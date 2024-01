escuchar

La referente de Abuelas de Plaza de Mayo, Taty Almeida, estuvo al lado de Pablo Moyano y Héctor Daer durante el discurso de la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), en el marco del paro nacional contra el DNU y la ley ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei. En ese contexto, Almeida apuntó contra el titular del Ejecutivo por el operativo de seguridad. “Es una vergüenza mundial que tengamos este presidente, parece que estamos en dictadura”, lanzó la activista.

“Ha sido un día histórico”. Así calificó Almeida a la concentración en el centro porteño durante el primer paro general en la presidencia de Milei, que comenzó a las 12 del mediodía y culminará a las 00 del jueves. “Fue una decisión política estupenda que Pablo y Hugo me hayan invitado. Tengo el apoyo de toda esta militancia maravillosa, de los jóvenes y mi familia”, añadió la activista en una entrevista para AM750.

En ese sentido, se refirió al operativo de seguridad diseñado por el Ejecutivo, específicamente la cartera de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich. “Es lamentable. Es una vergüenza mundial que tengamos este Presidente. Es una cosa increíble, parece que estamos en dictadura. Pedían a la gente que lleve sus celulares, documentos, que si los detenían gritaran su nombre, son cosas de la dictadura, es lamentable tener un presidente así” , añadió.

Con respecto a la resistencia opositora al gobierno libertario, Almeida dijo que hay que “demostrar que un pueblo unido jamás será vencido”.

Palco de la CGT. Con Hector Daer, Pablo Moyano y Tati Almeida. Paro Nacional en contra de la Ley Omnibus. Plaza de los Dos Congresos. Hernan Zenteno - La Nacion

“Milei no estaba preparado para ser Presidente. Ahora por suerte se han dado muchas presentaciones a la Justicia para no apoyar el DNU y la ley. Parece una película de ficción pero es la realidad”, dijo, en referencia a los numerosos amparos presentados por la oposición a la Justicia.

Luego de la desconcentración de la marcha por el paro general de la CGT, desde el gobierno nacional estimaron que en la Ciudad de Buenos Aires participaron 40.000 personas. Por otro lado, desde la central obrera manejan números muy diferentes: estiman que 600.000 personas marcharon en el centro porteño. Almeida dio su opinión al respecto y expresó: “No hubo 40.000 personas, hubo 40.000 por cuadra. Eso lo vuelve loco a Milei. Tiene una resistencia impresionante”.

Tras ello, cerró: “Era tan necesaria esta marcha, una emoción tan grande ver a la gente codo a codo. Acá no nos han vencido”.

El discurso de Pablo Moyano

A lo largo de su discurso, Moyano hizo referencia al DNU y a la ley ómnibus, apuntando a que perjudican a los trabajadores y jubilados: “Están ante una decisión histórica este jueves para decir públicamente si votaron por los trabajadores o por las corporaciones monopólicas que están llevando adelante este modelo económico que está llevando Milei. Los diputados hacen bloques, subbloques, un peronista no puede votar este DNU y la ley ómnibus, que van en contra de los trabajadores y jubilados”.

“Milei trató de coimeros a los diputados y hace 23 años muchos dirigentes que están acá denunciaron a la Alianza que conducían De La rúa y Bullrich, que coimearon para que se vote la reforma laboral. Pedimos que tengan dignidad, principios, no traicionen a los trabajadores, a la doctrina del peronismo”, recordó.

En este sentido, destacó: “Nos llama la atención que el presidente los haya tratado de coimeros y a la medianoche haya anunciado el dictamen. Les pedimos que tengan dignidad, que tengan principios y que no se ofendan si un compañero les dice algo en los medios o uno de nosotros le pide que no traicionen a los trabajadores”.

Palco de la CGT. Con Hector Daer, Pablo Moyano y Tati Almeida. Paro Nacional en contra de la Ley Omnibus. Plaza de los Dos Congresos. Hernan Zenteno - La Nacion

El Secretario General de la CGT, Héctor Daer, también habló durante el acto en la Plaza del Congreso y remarcó: “El presidente fue electo presidente los legisladores fueron electos legisladores y a nosotros nos eligieron los trabajadores para defender sus derechos y representarlos”.

“Una cosa es tener una camioneta con una motosierra y la otra es gobernar. Es necesario templanza y tener equilibrio para poder gobernar. Nos viene con una palabra tan noble como la libertad y acá la libertad la utilizan para hacer pelota la fórmula de actualización para los compañeros jubilados”, criticó.

Y siguió: “Quieren venir por los grandes clubes y por todos los equipos grandes. No quiero hacer un despelote por el tema futbolístico pero sepan que los clubes también hay que defenderlos porque es la pasión popular. Vienen por la ciencia y no les importa regalar las empresas que son fruto de los científicos, no les importa la educación”.

“Denostan el Estado y los compañeros del empleo público y a todos los entes estatales y esa también es parte de la finalidad de su plan porque lo que quieren es destruir el estado que es la única institución de gobierno que permite el equilibrio social de la riqueza”, aseguró.

Por último denunció: “Ningún diputado se puede hacer el distraído. Desregula la economía a través de un DNU y van con 4 conceptos a destruir los derechos individuales, colectivos, sindicalistas y destruir la acción sindical. Atacan a las organizaciones sindicales, a los trabajadores, a la cultura”.

LA NACION