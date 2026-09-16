Sugieren otorgarle arresto domiciliario a Fabián Rossi, condenado por la ruta del dinero K

La Cámara Federal de Casación sugirió que, debido a sus problemas de salud, se le otorgue el arresto domiciliario a Fabián Rossi, el exmarido de la actriz Iliana Calabró, condenado junto al empresario Lázaro Báez por la causa de la “ruta del dinero K”.

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Javier Carbajo y Mariano Borinsky, con la disidencia de Gustavo Hornos, anularon el fallo del tribunal oral que había rechazado otorgarle a Rossi ese beneficio y mandaron a dictar una nueva sentencia.

El tribunal hizo lugar, por mayoría, al recurso de la defensa de Rossi en contra del rechazo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, que desestimó el pedido del condenado a cumplir su pena en prisión domiciliaria.

​​La defensa de Rossi, que cumple una condena de 4 años y 6 meses de prisión por lavado de activos, solicitó que se le conceda la prisión domiciliaria por sus problemas de salud. Dijo que el establecimiento penitenciario tiene dificultades para garantizar el tratamiento y la rehabilitación que requiere.

Iliana Calabró y su exmarido Fabián Rossi Archivo

Entre las patologías y afecciones que presenta se encuentran diabetes, hipertensión, gastritis ulcerosa, antecedentes de cáncer de piel, una pérdida de 20 kilos de peso y un deterioro crónico de la pierna como consecuencia de una cirugía del tendón de Aquiles, con pérdida de masa muscular y necesidad de tratamiento kinesiológico.

El juez Borinsky sostuvo en su voto que, por su estado de salud, correspondía conceder directamente la prisión domiciliaria a Rossi. Recordó que tiene 62 años y enumeró sus dolencias. Borinsky ya había sostenido esa posición en su intervención del 27 de marzo de 2026.

Ahora, insistió con la idea de conceder la prisión domiciliaria, pero terminó conformando la mayoría con el juez Carbajo y adhirió a su voto “ante la necesidad de adoptar una solución que privilegiara la interpretación más favorable a los derechos de la persona frente al poder estatal”.

En cambio, Hornos votó por rechazar el recurso de la defensa, al considerar que las necesidades médicas de Rossi podían ser atendidas durante el cumplimiento de la pena.