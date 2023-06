Spot de campaña: el video donde Patricia Bullrich se muestra por primera vez junto a su candidato a vice, Luis Petri

escuchar

Tras anunciar que el radical mendocino Luis Petri será su compañero de fórmula, Patricia Bullrich se mostró con el exdiputado en su primer spot de campaña a pocas horas de que se cumpla el plazo legal para oficializar las duplas de cara a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Luis Petri me acompañará como precandidato a vicepresidente de la Nación. Con Luis, compartimos valores y la misma mirada de lo que la Argentina necesita: orden para progresar. Juntos vamos a liderar con coraje y convicción el cambio definitivo de nuestro país. #LaFuerzaDelCambio”, tuiteó Bullrich junto a un video en el que está con el exdiputado.

A lo largo del video, Petri agradeció el nombramiento y expresó: “Quiero prometerles a todos los argentinos mi máximo esfuerzo y convicción total para todo lo que viene. Después de lo que vivimos estos años estoy más que convencido que el cambio necesita coraje y firmeza. Por eso patricia me comprometo a acompañarte para pasar de esta Argentina que nos duele a una que nos contenga y esperance”.

Esta mañana Patricia Bullrich dio los motivos por los que Petri será quien la acompañe en la fórmula de este año. Destacó, sobre todo, su perfil vinculado al estudio de las cuestiones de seguridad, un tema en que la referente de Juntos por el Cambio tiene uno de sus puntos fuertes. Asimismo, dijo que es importante sumar dirigentes que no sean los que siempre están en danza.

“Estoy muy contenta de haber elegido una persona que quizás no parecía... Hay mucha gente a la que no se la mira con la suficiente atención, en la profundidad de sus conocimientos y en sus capacidades, su lucha. Y hay un circuito en el que siempre se eligen los mismos. Es importante mirar más allá”, aseguró este jueves por la mañana en Radio Mitre Bullrich, quien adelantó que en sus listas habrá una buena parte de gente que no viene de la política tradicional.

“Luis es una persona que trabajó durante los cuatro años que fui ministra y es de una profundidad, corrección, austeridad y transparencia total. Y tiene sus ideas total y absolutamente alineadas”, destacó la extitular de Seguridad al radical oriundo de Mendoza, que compitió este mes para las elecciones como candidato a gobernador en esa provincia y fue superado por Alfredo Cornejo, aunque cosechó 17% de los votos.

“Tiene un bagaje muy fuerte. Tiene un conocimiento de la ley penal, del funcionamiento de la economía, que lo siento cercano”, manifestó la referente de Pro, quien señaló que su flamante compañero es también una persona joven y del interior.

Estos puntos fueron importantes para que Petri se impusiera ante otros dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) que sonaban como posibles, entre ellos el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad; y el senador formoseño Luis Naidenoff.

Ayer, Bullrich tuvo una reunión con su círculo más íntimo de colaboradores y definió optar por Petri. Luego de su confirmación, Bullrich compartió esta tarde el primer spot donde se mostró junto al dirigente de la UCR, a horas de cerrarse las listas de para las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

LA NACION