Tensión por la Ley Bases: Guadalupe Tagliaferri, la díscola de Pro que desafía la orden de Macri y confronta con Milei en el Senado

Los funcionarios de Javier Milei que concurrieron al Congreso durante las últimas 72 horas para defender la Ley Bases y el paquete fiscal se toparon con una inesperada rival. La senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro-CABA) conformó junto al radical Martín Lousteau y el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) una línea de resistencia dentro de la oposición dialoguista: se negó a firmar el dictamen del oficialismo y criticó de manera quirúrgica las reformas económicas del Gobierno libertario que ya recibieron la media sanción en Diputados.

A contramano del resto de los integrantes del bloque de Pro, que conduce Luis Juez (Córdoba), Tagliaferri, ministra de Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteño durante el primer mandato de Horacio Rodríguez Larreta en la Capital, echó una mirada impiadosa sobre el contenido de las reformas de alto calibre que promueve Milei y alzó la voz en los debates de las comisiones para impugnar los beneficios y alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o del blanqueo de capitales , dos capítulos estratégicos de la megaley que fueron aprobados la semana pasada en la Cámara baja gracias a los votos que aportaron tanto la tropa que responde a Mauricio Macri como los soldados fieles de Patricia Bullrich.

La actitud de Tagliaferri multiplicó las fricciones internas en Pro, que atraviesa una severa crisis de identidad desde que Milei triunfó en las urnas, y provocó malestar en el bloque que encabeza Juez. Es que la estrategia de oposición cooperativa que había diseñado la cúpula partidaria desalentaba la confrontación con el oficialismo. “¡Qué parecidos al kirchnerismo que son! Nosotros perdimos, báncate que la gente no te eligió. Son discursos adolescentes”, bramó Juez, quien apuntó contra Lousteau y “otros senadores opositores” en sus últimas apariciones públicas.

Crisis interna y el caso Lijo

Macri, que se prepara para asumir en los próximos días de manera formal la presidencia de Pro, había pedido que sus representantes en la Cámara alta acompañaran al oficialismo después de la desgastante discusión en Diputados, donde los representantes del partido amarillo se convirtieron en aliados cruciales para Milei y se movieron sin fisuras con LLA hasta en la controvertida votación del impuesto del tabaco. Esta última maniobra provocó incomodidad en un sector del macrismo.

Juez trasmitió a su bloque que Macri había pedido evitar ruidos y no entorpecer la sanción de las reformas que requiere el Presidente empujar la reactivación económica. “No hay margen para pedir cambios; los gobernadores también presionan porque les prometen obra pública”, dicen en la bancada de Pro. Rogelio Frigerio (Entre Ríos) teje para asegurar a Alfredo De Angeli, que votará a favor, y seducir a Stella Maris Olalla (UCR). En tanto, Inacio Torres (Chubut), respaldó el RIGI y las reformas, pero ya anticipó que no apoyará la restitución de Ganancias.

Hasta el momento, Macri, pese a la etapa de frialdad que atraviesa el vínculo con Milei por la seguidilla de desplantes, no quiere romper lazos y evita diferenciarse públicamente del Presidente, quien atesora altos porcentajes de popularidad en las encuestas, pese a que aplicó un profundo ajuste en las arcas públicas para frenar la espiral inflacionaria.

Días atrás, Tagliaferri le había adelantado a Juez, referente del partido Frente Cívico, uno de los hombres de confianza de Macri en el Senado, y sus pares que iba a actuar de forma monolítica y que estaba decidida a confrontar con el Gobierno en la discusión de la ley bases y el paquete fiscal. Tagliaferri se niega a aprobar a libro cerrado las profundas reformas que promueve Milei en la economía y el Estado.

Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional de Pro

Por esa razón, afiló sus dagas y salió a cuestionar en duros términos la letra chica de los proyectos del Gobierno, sobre todo, los beneficios del RIGI y del blanqueo . No quiere ser cómplice de una eventual mala praxis de los libertarios ni le teme pagar un costo excesivo por ubicarse en una postura similar a la intransigencia del kirchnerismo. “Coherencia es defender las posiciones que siempre tuvimos o en las que creímos: blanqueo sí, testaferros no”, justificó.

En sintonía con la posición de Lousteau, el jefe de la UCR, la senadora díscola de Pro argumenta que decidió plantear sus objeciones con el objetivo de lograr cambios sostenibles en la normativa vigente o mejores herramientas que brinden seguridad jurídica, pero que no planea obstaculizar la aprobación de la Ley Bases o el paquete fiscal. Pidió a sus pares mayor tiempo para debatir y concretar modificaciones antes de firmar el dictamen. Esa misma postura tiene el radical Pablo Daniel Blanco (Tierra del Fuego).

Además, advierte que no está dispuesta a silenciar sus disidencias con el rumbo que traza Milei ya que considera que Pro no co-gobierna con La Libertad Avanza. “No queremos voltear la ley; somos una oposición constructiva”, dicen cerca de Tagliaferri, quien mantiene un vínculo estrecho con Larreta -lo conoce desde su paso por el Grupo Sophia-, pero se mueve sin jefatura política en el universo de Pro desde que se concretó la llegada de Milei a la cima del poder.

