El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, reprendió enérgicamente a una artesana wichi que vende su producción por Internet gracias a la conexión de wifi que llegó a la aldea donde vive, porque considera que se la están comprando desde los Estados Unidos y pagan lo que para ellos es “dos pesos”.

Sucedió en la localidad de Campo del Cielo (a pocos kilómetros de Las Lomitas), en uno de los tantos actos que está realizando el gobernador formoseño, haciendo campaña por Sergio Massa y en contra de Javier Milei.

Todo quedó reflejado en un video, donde Insfran interpela a la wichi, quien le responde sosteniendo su postura de vender las artesanías, visiblemente orgullosa de su accionar y explicando que ella vio como su abuela “ tenía la casa muy llena de artesanías y no podía vender, y las cambiaba por ropa o por mercadería ”.

“Vos dijiste recién que gracias al wifi venden su artesanía, yo te quiero preguntar: ¿quién te compra esa artesanía?”, la increpó Insfrán.

Y ante la respuesta de la artesana, quien le dijo que “nosotros hemos aprendido a tener una página para poder publicar”, el gobernador le retrucó que “ de esa manera te pagan dos pesos , son todas organizaciones de Estados Unidos, el Gran Chaco se disfraza y les paga 2 pesos”.

“No tienen que dejarse engañar, cualquier parte del mundo, lo que le gusta le paga 2 pesos, porque es 2 pesos para ellos, en dólar, euro o en otras monedas”, completó.

Insfrán se mostró contrariado porque dijo que después esas artesanías se venden por 20 veces más, a pesar de que la artesana wichi siguió sosteniendo su postura de vender por internet sus artesanías.

La artesana wichi le explica a Insfrán que a ellos les conviene vender por internet, que su abuela tenía que cambiar sus artesanías por ropa o mercadería porque no lograba venderlas, pero el caudillo provincial no quedó conforme.

Las comunidades wichis están trabajando con la Fundación Gran Chaco y otras ONGs en proyectos de conectividad. Y lo que debería ser un motivo de orgullo y fomento por parte del Estado provincial, Insfrán lo ve como algo perjudicial para esas comunidades.

Para Insfrán, la Fundación Gran Chaco, que recibe el apoyo de algunas empresas agroindustriales, es otra manera que tienen los Estados Unidos de disfrazarse para llegar a los wichis.

“ El Gran Chaco (por la Fundación) se disfraza y les paga 2 pesos , estuve en Estados Unidos, estuve con Movistar, en Washington y me muestran una fotografía de acá, de Campo del Cielo”, comentó el gobernador, que en 2025 cumplirá 30 años ininterrumpidos al frente del Ejecutivo provincial.

“La capacitación viene por la educación, acá se entiende por llegar a un título y un puesto en el Estado, eso no es buscar la capacitación, es buscar un cargo. No hay que pensar que solamente tiene que ser el Estado el que le contrate, porque sino no va a alcanzar”, dijo Insfrán.