto Fernández sobre el Frente de Todos está en desarrollo, pero que no está "del todo consolidado".

Por último, Pichetto apeló a una de sus habituales y espontáneas salidas cuando se lo consultó sobre una eventual candidatura en las elecciones de medio término del año próximo.

"A mi edad la gente se muere", respondió el rionegrino, quien a los 69 años, y luego de tres mandatos consecutivos, dejó el Senado en diciembre último.