A diferencia de Diego Santilli, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal y Guillermo Dietrich, exadherentes al proyecto presidencial de Larreta que se convirtieron en férreos defensores de Milei, la senadora Tagliaferri cree que hay contradicciones entre las recetas ultraliberales o la prédica anarcocapitalista del Presidente y los valores o banderas históricas de Pro, como la defensa de la educación pública y del rol del Estado. “Defiendo la educación pública, pero no estoy con Baradel. Macri hizo el plan Belgrano; construyó escuelas o rutas”, suele decir. No comparte la mirada de que el electorado de Pro ya fue absorbido por Milei o que no hay espacio en el nuevo mapa de poder para una opción de centro derecha moderada tras el ascenso libertario. Es más: no llamó a votar por LLA en el balotaje.

Mientras Tagliaferri encabezaba la resistencia en el Senado, Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro en Diputados, ingresaba a la Casa Rosada junto a una comitiva de macristas, bullrichistas y exlarretistas, como Lospennato o Martín Maquieyra, para reunirse con Karina Milei y debatir la agenda parlamentaria. En rigor, Tagliaferri ya se había desmarcado de los referentes de Pro que apuestan a sumarse al Gobierno o le abren la puerta a una coalición con los libertarios cuando se sumó a la multitudinaria marcha en reclamo por un mayor presupuesto para las universidades nacionales o firmó el pedido de sesión especial apalancado por Lousteau para tratar el financiamiento de la educación pública.

Karina Milei encabezó la reunión con los diputados de Pro y de La Libertad Avanza

“Nunca existió la obediencia debida en Pro; no somos parte del gobierno y decimos lo que está mal. No soy la única”, transmite Tagliaferri a quienes la consultan en los pasillos del Congreso. Otro larretistas que se mantienen firmes en la galaxia de las “palomas” y evitan fundirse con la cosmovisión de LLA son el diputado y consejero Álvaro González, Emmanuel Ferrario, legislador porteño, y María Migliore, exministra porteña, o Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe.

La senadora por la Capital preside la comisión de Acuerdos en la Cámara alta, por lo cual tendrá un rol destacado en la discusión por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los candidatos que propuso Milei para ocupar las vacantes en la Corte. Así como Macri evitó impugnar de manera orgánica al polémico juez de Comodoro Py, como hizo la CC, Tagliaferri no rechazó la postulación de Lijo, quien tiene llegada a Larreta. “Que el Gobierno se haga cargo y busque los votos”, dicen en el entorno de la senadora. ¿Macri pedirá no acompañar y chocará con Milei o dará libertad de acción? “Esa va a ser otra batalla. Nosotros podemos votar en contra”, anticipa un integrante de la bancada de Juez, quien asumió la conducción por pedido de Macri.

Críticas al Gobierno

Tagliaferri envió señales de hostilidad desde que arrancó el debate en el Senado. Hoy, ante Carlos Guberman, secretario de Hacienda, la senadora díscola de Pro alertó que el artículo 35 del paquete fiscal, que habla la regularización de bienes e inmuebles en manos de terceros, permitiría el blanqueo para “testaferros”. “No entiendo cuál es el objetivo, la garantía de sustentabilidad y el país que quieren construir ustedes si permiten que testaferros blanqueen. Este es el sueño de Daniel Muñoz y Lázaro Báez”, remarcó la senadora de Pro, quien accedió a su banca en diciembre de 2019. En ese momento fue una de las grandes apuestas de Larreta en los comicios de ese año, cuando el entonces jefe porteño ganó en primera vuelta y logró retener la Ciudad pese a la ola kirchnerista que evitó la reelección de Macri. “Si realmente queremos erradicar la corrupción y la impunidad en la Argentina, este artículo del proyecto debe cambiar”, completó Tagliaferri.

Durante las jornadas del martes y miércoles, Tagliaferri, que tiene orígenes en el peronismo, también había salido con los tapones de punta para cuestionar la letra fina de los proyectos del oficialismo. Por caso, protagonizó junto a Lousteau un enérgico intercambio con el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien admitió que no era “feliz” la redacción del artículo del RIGI sobre la eliminación de las autonomías provinciales.

“Estamos creando un nuevo régimen especial a treinta o cuarenta años y no tienen ninguna obligación de acompañar, fortalecer o comprar metalmecánica argentina, y tienen derechos de exportación diferencial al resto de la industria argentina. No me parece menor si hablamos del desarrollo de un país”, apuntó Tagliaferri durante el debate. Las objeciones de los dialoguistas obligaron al Gobierno a postergar su intención de firma dictamen esta semana para tratar la ley bases y el paquete fiscal antes del acto que prepara Milei en Córdoba el 25 del corriente mes para presentar el Pacto de Mayo junto a sus aliados. “¡Parecen kirchneristas! Hoy Lousteau y Tagliaferri fueron los voceros de UxP”, despotricó un integrante de bloque de Pro.

Tagliaferri, Romero y Lousteau, durante el debate en el Senado Marcos Brindicci - LA NACION