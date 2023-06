Quién es Luis Petri, el candidato elegido por Patricia Bullrich para la vicepresidencia

escuchar

Luis Petri fue noticia hace dos domingos, no porque perdiera la interna de Cambia Mendoza frente a Alfredo Cornejo, quien aparecía como favorito en todos los pronósticos, sino porque dio la sorpresa al quedarse con cuatro de cada diez votos del frente oficialista de la provincia. También había dado la nota en 2022, cuando se conoció su r omance y posterior compromiso con la periodista Cristina Pérez . El exdiputado nacional vuelve a ser noticia hoy, elegido por Patricia Bullrich para acompañarla en la fórmula presidencial para las PASO de Juntos por el Cambio.

Radicalismo, presencia en medios y seguridad, podrían ser tres de los rasgos que Bullrich sopesó para elegir a Petri. La exministra de Seguridad buscaba en el centenario partido una figura para complementar su estilo “halcón”, pero sin desperfilarse . En el bolillero aparecía desde el vamos Cornejo, que quedó descartado cuando confirmó su deseo de regresar a la gobernación. También el actual mandatario mendocino, Rodolfo Suarez, y el senador por Formosa Luis Naidenoff.

Petri vino para confirmar que la mira de Bullrich estaba puesta en Mendoza, destino clave en la puja para las PASO con Horacio Rodríguez Larreta, que busca hacerse fuerte desde la ciudad y la provincia de Buenos Aires y amagó con una alquimia con Juan Schiaretti para pescar votos en Córdoba.

Petri comparte el discurso “halcón” con Bullrich, matizado por las formas del radicalismo, y también hizo de la Seguridad uno de sus puntales. Desde que dejó la Cámara de Diputados nacional, en 2019, tampoco resignó su presencia en medios y trascendió los foros de la política para aparecer en las revistas del corazón y los portales de la tarde por su romance y compromiso con Cristina Pérez.

Patricia Bullrich junto Alfredo Cornejo, Rodolfo Suarez y Luis Petri, en los festejos del 11 de junio Marcelo Aguilar

Nacido en San Martín, Mendoza, hace 46 años, su carrera política comenzó a despuntar tras la crisis de 2001 y luego de recibirse de abogado en 2000, en la Universidad del Litoral. En 2003 fue vicepresidente de la Juventud Radical mendocina y tres años después accedía a su primer cargo en elecciones abiertas, convirtiéndose en diputado provincial por Mendoza. Allí se convirtió en el autor de una ley provincial que no permite conmutar penas a delitos con agravantes. En el Congreso nacional, al que llegó en 2013, presidió la comisión de Seguridad Interior.

También fue vicepresidente segundo de la Cámara baja entre 2017 y 2019, lo que volvió aún más llamativa su decisión de no estar en las listas de 2021 y regresar a la provincia para iniciar la carrera para la gobernación, como anunció entonces. Las urnas le dieron la razón: aportó cuatro de cada 10 votos que consiguió el frente gobernante e hizo temblar la comodidad con la que se movía en los pronósticos Cornejo, que desde el escenario de los festejos del domingo 11 de junio definió a Petri como parte “indisoluble” del frente oficialista, para evitar que sus votos fuguen hacia algunos de sus rivales.

Al final, Petri terminó sucediendo a Cornejo, no como gobernador, sino como compañero de fórmula de Patricia Bullrich.

El flamante precandidato a vicepresidente viene de cuestionar en duros términos al oficialismo por las jornadas de violencia en Jujuy. “El kirchnerismo sigue en Jujuy el mismo procedimiento que aplicó cuando sitiaron el Congreso y tiraron 14 toneladas de piedras. A la Argentina del miedo, la violencia, los encapuchados y las piedras, la vamos a enfrentar con la Constitución, el orden, el respeto a la ley y las fuerzas de seguridad. Presos tienen que estar los que intentan incendiar la Legislatura y vandalizar las calles! ”, escribió en Twitter.

El kirchnerismo sigue en #Jujuy el mismo procedimiento que aplicó cuando sitiaron el Congreso y tiraron 14 toneladas de piedras.

A la Argentina del miedo, la violencia, los encapuchados y las piedras, la vamos a enfrentar con la Constitución, el orden, el respeto a la ley y las… https://t.co/y6iBFK2jTJ — Luis Petri (@luispetri) June 20, 2023

El romance con Cristina Pérez

Como publicó LA NACION, la pareja se conoció a mediados de octubre de 2021, después de protagonizar una entrevista que los dejó con ganas de conocerse más. “Él era diputado y yo le hice una nota por teléfono”, contó la periodista por aquel entonces en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe). Y agregó: “La primera vez que lo escuché hablar me gustó. ‘Habla en prosa este hombre’, dije. Pero me parecía alguien más grande, yo no lo conocía. Cuando fui a postear la nota para publicarla, dije: ‘¡Qué bombón!’. Él me agradeció, yo le agradecí. Después intercambiamos un par de comentarios. Lo primero que hablamos fuera de lo profesional -porque estábamos los dos cuidando todo- fue del vino, porque él es de Mendoza. No sé por qué hablamos del Cabernet Franc y ahí empezó a salir la charla”, relató.

Cristina Pérez y Luis Petri Gentileza

Pasó el tiempo y la comunicación entre ellos se daba a través del chat de Instagram hasta que Petri decidió invitarla a tomar un vino. Sobre su primer encuentro, la conductora de Telefe noticias expresó: “Estaba re nerviosa. Él se dio cuenta, y es muy firme, muy seguro. Entonces, llegó con el vino bajo el brazo, nos dimos un beso en la mejilla e hizo como un gesto para darme como un abrazo y nos abrazamos. No nos conocíamos y estuvimos como un minuto abrazados. Yo sentí que lo conocía de toda mi vida, no te miento. No sé cómo uno llega a sentir eso porque no tiene explicación”.

A partir de ese primer encuentro, nunca más se separaron. Finalmente, anunciaron que tomaron la decisión de llevar su relación un paso más allá y, tras oficializar su compromiso a través de un posteo en Instragram el pasado marzo con una ceremonia “secreta” en Italia, volvieron a declararse su amor este fin de semana en Mendoza.

LA NACION