Tiene fecha el juicio contra José Alperovich, acusado de abusar de su sobrina

El juicio oral contra el exgobernador de Tucumán José Alperovich por presunto abuso y violencia sexual contra una sobrina y colaboradora comenzará el 5 de febrero próximo, según definió el Tribunal Oral en lo Criminal 29 a cargo del juez Juan María Ramos Padilla. Durante las audiencias, ofrecerán su testimonio alrededor de 80 personas, entre quienes se encuentra el exjefe de Gabinete Juan Manzur.

De acuerdo a lo establecido por la investigación judicial, el senador tucumano deberá responder por “tres casos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa, y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal”. Si al final del procedimiento es declarado culpable, Alperovich podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión”.

La presencia de Juan Manzur entre los citados a declarar no es un detalle más. Se trata del actual gobernador de Tucumán y quien vicegobernador de Alperovich, a quien sucedió en el cargo en 2015. Además, supo ser el ministro coordinador de Alberto Fernández entre septiembre de 2021 y febrero de 2023.

La causa que tiene como protagonista a Alperovich se inició en 2019, cuando la joven denunció los hechos. En ese entonces, se desempeñaba como asistente del legislador ahora en uso de licencia.

La chica indicó que los abusos y ataques se produjeron en Tucumán y en un departamento de Puerto Madero. La denuncia se tramitó en el fuero criminal y correccional porteño y en la Justicia tucumana al mismo tiempo. Sin embargo, en mayo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, el juez Osvaldo Rappa procesó en mayo del año pasado a Alperovich con la convicción de que se cometieron los delitos denunciados “mediando abuso de poder y autoridad”. Además, remarcó que la víctima sufrió un “sometimiento sexual ultrajante”.

“Basta decir simplemente que la persona para la cual trabajaba no se trataba de un desconocido para la víctima, sino una persona pública con poder político que ostentaba en la provincia de Tucumán luego de haber sido gobernador durante tres periodos consecutivos, e integrante de su familia, ­aunque fuese lejano”, agregó el magistrado.

En su indagatoria, Alperovich negó haber abusado de su sobrina y no aceptó preguntas. Luego, en sus redes sociales, se declaró inocente. “Jamás abusé de la denunciante y no existió ningún delito. Mucha prueba, entre ella, testigos citados por la denunciante, me respaldan. Mi deseo es que se celebre un juicio oral amplio, con todas las pruebas, y se llegue a la verdad”, escribió en ese momento.

En el transcurso del juicio se analizarán como pruebas conversaciones virtuales entre la víctima y el imputado, como así también intercambios de WhatsApp entre la joven y Sara Alperovich, familiar del exgobernador, entre otras pruebas y pericias recogidas en la instrucción.

El Tribunal 29, a cargo del juez Juan María Ramos Padilla, solicitó además algunas medidas de prueba como las anotaciones de la perito psicológica Mónica Herrán y rechazó el pedido de la defensa para hacer una nueva evaluación psicológica a la víctima.

De este modo, Rappa continuó investigando con el aporte del titular de la fiscalía Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, los fiscales Santiago Vismara, y de la responsable de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta a cargo.

